5 thói quen ăn bún phở gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư, 80% người Việt mắc phải mà chẳng hay

Dinh dưỡng 31/05/2023 10:08

Bún phở là món ăn yêu thích của số đông người dân Việt, thế nhưng nhiều người vẫn mắc những thói quen này khi ăn, về lâu về dài có thể làm cho sức khỏe ngày một tệ đi.

Sử dụng bún, phở màu sắc quá trắng, sợi quá dai

Theo chia sẻ từ PGS. Trần Hồng Công - Chuyên gia hóa học thuộc Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội, các cơ quan chức năng từng có phát hiện trong những sợi bún trắng tươi, đẹp mắt chứa chất tinopal - chất huỳnh quang, có khả năng gây hại đến sự hoạt động của gan, thận, thậm chí gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng.

Bên cạnh đó, rất nhiều nhà sản xuất vì ham lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe cộng đồng thường cho hàn the vào bún, phở - chất có khả năng làm dai sợi bún, phở. Việc sử dụng hàn the lâu dài sẽ khiến hệ tiêu hóa suy giảm chức năng, suy thận,..

Loại bún, phở an toàn nhất là những sản phẩm có màu sắc không quá trắng tươi mà thường hơi đục, sợi nhuyễn, dễ đứt gãy và khá dính tay.

Nhai nhanh, nuốt vội khi ăn

Cả bún và phở đều là những món ăn chứa nhiều nước, dẫn đến thói quen ăn vội và nhai không kỹ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhanh thức ăn sẽ không được tiêu hóa đầy đủ trong khoang miệng và sẽ trực tiếp chuyển đến dạ dày ở dạng thô, gây hại cho niêm mạc dạ dày và làm tăng gánh nặng cũng như thời gian làm việc của cơ quan này.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà (Trưởng khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi Trung ương), có nhiều trường hợp mắc viêm loét dạ dày là do lạm dụng bún và nhai bún không kỹ. Bác sĩ khuyên rằng phụ huynh nên hạn chế việc cho trẻ nhỏ ăn bún vì trẻ nhỏ thường có hệ tiêu hóa chưa tốt.

5 thói quen ăn bún phở gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư, 80% người Việt mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn bún phở hết cả nước

Theo suy nghĩ của nhiều người, độ ngon của bát bún hoặc phở phụ thuộc nhiều nhất vào bát nước dùng. Tuy nhiên, nếu bạn ăn bún phở hết cả nước tức là bạn đã nạp một lượng muối lớn cho cơ thể, điều này không hề tốt cho sức khỏe. Dung nạp quá nhiều muối sẽ làm gan, thận bị quá tải, nếu thói quen này duy trì lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng suy thận, sỏi thận vô cùng nguy hiểm.

5 thói quen ăn bún phở gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư, 80% người Việt mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước dùng quá nóng

Đối với nhiều người, việc thưởng thức phở, bún có lúc phần nước dùng nóng hổi là lúc món ăn ngon nhất. Song, việc sử dụng thực phẩm ở nhiệt độ quá cao là một trong các nguyên nhân dễ dẫn đến ung thư đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo.

Theo nhiều nghiên cứu, nếu thường xuyên sử dụng thực phẩm nóng hơn 65 độ C sẽ dễ gây ra những tổn thương ở thực quản, hầu họng và khoang miệng, từ đó tạo điều kiện phát triển cho tế bào ung thư. Nhiệt độ nóng thích hợp dành cho các món nước như bún, phở là khoảng 50 - 60 độ C hoặc thấp hơn.

5 thói quen ăn bún phở gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư, 80% người Việt mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bị bệnh tiêu hóa vẫn thường xuyên ăn bún

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) khuyến cáo rằng bún là một loại thực phẩm không phù hợp cho những người đang mắc bệnh về đường tiêu hóa. Điều này là do bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trong khoảng 1 ngày để bột nở ra, trong quá trình đó tinh bột sẽ bị lên men và tạo ra vị chua. Việc ăn nhiều bún có thể gây ra đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và gây hại cho dạ dày của những người đang mắc bệnh về tiêu hóa.

5 thói quen ăn bún phở gây hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư, 80% người Việt mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thói quen ăn bún

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