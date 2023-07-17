Ba mẹ gen thấp lùn thì liệu con có cao?

Mẹ có biết? Chiều cao của trẻ tăng thêm 25cm khi tròn 1 tuổi. Trong 2 năm tiếp theo, chiều cao tăng trung bình 10cm mỗi năm. Từ 3 tuổi đến giai đoạn dậy thì, mỗi năm trẻ cao thêm khoảng 5-6 cm. Khoảng 2 năm trước dậy thì là giai đoạn tăng vọt về chiều cao, khoảng 8-12cm. Tuy nhiên, khi nhiều mẹ thấy chiều cao của con chưa đạt như mong đợi theo tiêu chuẩn WHO, lại có nhiều nỗi lo.

Con trai 2 tuổi nhưng chỉ cao 80cm khiến chị Hoài lo lắng. Cả hai vợ chồng đều có chiều cao khiêm tốn (chị cao 1m53, chồng cao 1m65) nên sợ rằng, gen di truyền khiến con mình thấp bé trong tương lai.

Chồng cao, vợ thấp, nhưng nghe người ta nói con trai sẽ lấy chiều cao của mẹ, chị Tâm cũng không khỏi lo lắng. Con 2,5 tuổi cao dưới mức chuẩn với chiều dài 84,5cm dường như càng khiến chị thêm nhiều nỗi lo.

Tìm hiểu 3 cách giúp bé tăng chiều cao và đánh bay nỗi lo con “nấm lùn”

Theo Bác sĩ Đỗ Quỳnh Nga (Thành viên Hội đồng Y Khoa, Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển) chia sẻ, trong thực tế, gen di truyền chỉ quyết định 23% tác động đến sự phát triển chiều cao của trẻ, 77% yếu tố còn lại là dinh dưỡng, vận động và môi trường sống. Thế nên mọi người đừng có suy nghĩ bố cao, mẹ cao thì chắc chắn con sẽ cao. "Yếu tố dinh dưỡng mới là yếu tố quan trọng nhất trong tăng trưởng chiều cao cho trẻ".

Hot mom Trang Lou kể, bé Xoài nhà mình 6 tuổi, cao 120cm. Con cao hơn chiều cao trung bình của bé trai 6 tuổi theo bảng chiều cao tiêu chuẩn của WHO.

Có được chiều cao vượt trội như thế, cô khẳng định, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng.

"Để con phát triển chiều cao tối ưu, mình đã thay đổi rất nhiều, thay vì nghĩ cao là do gen như trước đây. Mỗi ngày, mình cho Xoài uống 2 hộp sữa để cải thiện chiều cao. Với cả 2 con, mình đều cho vận động nhiều hơn để con khỏe mạnh, năng động hơn", hot mom Trang Lou nói. Ngoài ra, cô cũng chú ý cho con đi ngủ đúng giờ, hạn chế tối đa việc thức khuya, sử dụng ipad của con…

Dưới đây là những giải pháp giúp bé phát triển chiều cao tối ưu được chuyên gia gợi ý mà mẹ có thể áp dụng:

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học

Như bác sĩ Đỗ Quỳnh Nga, mẹ nên ưu tiên các nhóm thực phẩm có màu xanh như rau củ quả vì rất giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Ngoài ra, mẹ cần hạn chế các loại thịt đỏ vì nhóm thực phẩm này chứa lượng lớn chất béo bão hòa, không tốt cho sức khỏe. Ăn vừa đủ nhóm thực phẩm màu vàng như ngũ cốc nguyên hạt, chất béo chưa bão hòa, sữa và các chế phẩm từ sữa.

Bên cạnh bổ sung thực phẩm mỗi ngày, mẹ có thể bổ sung sữa Nuvi Grow với công thức Nuvi Power được nghiên cứu và phát triển bởi Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) chứa bộ ba dưỡng chất vàng Canxi, Vitamin K2 và Vitamin D3 giúp bé phát triển tối ưu tiềm năng chiều cao.

Hơn nữa, Nuvi Grow được bổ sung dưỡng chất đột phá 2’-FL HMO nhập khẩu 100% từ châu Âu tăng sức đề kháng để khỏe mạnh hơn, cùng hàm lượng DHA đáp ứng khuyến nghị FAO/WHO nhằm phát triển trí não. Uống đều 2-3 hộp mỗi ngày, bé sẽ có phát triển chiều cao đạt chuẩn trong tương lai.

Bổ sung thêm Nuvi Grow mỗi ngày (gợi ý dùng 2 - 3 hộp/ngày) để hỗ trợ phát triển tối ưu chiều cao cho bé.

- Khuyến khích trẻ tập thể dục thường xuyên

Mẹ nên cho con duy trì hoạt động thể chất tầm 30 phút để cơ thể các con linh hoạt hơn, khoẻ khoắn hơn và dễ dàng thải các độc tố tích tụ trong người qua đường mồ hôi. Mẹ cũng có thể cho con tham gia các môn thể thao giúp phát triển chiều cao như bóng rổ, bơi lội…

- Sinh hoạt & ngủ

Bác sĩ Nga cũng đề cập, mẹ nên cho con tắm nắng đúng cách, đúng giờ để cơ thể con có thể nạp Vitamin D tự nhiên, giúp xương chắc khỏe hơn.

Thêm một lưu ý cho mẹ là hãy luôn quan tâm đến giấc ngủ của con. Giấc trưa tầm 30 phút, ban đêm thì ngủ sớm trước 9h. Không cho bé sử dụng các thiết bị điện tử trước khi ngủ để con có thể vào giấc dễ dàng và sâu.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, gen di truyền chỉ chiếm một phần nhỏ ảnh hưởng tới quá trình phát triển chiều cao của trẻ, nên mẹ đừng quá lo lắng vì chiều cao của con có thể cải thiện chỉ cần mẹ hiểu đúng và đủ về dinh dưỡng, vận động và môi trường sống. Nuvi Grow sẽ đồng hành cùng mẹ để giúp bé đạt được chiều cao đáng mơ ước.

Xem thêm những chia sẻ của Bác sĩ Nga về việc phát triển tối ưu chiều cao cho con trong giai đoạn vàng tại đây.