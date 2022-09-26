3 món "bẩn nhất" đầu bếp nhà hàng buffet không bao giờ đụng vào, nhưng cứ để lên là hết sạch ngay

Dinh dưỡng 26/09/2022 05:00

Buffet là hình thức ẩm thực được nhiều người chọn lựa để có thể ăn thoải mái mà không cần lo lắng vấn đề giá cả. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý về vấn đề vệ sinh thực phẩm với một số món ăn được bày trên quầy.

Tiệc buffet hay tiệc đứng có nguồn gốc từ Châu Âu nhưng ngày nay nó đã phổ biến rộng khắp trên toàn thế giới và đặc biệt đang trở thành xu hướng mới tại Việt Nam vì sự thoải mái và vui tươi khi tham gia tiệc. Trong tiệc buffet, thức ăn được đặt ở một khu vực chung và thực khách sẽ tự phục vụ, lựa chọn các món đã soạn sẵn trên quầy. Nhân viên nhà hàng buffet tiết lộ có 3 món bẩn nhất đầu bếp chẳng bao giờ đụng đũa, nhưng cứ để lên là hết.

Khi đi ăn buffet bạn nên tránh ăn những món ăn dưới đây bởi chúng dễ bị vi khuẩn xâm nhập, dễ gây bệnh tật cho bạn.

1. Món salad

Theo nhân viên nhà hàng tiết lộ thì hầu hết các món salad trong nhà hàng buffet đều được làm từ các loại rau củ còn thừa từ ngày hôm trước được bảo quản trong tủ lạnh, sau đó được đem chế biến và ra bán cho khách vào ngày hôm sau. Thậm chí, nhiều nhân viên còn chỉ quan tâm đến việc đổ đầy rau vào hộp chứ không quan tâm đến việc rửa chúng.

Nếu bạn quan sát thấy rau đã héo, không còn tươi ngon, có chứa những chất lỏng kỳ lạ thì không nên tiếp tục sử dụng vì đó là dấu hiệu cho thấy món salad đã để quá lâu và có thể biến thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Tốt nhất là bạn nên báo lại với nhân viên của nhà hàng để họ kịp thời can thiệp.

Nếu có các loại rau mầm thì bạn cũng không nên đụng đũa. Rau mầm được trồng trong môi trường ẩm ướt và khó rửa sạch nên khả năng vẫn có những vi khuẩn có hại không thể làm sạch hết. Để bảo đảm an toàn thực phẩm khi đi ăn buffet nên tránh ăn tất cả các loại rau mầm mà ăn các loại rau cứng được trồng trong môi trường khô như ớt chuông, dưa chuột và cà rốt.

3 món 'bẩn nhất' đầu bếp nhà hàng buffet không bao giờ đụng vào, nhưng cứ để lên là hết sạch ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Các món hải sản sống

Khi ăn hải sản sống, nguyên tắc quan trọng đó là các món sống này phải có quy trình bảo quản hay sơ chế sạch sẽ để tiêu diệt ký sinh trùng tiềm ẩn bên trong nó. Tuy nhiên với nhu cầu của số lượng lớn khách cần phục vụ như các nhà hàng buffet thì thật khó để chắc chắn rằng những món hải sản đó được sơ chế đúng cách.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong các loại hải sản thì hàu được coi là món không nên ăn sống nhất ở các nhà hàng. Chia sẻ chân thành của một người đầu bếp lâu năm trong cửa hàng buffet rằng anh ta không bao giờ ăn hàu sống ở bất cứ nhà hàng nào nếu như không biết nguồn gốc của những con hàu đó và biết chúng được bảo quản như thế nào. Nếu ăn phải những loại hàu không được bảo quản đúng cách thì việc ăn sống có thể giết chết bạn vì sẽ đưa những kí sinh trùng nguy hại vào cơ thể. Đặc biệt những người có hệ miễn dịch yếu thì càng nên tránh ăn thực phẩm sống mà thay vào đó nên lựa chọn các món đã nấu chín.

3 món 'bẩn nhất' đầu bếp nhà hàng buffet không bao giờ đụng vào, nhưng cứ để lên là hết sạch ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Các món chiên, nướng

Theo kinh nghiệm của những người phục vụ trong cửa hàng buffet thì khi đi nhà hàng, mọi người không nên ăn các món nướng, chiên... bởi đơn giản là nguyên liệu làm ra những món này thường không bao giờ tươi ngon như đồ hấp hoặc đồ tái. Hải sản đông lạnh, thịt cũ sau khi được tẩm ướp thêm gia vị sẽ được chế biến trên lửa lớn để che giấu chất lượng thật sự của nguyên liệu. Hơn nữa, các đồ chiên rán vẫn là những món ăn nguy hại sức khoẻ. Việc thường xuyên ăn nhiều đồ nướng sẽ khiến bạn đối diện với nhiều nguy cơ tiềm tàng đe doạ sức khoẻ của chính bản thân như việc tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, béo phì và nhiều căn bệnh mạn tính nguy hiểm khác.

3 món 'bẩn nhất' đầu bếp nhà hàng buffet không bao giờ đụng vào, nhưng cứ để lên là hết sạch ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Con chó pitbull cắn chết chủ đã bị tiêu hủy

Con chó pitbull cắn chết chủ đã bị tiêu hủy

Con chó pitbull tấn công người nhà, khiến một phụ nữ hơn 60 tuổi ở xã Hoằng Phụ (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khiến nạn nhân tử vong sau đó, đã bị tiêu hủy.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà hàng nhà hàng buffet nhà hàng bẩn

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 36 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng