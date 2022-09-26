3 món "bẩn nhất" đầu bếp nhà hàng buffet không bao giờ đụng vào, nhưng cứ để lên là hết sạch ngay

Tiệc buffet hay tiệc đứng có nguồn gốc từ Châu Âu nhưng ngày nay nó đã phổ biến rộng khắp trên toàn thế giới và đặc biệt đang trở thành xu hướng mới tại Việt Nam vì sự thoải mái và vui tươi khi tham gia tiệc. Trong tiệc buffet, thức ăn được đặt ở một khu vực chung và thực khách sẽ tự phục vụ, lựa chọn các món đã soạn sẵn trên quầy. Nhân viên nhà hàng buffet tiết lộ có 3 món bẩn nhất đầu bếp chẳng bao giờ đụng đũa, nhưng cứ để lên là hết.

Nếu bạn quan sát thấy rau đã héo, không còn tươi ngon, có chứa những chất lỏng kỳ lạ thì không nên tiếp tục sử dụng vì đó là dấu hiệu cho thấy món salad đã để quá lâu và có thể biến thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Tốt nhất là bạn nên báo lại với nhân viên của nhà hàng để họ kịp thời can thiệp.

Theo nhân viên nhà hàng tiết lộ thì hầu hết các món salad trong nhà hàng buffet đều được làm từ các loại rau củ còn thừa từ ngày hôm trước được bảo quản trong tủ lạnh, sau đó được đem chế biến và ra bán cho khách vào ngày hôm sau. Thậm chí, nhiều nhân viên còn chỉ quan tâm đến việc đổ đầy rau vào hộp chứ không quan tâm đến việc rửa chúng.

Nếu có các loại rau mầm thì bạn cũng không nên đụng đũa. Rau mầm được trồng trong môi trường ẩm ướt và khó rửa sạch nên khả năng vẫn có những vi khuẩn có hại không thể làm sạch hết. Để bảo đảm an toàn thực phẩm khi đi ăn buffet nên tránh ăn tất cả các loại rau mầm mà ăn các loại rau cứng được trồng trong môi trường khô như ớt chuông, dưa chuột và cà rốt.

Ảnh minh họa: Internet

2. Các món hải sản sống

Khi ăn hải sản sống, nguyên tắc quan trọng đó là các món sống này phải có quy trình bảo quản hay sơ chế sạch sẽ để tiêu diệt ký sinh trùng tiềm ẩn bên trong nó. Tuy nhiên với nhu cầu của số lượng lớn khách cần phục vụ như các nhà hàng buffet thì thật khó để chắc chắn rằng những món hải sản đó được sơ chế đúng cách.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong các loại hải sản thì hàu được coi là món không nên ăn sống nhất ở các nhà hàng. Chia sẻ chân thành của một người đầu bếp lâu năm trong cửa hàng buffet rằng anh ta không bao giờ ăn hàu sống ở bất cứ nhà hàng nào nếu như không biết nguồn gốc của những con hàu đó và biết chúng được bảo quản như thế nào. Nếu ăn phải những loại hàu không được bảo quản đúng cách thì việc ăn sống có thể giết chết bạn vì sẽ đưa những kí sinh trùng nguy hại vào cơ thể. Đặc biệt những người có hệ miễn dịch yếu thì càng nên tránh ăn thực phẩm sống mà thay vào đó nên lựa chọn các món đã nấu chín.

Ảnh minh họa: Internet

3. Các món chiên, nướng

Theo kinh nghiệm của những người phục vụ trong cửa hàng buffet thì khi đi nhà hàng, mọi người không nên ăn các món nướng, chiên... bởi đơn giản là nguyên liệu làm ra những món này thường không bao giờ tươi ngon như đồ hấp hoặc đồ tái. Hải sản đông lạnh, thịt cũ sau khi được tẩm ướp thêm gia vị sẽ được chế biến trên lửa lớn để che giấu chất lượng thật sự của nguyên liệu. Hơn nữa, các đồ chiên rán vẫn là những món ăn nguy hại sức khoẻ. Việc thường xuyên ăn nhiều đồ nướng sẽ khiến bạn đối diện với nhiều nguy cơ tiềm tàng đe doạ sức khoẻ của chính bản thân như việc tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, béo phì và nhiều căn bệnh mạn tính nguy hiểm khác.