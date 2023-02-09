Ăn 6 loại thực phẩm trắng này mát gan bổ tim, thanh lọc độc tố, phổi khỏe gấp đôi

Dinh dưỡng 09/02/2023 05:53

Chăm sóc phổi là điều cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng nổ trở lại.

Theo y học Trung Quốc, thực phẩm và thuốc có cùng nguồn gốc, và tiêu thụ thực phẩm màu trắng có thể giúp nuôi dưỡng chúng và bảo vệ đường hô hấp.

Ăn 6 loại thực phẩm trắng này mát gan bổ tim, thanh lọc độc tố, phổi khỏe gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Y học hiện đại cũng cho rằng thực phẩm màu trắng có lợi cho phổi và cơ thể. Thực phẩm màu trắng chứa polysacarit, sulfua hữu cơ và polyphenol có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Vì vậy, để dưỡng phổi, nên ăn nhiều thực phẩm có màu trắng như trái cây màu trắng, các loại hạt và rau củ.

 

1. Nấm tuyết

Tremella fuciformis, còn được gọi là nấm thạch trắng hoặc nấm tuyết, có thể cải thiện các triệu chứng như ho khan, khô đường tiêu hóa và táo bón. Gao Haoyu, bác sĩ điều trị tại Khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc (TCM) của Bệnh viện Mackay, Đài Loan, cho biết những bệnh nhân bị khô miệng thường gặp phải triệu chứng này do phổi bị khô. Đối với họ, ăn một ít nấm tuyết sẽ giúp giảm đau và tình trạng táo bón cũng sẽ được cải thiện.

Ăn 6 loại thực phẩm trắng này mát gan bổ tim, thanh lọc độc tố, phổi khỏe gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nấm tuyết rất giàu chất xơ hòa tan trong nước có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt trong ruột. Nó cũng chứa polysacarit, được phát hiện là có đặc tính tăng cường miễn dịch và đặc tính chống ung thư.

2. Hoa loa kèn/ hoa huệ tây

Lily, loại cây có lịch sử y học hàng nghìn năm, được cho là thuộc về Tâm kinh (hệ thống cảm xúc và tinh thần) và Kinh mạch phổi (hệ thống hô hấp) trong y học cổ truyền Trung Quốc. Nó được cho là có thể dưỡng ẩm cho phổi, giảm ho, thanh lọc tim mạch, làm dịu thần kinh và giúp ngủ ngon. Nó thường được sử dụng để điều trị bệnh nhân bị yếu phổi.

 

Một thí nghiệm được tiến hành ở Hàn Quốc cho thấy hoa huệ tây có thể làm giảm số lượng tế bào miễn dịch bất thường trong mô hình ung thư phổi ở chuột. Ngoài ra, mức độ của các chất gây viêm cũng giảm và chức năng phổi được cải thiện ở chuột. Điều này khiến các nhà nghiên cứu tin rằng những lợi ích tương tự có thể được nhìn thấy ở những người hút thuốc.

3. Củ sen

Ăn 6 loại thực phẩm trắng này mát gan bổ tim, thanh lọc độc tố, phổi khỏe gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Củ sen rất tốt cho việc bổ dưỡng và giữ ẩm cho phổi trong mùa thu. Không khí khô trong mùa thu có thể gây hại và gây dị ứng mũi cũng như khô và ngứa cổ họng. Do đó, điều quan trọng là giữ ẩm cho chúng.

Bản thân củ sen rất giàu chất xơ, vitamin C và các hợp chất polyphenolic. Nó cũng có các hoạt động chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và chống viêm có thể cải thiện các tình trạng viêm nhiễm như dị ứng.

4. Lê

Lê có hai loại: lê phương Tây và lê châu Á. Lê châu Á được sử dụng trong Y học cổ truyền Trung Quốc. Lê có chức năng làm ẩm phổi, hết nấc và giảm đờm. Theo nghiên cứu của Hàn Quốc, quả lê có chứa polyphenol và flavonoid có tác dụng tốt trong việc điều trị các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn.

Một nghiên cứu ở Đài Loan cho thấy lê có lợi cho việc chăm sóc hô hấp và có thể kích thích quá trình thực bào để loại bỏ các hạt vật chất nhỏ có thể đã hít phải. Đồng thời, lê cũng cải thiện tình trạng dị ứng và bệnh phổi và các gen liên quan đến sửa chữa DNA trong tế bào phổi, giúp ngăn ngừa ung thư.

5. Khoai mỡ 

Khoai mỡ có thể tiếp thêm sinh lực cho phổi và thận, đồng thời giảm bớt tình trạng làm se da. Những bệnh nhân dễ bị dị ứng và có đờm có thể được hưởng lợi từ việc ăn nhiều khoai mỡ.

Ăn 6 loại thực phẩm trắng này mát gan bổ tim, thanh lọc độc tố, phổi khỏe gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyên gia Gao Haoyu chỉ ra rằng một số bệnh nhân ung thư đang hóa trị có thể xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy hoặc hen suyễn. Sử dụng khoai lang cùng với nhân sâm và các chất tiếp thêm sinh lực Qi khác có thể làm giảm bớt các triệu chứng này.

Ngoài ra, một số thầy thuốc Đông y còn sử dụng món canh thanh lọc, giải độc phổi làm từ khoai mỡ và vỏ quýt khô để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Khoai mỡ đã trở thành một trong những dược liệu được các học viên sử dụng phổ biến nhất trong thời kỳ đại dịch.

6. Trái sơn trà/ Loquat

Ăn 6 loại thực phẩm trắng này mát gan bổ tim, thanh lọc độc tố, phổi khỏe gấp đôi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

“Diệu liệu bản thảo” ghi chép rằng trái sơn trà có thể làm ẩm ngũ tạng và nuôi dưỡng tim phổi. Nó có tác dụng trừ đờm, làm ẩm phổi và giảm ho, tăng tiết nước bọt và làm dịu cơn khát, thanh nhiệt và tiếp thêm sinh lực cho dạ dày. Trái sơn trà có tính mát nên không thích hợp để ăn quá nhiều hoặc dùng trong thời gian dài.

Theo Nspirement

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