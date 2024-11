Rau húng chanh

Húng chanh, hay còn gọi là rau tần, là một loại rau gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Với vị chua the và hương thơm đặc trưng, húng chanh có tính ấm, và thường được sử dụng để giải cảm, trừ đờm, khử độc cũng như điều trị các triệu chứng liên quan đến cảm cúm, viêm phế quản và cảm lạnh.

Một số phương pháp ứng dụng húng chanh bao gồm:

- Đối với bệnh hen suyễn, có thể sắc 12g lá húng chanh kết hợp với 10g lá tía tô và chia làm 2 lần uống trong ngày. Cần kiêng các thực phẩm chiên, nước lạnh và hải sản.

- Để chữa ho cho trẻ, pha trộn 5g húng chanh, 5g lá hẹ và một thìa mật ong, sau đó hấp chín để sử dụng.

- Trong trường hợp bị rết, bọ cạp cắn hay ong đốt, có thể sử dụng một nắm lá húng chanh rửa sạch, thái nhỏ, kết hợp với muối để đắp lên vùng bị thương (không áp dụng cho vết thương nhiễm trùng).

Nghệ

Ai cũng biết nghệ vô cùng khó ăn vì hương vị của nó. Thế nhưng đây được biết là thần dược số 1 quan trọng có khả năng chữa rất nhiều bệnh. Có thể kể đến như: chữa các vấn đề liên quan đến hệ thống tiêu hóa, giúp thanh lọc máu, ngăn ngừa sỏi mật, bảo vệ gan tốt.

Nghệ thường được sử dụng như loại gia vị cho các món ăn, thế nhưng bạn cũng có thể xay hoặc nấu để uống trong ngày cũng đều rất tốt. Bên cạnh đó, nghệ còn có tác dụng rất tốt với hệ tiêu hóa cũng như dạ dày của bạn phòng ngừa bệnh viêm loét dạ dày vô cùng tốt. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng nghệ để uống vào buổi sáng để bảo vệ sức khỏe của mình

Rau mùi ta

Ít ai biết rằng, rau mùi ta còn là một trong những loại rau gia vị giàu vitamin C nhất. Tốt chẳng kém cam, chanh. Hàm lượng vitamin C trong rau mùi ta thậm chí cao hơn rất nhiều so với rau răm, húng quế… vốn được đánh giá chứa nhiều chất này. Nhờ đó, loại rau gia vị này giúp tăng sinh collagen, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sản xuất collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, trong rau mùi ta còn chứa axit linolenic, đã được nghiên cứu như một yếu tố chống lão hóa mạnh mẽ cho làn da của bạn. Axit linolenic chứa chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong máu, ngăn chặn tình trạng phá vỡ tế bào da khỏe mạnh.

Rau kinh giới

Kinh giới, hay còn được biết đến với tên gọi khương giới hoặc giả tô, là một loại cây thuộc họ bạc hà. Từ lâu, kinh giới đã được sử dụng trong y học cổ truyền để trị nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cảm lạnh, sốt, nhức đầu, hoa mắt, viêm họng và ngứa. Dưới hình thức khô, kinh giới thường được sắc nước hoặc hãm để sử dụng chữa trị các vấn đề như băng huyết, rong kinh, thổ huyết, chảy máu cam, và đại tiện ra máu.

Rau kinh giới sở hữu nhiều hoạt tính sinh học đáng chú ý. Nó có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tiêu diệt vi khuẩn và virus, đồng thời giảm viêm nhiễm. Ngoài ra, loại cây này còn hỗ trợ trong việc hạ lipid và đường huyết, giảm đau, ngăn ngừa rối loạn nhịp tim, chống khối u, và điều hòa hệ miễn dịch.