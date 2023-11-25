7 thực phẩm đại kỵ với cá, gây đầy bụng, khó tiêu: Chuyên gia khuyên dù thích đến mấy cũng không được kết hợp cùng nhau

Không thể phủ nhận cá là nguồn protein nạc và axit béo omega 3 lành mạnh nhất giúp tăng cường khả năng miễn dịch sức khỏe tổng thể của cơ thể. Tuy nhiên, dưới đây là 6 loại thực phẩm phổ biến mà bạn phải tránh ăn cùng cá bằng mọi giá.

Sữa tươi hoặc các sản phẩm từ sữa khác nếu kết hợp với cá có thể gây khó chịu về tiêu hóa, đầy hơi, đau bụng và thậm chí dẫn đến nhiễm trùng da và dị ứng. Sự kết hợp giữa sữa và cá có thể làm rối loạn quá trình tiêu hóa do hàm lượng protein cao và các hợp chất có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Axit trong trái cây họ cam quýt có thể phản ứng với protein trong cá, làm thay đổi mùi vị hoặc dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa cá và cam quýt còn có thể gây khó chịu về tiêu hóa, đầy hơi, đau bụng.

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​​Thực phẩm chế biến và chiên

Kết hợp cá với thực phẩm chế biến sẵn hoặc chiên rán có thể làm giảm dinh dưỡng của cá. Hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao trong thực phẩm chiên có thể gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch.

Thực phẩm giàu tinh bột

Tránh kết hợp cá với các món ăn nặng hoặc nhiều tinh bột, chẳng hạn như khoai tây hoặc mì ống, bởi lượng calo và carbohydrate quá mức có thể khiến hệ tiêu hóa hoạt động chậm.

Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn cay

Đối với một số người, thức ăn cay có thể lấn át hương vị tinh tế của cá. Ngoài ra, việc kết hợp các món ăn quá cay với cá có thể gây khó chịu và đầy hơi ở đường tiêu hóa.

Các loại đậu

Các loại đậu và cá rất giàu protein, tuy nhiên có thể dẫn đến tình trạng đầy hơi và chướng bụng khi ăn cùng nhau.