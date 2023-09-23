Kẽm thường bị bỏ qua như một loại khoáng chất nhưng lại rất cần thiết cho mái tóc dày và bồng bềnh hơn. Khoáng chất vi lượng này thúc đẩy sự phát triển của tóc và chống rụng tóc bằng cách củng cố các nang tóc. Nó cũng giúp điều tiết việc sản xuất dầu trên da đầu, giảm gàu và thúc đẩy môi trường lành mạnh cho sự phát triển của tóc. Vậy đâu là những thực phẩm giàu kẽm ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 9 thực phẩm giàu kẽm giúp tóc mọc nhanh một cách tự nhiên ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hàu có hàm lượng kẽm cao, một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của tóc và kiểm soát tình trạng rụng tóc. Cụ thể, kẽm điều chỉnh việc sản xuất bã nhờn, cuối cùng bảo vệ da đầu và tóc bằng cách giữ ẩm cho chúng. Nó cũng giữ cho da đầu của bạn không bị khô và dễ bị xốp. Không chỉ vậy, hàu còn có nhiều canxi, sắt và axit béo omega-3, tất cả đều có lợi cho sự phát triển của tóc.

2. Rau chân vịt

Theo các chuyên gia, rau chân vịt là một loại rau lá xanh, bao gồm kẽm và các khoáng chất thiết yếu khác như sắt, vitamin A và C, folate,... giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc. Trong đó, kẽm hỗ trợ duy trì protein của tóc, giúp tóc chắc khỏe và có khả năng chống hư tổn. Mặt khác, hàm lượng sắt cao trong rau chân vịt cũng đảm bảo rằng các nang tóc của bạn nhận được đủ oxy, thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc.

3. Hạt bí

Có rất nhiều loại hạt có lợi cho sự phát triển của tóc. Trong đó, hạt bí là loại tốt nhất trong số đó và là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời. Kẽm có trong hạt bí ngô rất cần thiết cho việc sản xuất keratin, một loại protein đóng vai trò nền tảng cho sợi tóc của bạn. Hơn nữa, chất chống oxy hóa, vitamin E và chất chống viêm có trong hạt bí ngô có thể giúp ngăn ngừa gãy tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

4. Đậu lăng

Giàu axit folic, đậu lăng cũng là nguồn cung cấp kẽm và protein tuyệt vời từ thực vật. Trên thực tế, chúng cũng rất giàu biotin, sắt, vitamin C và magie. Tất cả các chất dinh dưỡng này giúp nuôi dưỡng da đầu của bạn và thúc đẩy sản xuất collagen. Nhìn chung, đậu lăng hỗ trợ sự phát triển của tóc khỏe mạnh.

5. Sữa chua

Sữa chua không chỉ chứa nhiều men vi sinh mà còn chứa nhiều kẽm, hỗ trợ sức khỏe của tóc. Kết quả là, nó hỗ trợ việc sửa chữa và tái tạo các mô tóc. Hơn nữa, men vi sinh trong sữa chua giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh, cần thiết cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng, bao gồm cả hấp thu kẽm. Sữa chua cũng chứa nhiều biotin, giúp ngăn ngừa rụng tóc.

6. Các loại hạt

Nhiều loại hạt như hạnh nhân và hạt điều có chứa kẽm và chất béo lành mạnh. Kẽm trong các loại hạt góp phần vào sự phát triển và sửa chữa tế bào tóc, giữ cho mái tóc của bạn luôn đầy sức sống và đầy đặn hơn. Vì các loại hạt là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, chúng giúp kích thích mọc tóc, phục hồi độ đàn hồi của tóc và làm cho tóc của bạn trông đầy đặn và bồng bềnh hơn.

7. Trứng

Giống như các loại hạt, trứng là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng protein. Và không nhiều người biết điều đó nhưng trứng rất giàu kẽm và biotin, một loại vitamin B, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của nang tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Việc kết hợp trứng vào chế độ ăn uống của bạn không chỉ nuôi dưỡng tóc mà còn tăng cường lưu thông máu ở da đầu, đảm bảo rằng các nang tóc của bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển.

8. Socola đen

Các khoáng chất như sắt, kẽm và đồng có trong socola đen được biết đến với tác dụng tăng cường lưu lượng máu đến da đầu, kích thích tóc mọc nhanh hơn. Những khoáng chất này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho mái tóc của bạn dày và sáng bóng. Socola đen cũng được cho là chứa nhiều chất chống oxy hoá có thể chống lại các gốc tự do và giữ cho khả năng miễn dịch của bạn mạnh mẽ.

9. Đậu gà

Đậu gà có hàm lượng protein cao và có thể giúp giảm rụng tóc. Hơn nữa, kẽm và mangan trong chúng giúp tăng cường và khuyến khích sự phát triển của tóc. Bên cạnh đó, đậu gà cũng chứa nhiều vitamin A, có liên quan đến việc giảm nguy cơ gàu và khô da.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 9 loại thực phẩm giàu kẽm giúp tóc mọc nhanh một cách tự nhiên. Việc kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp đảm bảo bạn nhận đủ kẽm để hỗ trợ tóc mọc khỏe mạnh. Hãy nhớ duy trì chế độ ăn uống cân bằng để đảm bảo sức khỏe tổng thể nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.