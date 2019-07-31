Hướng dẫn cách đắp mặt nạ cà chua hiệu quả, an toàn mà lại siêu tiết kiệm

Cà chua không chỉ thơm ngon mà còn là thực phẩm mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt là cà chua tốt cho da và rất an toàn khi sử dụng.

Có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra được cà chua tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Bởi nguyên liệu này hỗ trợ làm đẹp từ trong da ngoài, tạo ra lớp liên kết mạnh mẽ bảo vệ cơ thể trước tác hại của môi trường và thời gian. Cụ thể, ăn cà chua giúp tạo ra 1 lớp màng bảo vệ tia UV tự nhiên từ bên trong. Còn đắp mặt nạ cà chua chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn chặn ung thư da. Trong ngoài phối hợp giúp da được bảo vệ an toàn. Có lẽ chính vì điều này mà đắp mặt nạ cà chua được các chị em yêu thích và sử dụng.

Đặc biệt với hàm lượng vitamin A, C cao có trong cà chua sẽ giúp bạn có một đôi mắt sáng ngời. Do đó, những người thường xuyên ăn cà chua thường có thị lực rất tốt, đẩy lùi được bệnh quáng gà. Bởi vitamin A có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Cà chua là siêu thực phẩm giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magie, niacin, đồng và phốt pho. Đây là những dưỡng chất tốt để duy trì sức khỏe và làn da đẹp.

Hơn nữa cà chua chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Do đó, bạn có thể ăn cà chua sống kẹp với bánh mì, làm salad, nước sốt, sinh tố, thậm chí nấu súp. Những món ăn này rất tốt hỗ trợ chống lại bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đồng thời cũng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản và ung thư…

Uống sinh tố cà chua tốt cho sức khỏe và sắc đẹp

Trong cà chua còn có các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và zeaxanthin. Đặc biệt là lycopene giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da ít nhạy cảm với tia cực tím, hạn chế hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, trong loại siêu thực phẩm này còn chứa các chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid, làm giảm cơn đau mãn tính.

Đặc biệt, việc ăn cà chua thường xuyên còn rất tốt cho người già. Cà chua chứa vitamin K và canxi giữ cho xương khỏe mạnh và chống loãng xương. Góp phần tránh được gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật.

Ngoài ra, cà chua còn là nguyên liệu dưỡng tóc hiệu quả. Hàm lượng vitamin và chất sắt sẽ giúp mái tóc bị hư hỏng thêm bóng mượt. Đồng thời tính axit trong cà chua còn cân bằng độ pH giúp loại sạch gàu và ngứa da đầu nhanh chóng.

Ngoài những lợi ích này thì ăn cà chua còn có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm cân. Cà chua chứa rất nhiều chất xơ và nước giúp bạn no lâu, không cảm thấy đói. Chính vì vậy mà bạn nên thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày để gặt hái tất cả các lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

2. Cách đắp mặt nạ cà chua chăm sóc da hiệu quả

2.1 Đắp mặt nạ cà chua trực tiếp lên mặt

Cách thực hiện:

- Rửa sạch và cắt cà chua thành lát mỏng theo chiều ngang.

- Đắp trực tiếp các lát cà chua lên da mặt.

- Thư giãn trong 15-20 phút rồi rửa sạch mặt lại bằng nước mát.

Nên sử dụng 2 lần/tuần để phát huy hết công dụng làm đẹp của cà chua. Không lâu thôi bạn sẽ sở hữu làn da khỏe mạnh và tươi trẻ như ý muốn.

Đắp mặt nạ cà chua trực tiếp lên da mặt

2.2 Mặt nạ cà chua mật ong và nước cốt chanh

Mật ong là kháng sinh tự nhiên rất tốt cho da, đặc biệt là phù hợp với làn da mụn. Kết hợp cà chua với mật ong và nước cốt chanh để tăng thêm hiệu quả dưỡng da. Đây là công thức dưỡng da chất lượng mang đến hiệu quả tuyệt vời. Đây là cách làm đẹp tuy đơn giản nhưng mang đến nhiều công dụng như giúp dưỡng trắng da, chăm sóc da mịn màng và trị mụn, làm sạch và se khít lỗ chân lông,…

Cách thực hiện:

- Xay nhuyễn 1 quả cà chua cho ra chén.

- Trộn đều cà chua với 1 thìa cà phê mật ong và 1/2 thìa nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp đặc sánh.

- Đắp mặt nạ này lên mặt và thư giãn trong 30 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước ấm.

2.3 Mặt nạ cà chua và sữa chua

Để làm mặt nạ cà chua và sữa chua, trước tiên, bạn chuẩn bị nửa quả cà chua vừa chín tới. Lột bỏ vỏ hạt rồi đem trộn chung với sữa chua theo tỉ lệ 1:1. Đổ hỗn hợp này ra chén nhỏ.

Mặt nạ cà chua và sữa chua

Thoa đều hỗn hợp lên da và để thư giãn trong khoảng 5 phút. Đến khi hỗn hợp này khô lại bạn tiếp tục thoa tiếp một lớp mặt nạ khác. Thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Để đạt hiệu quả tốt nhất cho làn da, bạn nên dùng mặt nạ này 2-3 lần/tuần.

2.4 Đắp mặt nạ cà chua và dưa leo

Đắp dưa leo hay cà chua tốt hơn? Cà chua và dưa leo đều là những nguyên liệu làm đẹp mang đến hiệu quả cao và giúp làm se khít lỗ chân lông tự nhiên.

Trong dưa leo chứa đến 95% nước nên giúp bổ sung dưỡng chất cho làn da khô nứt nẻ trở nên mềm mịn. Bên cạnh đó, kết hợp cà chua và dưa leo là cách làm mặt nạ cà chua cho da dầu, dưỡng ẩm hiệu quả và ngăn không sản sinh bã nhờn quá nhiều.

Đồng thời, nó chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hồi phục làn da bị viêm, cháy nắng. Dưa leo sẽ giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, mờ vết thâm sạm và giúp da bật tông sáng.

Đắp mặt nạ cà chua và dưa leo

Cách làm mặt nạ cà chua trắng da ngay tại nhà như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1/2 trái cà chua chín

- 1/4 trái dưa leo

Các bước tiến hành:

- Rửa sạch và gọt vỏ 1/4 trái dưa leo.

- Bóc bỏ vỏ và lấy thịt 1/2 trái cà chua.

- Trộn đều cà chua với dưa leo để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da theo chuyển động tròn đều. Thư giãn trong 15 phút.

- Cuối cùng, bạn rửa sạch lại bằng nước lạnh. Lau khô.

2.5 Mặt nạ cà chua sữa tươi không đường

Sở dĩ mặt nạ cà chua trị mụn hiệu quả là bởi cà chua bổ sung hàm lượng lớn vitamin A và C cùng nhiều chất chống oxy hóa cực mạnh. Đắp mặt nạ cà chua và ăn cà chua thường xuyên là bí quyết để mang đến làn da tươi mát và mịn màng hơn, đẩy lùi sự xuất hiện của mụn.

Bên cạnh đó, cà chua có chứa hàm lượng axit tự nhiên giúp đẩy lùi nhân mụn trồi lên khỏi lỗ chân lông hiệu quả. Kết hợp với sữa tươi giúp da mềm và cung cấp dưỡng chất hiệu quả cho da sạch và mịn màng.

Cùng tham khảo cách làm mặt nạ cà chua sữa tươi trị mụn đầu đen dưới đây:

Bước 1: Rửa sạch và lột vỏ, lấy thịt ½ quả cà chua và xay nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều cà chua đã xay với 2 thìa sữa tươi không đường để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và thư giãn trong vòng 20 phút.

Bước 4: Cuối cùng, bạn rửa mặt sạch với nước mát. Dùng khăn bông sạch hút nước và thấm khô.

Mặt nạ cà chua sữa tươi không đường

Với cách đắp mặt nạ cà chua trị mụn này, bạn nên áp dụng thường xuyên 2 – 3 lần/tuần để loại sạch vết mụn cứng đầu và dưỡng da trắng sáng. Đây là bí quyết làm đẹp được các chuyên gia luôn khuyên dùng.

2.6 Mặt nạ cà chua dưỡng da mịn

Cách đơn giản nhất là bạn hãy cắt 2 lát cà chua và thoa lên má theo đường tròn xoắn ốc trong vòng 15 phút. Sau đó rửa lại với nước lạnh. Khi massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc các dưỡng chất từ cà chua sẽ thẩm thấu giúp da căng mịn.

Đắp mặt nạ từ cà chua giúp dưỡng da trắng mịn

Bên cạnh cách này, bạn cũng có thể đắp mặt nạ cà chua bơ. Loại mặt nạ này cung cấp các thành phần dưỡng ẩm tự nhiên cho da. Đồng thời lại bổ sung một hàm lượng chất kháng viêm giúp da sáng mịn, trị nám, đánh bay các vết mụn. Hơn hết thì mặt nạ cà chua bơ hoàn toàn lành tình và an toàn cho mọi loại da.

2.7 Tẩy chất bã nhờn với mặt nạ cà chua

Nếu bạn thuộc da nhờn, thường xuyên bị mụn do chất nhờn tích tụ trên da thì hãy lấy nước cà chua ép. Sau đó trộn cùng với nước cốt chanh. Hỗn hợp này có tính tẩy cao, vừa làm sạch da mặt lại vừa có tác dụng se khít lỗ chân lông.

Vì thế bạn hãy kiên trì thực hiện 2 lần/tuần. Trong quá trình bôi hỗn hợp cà chua lên mặt thì bạn hãy dùng tay vỗ nhẹ lên mặt để da ngấm các vitamin từ chanh và cà chua, sau 10 phút rửa lại với nước ấm.

Mặt nạ cà chua và chanh tẩy tế bào chết hiệu quả cho da

Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn giúp cân bằng da dầu hiệu quả. Nhanh chóng cân bằng lượng dầu tiết ra ở vùng da trên mặt, giúp da giảm bớt dầu và càng tăng thêm tính đàn hồi cho da. Làn da trẻ trung và giàu sức sống hơn hẳn.

2.8 Làm giảm dấu hiệu lão hóa với mặt nạ cà chua

Theo thời gian các nếp nhăn sẽ hình thành trên da. Bạn có thể xóa đi hoặc hạn chế bằng cách đắp mặt nạ cà chua. Đầu tiên, bạn hãy dùng cà chua tươi, ép lấy nước uống hàng ngày để chăm sóc da từ bên trong. Còn phần xác thì hãy trộn đều với 100ml sữa tươi không đường. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì hãy đắp hỗn hợp này lên mặt, nằm thư giãn trong khoảng 10-15 phút. Với cách làm này da mặt của chị em sẽ sáng, mềm mịn, giảm thiểu được các nếp nhăn hình thành trên mặt. Nhờ vào thành phần giàu vitamin A và C, cà chua giúp nuôi dưỡng da trắng hồng tự nhiên. Đồng thời kích thích tăng sinh collagen, giúp các sợi liên kết đàn hồi, khỏe mạnh, mang đến làn da đẹp rạng ngời không tì vết.

2.9 Phục hồi làn da cháy nắng

Những ngày nắng gắt của mùa hè, khó tránh khỏi có những ngày bạn phải ra ngoài đường vì công việc. Dù có che chắn cẩn thận cỡ nào thì làn da ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cháy nắng, bị rát. Nếu bạn đang phân vân chưa biết dùng loại kem nào cho phù hợp thì hãy dùng ngay cà chua nhé!

Mặt nạ cà chua làm dịu da, bớt rát khi bị cháy nắng

Bạn hãy cắt đôi quả cà chua và chà xát trên tất cả các khu vực bị cháy nắng. Sau đó hãy cho thêm 2 cốc nước ép cà chua vào bồn tắm nước lạnh và ngâm mình trong đó.

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa thì sau khi tắm xong bạn hãy dùng cà chua kết hợp với sữa tươi thoa lên các khu vực bị cháy nắng một lần nữa.

3. Một số lưu ý khi làm đẹp với cà chua

- Đồng thời với hiệu quả thay đổi tức thì, giúp da trắng sáng hơn, mịn màng và đủ ẩm, duy trì thói quen đắp mặt nạ cà chua này chính là cách giúp da khỏe mạnh từ bên trong. Tuy nhiên, nếu không áp dụng đúng cách đắp mặt nạ sẽ dẫn đến tổn thương da. Vậy, đắp mặt nạ cà chua bao nhiêu lần một tuần?

Bạn cần lưu ý:

Trong cà chua có chứa nhiều axit, nếu quá lạm dụng loại quả này trong việc dưỡng da sẽ có thể dẫn đến hậu quả ngược lại là da bị tẩy sạch quá mức, bị khô và tổn thương. Do đó, nếu bạn có làn da nhờn thì có thể đắp 2 ngày 1 lần, còn nếu bạn sở hữu một làn da khô thì nên đắp 3 ngày 1 lần là đủ.

- Nên đắp mặt nạ vào buổi tối trước khi ngủ. Đắp mặt nạ cà chua có bị ăn nắng không? Câu trả lời là CÓ. Nếu bạn đắp mặt nạ và sau đó ra nắng mà không bảo vệ, che chắn cho da thì khó tránh được da dễ bắt nắng, ăn nắng hơn.

Lý do bởi, làn da sau khi đắp mặt nạ vừa được làm “mới”. Cũng có nghĩa rằng lớp da xấu xí già cỗi trên cùng bị loại bỏ, thay vào đó là lớp da vừa trắng vừa mịn đẹp bên dưới nhưng cũng khá non nớt. Nó dễ bị tổn thương hơn vì chưa thể kịp thích ứng ngay với điều kiện xấu của môi trường.

- Đắp mặt nạ cà chua bị ngứa không? Câu trả lời là tùy vào cách chọn nguyên liệu của bạn. Theo đó, nên chọn những quả cà chua vừa chín tới để bảo quản được lâu hơn.

- Tránh chọn những quả bị dập hay có mùi hôi, có sử dụng tăng trưởng hoặc thuốc trừ sâu. Làn da sẽ dễ bị kích ứng và ngứa khi dùng cà chua không bảo đảm. Với mặt nạ cà chua còn dư, bạn có thể bảo quản khoảng 2-3 ngày trong ngăn mát tủ lạnh.

- Thay vì dùng cà chua tươi bạn có thể dùng bột cà chua. Hiệu quả mang lại cũng không kém mấy so với cà chua tươi. Tuy rằng ở dạng bột, một số thành phần dinh dưỡng có thể bị hao hụt đi nhưng không đáng kể. Bên cạnh đó, dùng bột cà chua còn là cách tẩy tế bào chết hiệu quả và dễ dàng bảo quản hơn.

Trên đây là các cách đắp mặt nạ cà chua làm đẹp hiệu quả tại nhà siêu tiết kiệm cho chị em. Nếu quá bận rộn và không thể bỏ nhiều thời gian cho các loại mặt nạ phức tạp, chị em có thể tiến hành cách đắp mặt nạ cà chua rất đơn giản với nguyên liệu dễ tìm này.