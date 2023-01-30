5 loại nước ép xanh lợi da đẹp dáng, uống 1 lần 1 tuần da đẹp mướt mát, giảm cân nhanh chóng không ngờ

Dinh dưỡng 30/01/2023 13:20

Để giảm cân, điều cần thiết là phát triển lối sống kết hợp cả tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh.

Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng mỡ bụng là khó giảm nhất. Có nhiều lý do tại sao mọi người phải vật lộn với mỡ bụng, bao gồm chế độ ăn uống kém, thiếu tập thể dục, thiếu ngủ, di truyền và căng thẳng. Mặc dù tất cả những yếu tố này góp phần làm tăng cân, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất của mỡ bụng là do dinh dưỡng kém.

5 loại nước ép xanh lợi da đẹp dáng, uống 1 lần 1 tuần da đẹp mướt mát, giảm cân nhanh chóng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để giảm cân, điều cần thiết là phát triển lối sống kết hợp cả tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh.

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng Rupali Datta cho biết: "Mỡ bụng đòi hỏi một chế độ kỷ luật bao gồm chế độ ăn kiêng nhưng quan trọng hơn là một chương trình tập thể dục có mục tiêu. Không có con đường tắt nào, nhưng người ta đã phát hiện ra rằng một số loại đồ uống thông thường có thể giúp giảm mỡ bụng". Xem xét điều này, đây là 5 loại nước ép xanh có thể giúp giảm mỡ bụng của bạn. 

1. Nước ép rau bina và cải xoăn

5 loại nước ép xanh lợi da đẹp dáng, uống 1 lần 1 tuần da đẹp mướt mát, giảm cân nhanh chóng không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép này được làm từ rau bina và cải xoăn. Rau bina hỗ trợ giảm cân vì nó ít calo và nhiều chất xơ. Nó cũng được coi là một trong những loại rau tốt nhất để ăn trong mùa đông. Cải xoăn cũng chứa chất xơ và có hàm lượng nước cao nên rất lý tưởng để giảm cân.

2. Nước ép dưa chuột và Kiwi

Dưa chuột và kiwi đều chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưa chuột bao gồm khoảng 95% nước và rất giàu vitamin K. Dưa chuột nhẹ và có thể giúp bạn giảm thêm vài kg. Kiwi rất giàu vitamin C và là loại trái cây tốt nhất để xây dựng khả năng miễn dịch và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Khi kết hợp với nhau, loại nước ép này sẽ tạo nên một thức uống giải độc lành mạnh để đốt cháy mỡ bụng.

3. Nước ép bầu

5 loại nước ép xanh lợi da đẹp dáng, uống 1 lần 1 tuần da đẹp mướt mát, giảm cân nhanh chóng không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một loại nước ép xanh khác có thể giúp bạn giải quyết tình trạng phình đó là nước ép bầu. Bầu chứa ít calo và nhiều chất xơ nên rất lý tưởng để giảm cân. Nó cũng giúp bạn no lâu hơn. Việc bổ sung dứa và cam trong công thức này thậm chí còn tốt cho sức khỏe hơn vì cả hai loại trái cây này đều là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời.

4. Nước ép quả lý gai

Amla, còn được gọi là lý gai Ấn Độ, từ lâu đã được sử dụng như một nguyên liệu tự nhiên trong các phương pháp điều trị tại nhà và được đánh giá cao về đặc tính chữa bệnh. Nhưng bạn có biết rằng nước ép amla cũng có thể giúp bạn giảm cân không?

Nước ép Amla có tính kiềm tự nhiên và giúp tăng cường hệ thống tiêu hóa, do đó cải thiện quá trình trao đổi chất của chúng ta. Nó cũng giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể chúng ta.

5. Nước ép bắp cải

5 loại nước ép xanh lợi da đẹp dáng, uống 1 lần 1 tuần da đẹp mướt mát, giảm cân nhanh chóng không ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nếu bạn là người đang trong hành trình giảm cân, thì nước ép bắp cải này có thể là giải pháp tốt cho sức khỏe của bạn. Nó không chỉ giúp bạn cảm thấy sảng khoái mà còn theo dõi các vấn đề liên quan đến béo phì.

Tiến sĩ Komal nói: "Nước ép bắp cải có thể rất hiệu quả trong việc giúp bạn giảm số kg nếu bạn uống nó hàng ngày. Nó giúp thanh lọc phần trên của ruột, giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể dễ dàng, do đó giúp tiêu hóa." 

Theo NDTV

Món ăn sáng rất được người Việt ưa chuộng này siêu dinh dưỡng, vừa giảm cholesterol cao lại 'thân thiện' với tim mạch, chăm dáng tuyệt đỉnh

Món ăn sáng rất được người Việt ưa chuộng này siêu dinh dưỡng, vừa giảm cholesterol cao lại 'thân thiện' với tim mạch, chăm dáng tuyệt đỉnh

Chúng ta biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ không ngừng khuyên dùng bột yến mạch vào bữa sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   các loại nước ép tốt cho cơ thể thức uống giúp giảm cân thực phẩm hỗ trợ giảm cân nhanh

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe