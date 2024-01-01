​5 đồ uống tự chế đơn giản tại nhà giúp giải rượu nhanh chóng và hiệu quả

Bạn lên kế hoạch tiệc tùng và ăn mừng năm mới nhưng cũng lo lắng về cơn say sau bữa tiệc? Dưới đây là 5 loại đồ uống tự làm đơn giản giúp giải bia rượu, khắc phục tình trạng say xỉn.

1. Nước nghệ ngâm mật ong

Nước nghệ ngâm mật ong có thể giúp giảm bớt các triệu chứng nôn nao nhờ đặc tính chống viêm của nghệ. Đơn giản chỉ cần trộn 1-2 thìa cà phê bột nghệ tươi với lát chanh vào nước ấm. Chỉ cần thêm mật ong để tạo vị ngọt và thêm hạt tiêu đen để tăng cường khả năng hấp thụ chất curcumin.

Ảnh minh họa: Internet

2. Trà gừng

Gừng có đặc tính chống viêm có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày và giảm buồn nôn. Chuẩn bị một tách trà gừng bằng cách ngâm những lát gừng tươi vào nước nóng. Bạn có thể thêm một chút mật ong và chanh để tăng thêm hương vị.

Ảnh minh họa: Internet

3. Trà bạc hà

Trà bạc hà có thể giúp giảm triệu chứng nôn nao nhờ đặc tính làm dịu. Ngâm lá bạc hà tươi trong nước nóng, sau đó lọc và thưởng thức. Trà có thể giúp giảm buồn nôn và thúc đẩy tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

4. Trà xanh​

Trà xanh là nguồn giàu chất chống oxy hóa và chứa một lượng caffeine vừa phải, có thể cung cấp năng lượng nhẹ nhàng mà không làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước. Bạn có thể thưởng thức trà xanh nóng hoặc lạnh, thêm một chút mật ong hoặc chanh để tăng hương vị.

Ảnh minh họa: Internet

5. Nước luộc rau hoặc gà​

Nước dùng rất dễ tiêu hóa và có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Nước luộc rau hoặc nước luộc gà rất giàu khoáng chất và có thể giúp thay thế một phần muối mà cơ thể đã mất. Nước dùng ấm cũng có thể làm dịu và giúp giải rượu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-o-uong-tu-che-on-gian-tai-nha-giup-giai-ruou-nhanh-chong-va-hieu-qua-641458.html