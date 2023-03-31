7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng

Dinh dưỡng 31/03/2023 06:23

Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu cho cơ thể nhưng một số trong đó có thể không có ích mà còn 'đày đọa' sức khỏe mà bạn sẽ rất bất ngờ.

Khi chúng ta chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe trong siêu thị, chúng ta hy vọng sẽ mua được thứ gì đó hữu ích cho bản thân và gia đình. Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả những thực phẩm bình thường nhất cũng có thể nguy hiểm.

Đây là một danh sách các loại thực phẩm có thể gây hại cho cơ thể của bạn và tìm ra cách để tránh các vấn đề đó mà bạn cần biết.

1. Xà lách

Các nhà khoa học từ Trung tâm Khoa học vì Lợi ích Công cộng Hoa Kỳ đã phân tích số liệu thống kê trong 12 năm qua. Họ đang cố gắng tìm ra loại thực phẩm nào dẫn đến số ca ngộ độc thực phẩm cao nhất. Xà lách hóa ra là nhân tố số một.

7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng - Ảnh 1

Xà lách chịu trách nhiệm cho 363 vụ bùng phát với 13.568 trường hợp ngộ độc được biết đến. Vì vậy, ngay cả khi rau xà lách được đóng gói cẩn thận và được dán nhãn “sẵn sàng để ăn”, bạn vẫn nên rửa thật sạch trước khi bày lên đĩa.

2. Trứng

Nhiễm khuẩn salmonella có thể xâm nhập vào trứng từ phân của gà bị nhiễm bệnh có thể nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch yếu.

7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng - Ảnh 2

Nếu thấy vỏ chưa sạch hoàn toàn, tốt hơn hết bạn nên dành một phút để rửa trứng trước khi làm món trứng cho cả gia đình ăn.

3. Thịt gà

Một giọt nước từ thịt gà sống có đủ vi khuẩn Campylobacter để lây nhiễm cho một người. Vi khuẩn này gây sốt và các vấn đề về đường tiêu hóa. Vi khuẩn lây lan rất nhanh khi chúng ta rửa thịt vì vi khuẩn này dễ bám trên tay, tạp dề, thớt, v.v.

7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng - Ảnh 3

Để an toàn, bạn nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với thịt gà sống và rửa thớt với dao cách xa các món ăn còn lại của bạn, thậm chí nhiều người còn chọn cách rửa chúng trong nước sôi.

4. Cá ngừ

Khi cá bị rã đông và bảo quản sai cách, một loại protein độc hại gọi là scombrotoxin sẽ được hình thành. Nó có thể gây ra một loại ngộ độc thực phẩm dẫn đến phát ban da, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, nhịp tim cao và thậm chí mất thị lực.

7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng - Ảnh 4

Bạn nên rã đông cá ngừ mà không để cá tiếp xúc với không khí. Lấy nó từ tủ đông và đặt nó trên kệ thấp nhất trong tủ lạnh mà không cần mở gói. 

5. Phô mai

7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng - Ảnh 5

Trong pho mát không có hóa chất độc hại nhưng ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào, các vi sinh vật gây bệnh gây ngộ độc đều có thể xâm nhập vào pho mát. Bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh brucella và listeriosis nếu sử dụng sữa của động vật bị bệnh chưa tiệt trùng trong quá trình sản xuất. Đó là lý do tại sao bạn chỉ nên mua phô mai từ những nhà sản xuất mà bạn biết và tin tưởng.

6. Thịt xay

7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng - Ảnh 6

Các chuyên gia đã tìm thấy tàn dư của thuốc kháng khuẩn, E. coli, salmonella và listeria trong thịt xay. Đó là lý do tại sao bạn nên thái những miếng thịt phẳng, mỏng và chiên chúng hơn là dùng thịt xay.

7. Soda

7 món này mà ăn hàng ngày không khác gì 'thuốc độc' bơm âm thầm vào cơ thể, tàn phá dần nội tạng - Ảnh 7

Ngoài béo phì và tổn thương gan, một lý do khác khiến bạn nên bỏ uống soda là tác dụng của nó đối với xương của bạn. Soda chứa cả axit photphoric và caffein dẫn đến giảm mật độ khoáng của xương (BMD) và cuối cùng là loãng xương.

Theo Brightside

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