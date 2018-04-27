Những biểu hiện vợ chán chồng giúp bạn dễ nhận biết nhất

Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy vợ ngừng quan tâm chồng, không còn hỏi han: “Anh đi đâu đó, anh ăn gì, anh mặc gì, hoặc dù là bạn có hút thuốc, hay bia bọt cả ngày thì cô ấy cũng không một lời trách móc... thì bạn cần phải xem xét lại bản thân.

Trong cuộc sống sẽ có nhiều sóng gió. Nhưng sóng gió nào cũng có thể vượt qua được nếu hai người hiểu và biết thông cảm cho nhau. Là một người đàn ông rộng lượng, bạn hãy là bờ vai vững chắc cho vợ và gia đình. Khi thấy vợ chán chồng thì hãy tìm cách tháo gỡ, chứ không nên chán trường, đẩy cô ấy đi xa với gia đình hơn.

Tuy nhiên, nếu lúc này bạn biết thấu hiểu và quan tâm thì chắc chắn sẽ khác. Thay vì nghĩ rằng vợ mình nhiều lời, bây giờ im lặng như vậy thật là tốt thì hãy hỏi han, quan tâm, hãy giúp vợ dọn dẹp và bỏ bớt thói hư tật xấu của mình đi. Hãy đặt mình vào vị thế của cô ấy để cảm nhận.

Khi thấy những hành động này có nghĩa là cô ấy đã quá chán chồng, thấy rất mệt mỏi với cuộc sống này.

Không muốn gần gũi chồng

Cô ấy ngại gần gũi bạn đây là biểu hiện dễ nhận thấy nhất khi vợ chán chồng. Ảnh internet

Quan hệ tình dục là sợi dây gắn kết bền chặt giữa vợ và chồng. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy cô ấy ngại gần gũi, hay lảng tránh chuyện “chăn gối” thì điều này thể hiện, vợ rất chán bạn. Đây cũng là một trong những biểu hiệu vợ chán chồng dễ nhận thấy nhất. Bởi khi chán chồng, các bà vợ thường không có nhu cầu gần gũi, nếu bị ép quá thì sẽ lạnh nhạt, làm trách nhiệm cho xong mà thôi.

Lúc này, các ông chồng cần phải nghĩ ngay đến việc “phải chăng cô ấy đã chán mình hay cô ấy đang gặp phải chuyện gì khó nói”. Các ông chồng cần phải xác minh rõ ràng chuyện này sớm càng tốt, vì nếu để lâu rất khó giải quyết, tình cảm nhạt dần không thể cứu vãn.

Không nói chuyện với bạn thường xuyên nữa

Bình thường vợ bạn nói rất nhiều, cứ về nhà là “líu la líu lô” kể cho bạn nghe tất cả các chuyện từ trên trời đến dưới đất mà cô ấy nghe được, khiến cho căn nhà tràn ngập tiếng cười. Nhưng giờ đây, im lặng, ngừng chia sẻ, có nghĩa là trong lòng cô ấy có gì đó không vui liên quan trực tiếp đến bạn. Tình trạng này kéo dài, sẽ khiến cho đời sống vợ chồng căng thẳng không còn tiếng nói chung. Hai người sống chung như hai người bạn cùng nhà, tuy quan hệ rất gần nhưng khoảng cách lại rất xa, khó hàn gắn.

Khi bạn nhận thấy điều này, chỉ cần hỏi han, quan tậm nhẹ nhàng, chắc chắn rằng cô ấy sẽ mở lòng, dốc bầu tâm sự để tâm trạng thoải mái hơn, hạnh phúc gia đình mãi bền chặt.

Vợ thích có nhiều khoảng thời gian riêng tư

Cô ấy dễ nổi nóng khi bạn đụng vào đồ riêng tư mà bạn không hỏi ý kiến. Ảnh internet

Một trong những biểu hiệu vợ chán chồng là thường có xu hướng thích tạo cho mình khoảng riêng tư nhiều hơn. Thay vì dành nhiều thời gian bên chồng thì họ lại thích có nhiều thời gian để tìm kiếm cho sự riêng tư. Họ sẽ từ chối những cuộc đi chơi với chồng hay những chuyến thăm hỏi gia đình người thân cùng chồng, đồng thời người vợ sẽ trở nên nhạy cảm hơn với những món đồ cá nhân cụ thể như điện thoại hay máy tính. Do đó, khi chồng đụng vào mà chưa hỏi ý kiến họ sẽ cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như luôn có bí mật và khoảng cách với chồng.

Trên đây là những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi vợ chán chồng. Hy vọng rằng các ông chồng sẽ nhìn nhận sự việc một cách khách quan và chính xác để có hướng giải quyết tốt nhất, giữ chân vợ lại và bảo vệ an toàn cho hạnh phúc gia đình mình. Hãy là một người chồng tốt và có trách nhiệm để không bao giờ bị vợ chán và xa cách.