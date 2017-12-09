Cứ làm điều này trước mỗi cuộc ‘yêu’ thì đừng hỏi tại sao ‘chuyện ấy’ ngày càng nguội lạnh

Chuyện vợ chồng 09/12/2017 16:30

Rất nhiều người có thói quen này trước mỗi cuộc “yêu” nhưng lại không hề biết rằng nó chính là nguyên nhân khiến cả hai không thể đạt cực khoái, ‘chuyện ấy’ dần trở nên nguội lạnh.

Thói quen tắm nước nóng trước khi quan hệ không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc ‘yêu’, khiến cả hai dễ mất hứng khi ‘lâm trận’.

Vì sao không nên tắm nước nóng trước khi “yêu”?

Các cuộc khảo sát đã cho thấy rất nhiều cặp đôi có thói quen tắm nước nóng trước khi quan hệ. Hầu hết những người này đều cho rằng tắm nước nóng trước mỗi cuộc “yêu” là cách làm sạch cơ thể, giúp họ thoải mái và tự tin hơn trước đối tác của mình.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho rằng thói quen này hoàn toàn không tốt vì cơ thể con người rất mẫn cảm. Sự thay đổi nhiệt độ dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến cơ thể phản ứng và làm thay đổi thành tố của các hoóc-môn.

Cứ làm điều này trước mỗi cuộc ‘yêu’ thì đừng hỏi tại sao ‘chuyện ấy’ ngày càng nguội lạnh - Ảnh 1
Không nên tắm nước nóng trước khi "yêu" - Ảnh: Internet

Tắm nước nóng trước khi quan hệ sẽ khiến các mạch máu giãn nở, đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể. Quan hệ ngay sau khi tắm nước nóng sẽ gây mất cân bằng tuần hoàn máu, làm giảm mức độ nhạy cảm của làn da khi cả hai gần gũi. Chính vì vậy nên những cảm xúc thăng hoa cũng “không cánh mà bay”.

Nước nóng còn khiến máu tập trung nhiều ở bề mặt da khiến hệ thần kinh rơi vào trạng thái bị ức chế. Tình trạng này dẫn đến việc không cung cấp đủ lượng máu cần thiết cho bộ phận sinh dục, đàn ông khó cương dương, làm giảm cảm giác cực khoái ở nữ giới.

Ngoài ra, quan hệ ngay sau khi tắm sẽ khiến thể lực suy yếu, ảnh hưởng đến lưu thông máu huyết, gây chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh…

Do đó, thói quen tắm nóng trước khi yêu chính là thủ phạm làm giảm hưng phấn tình dục, khiến cuộc “yêu” trở nên tẻ nhạt, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Cứ làm điều này trước mỗi cuộc ‘yêu’ thì đừng hỏi tại sao ‘chuyện ấy’ ngày càng nguội lạnh - Ảnh 2
Chất lượng cuộc "yêu" sẽ bị ảnh hưởng bởi thói quen tai hại này - Ảnh: Internet

Sau khi tắm, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thư giãn, cần được nghỉ ngơi nên bạn đừng vội quan hệ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia cũng khuyên các cặp đôi nên nghỉ ngơi ít nhất nửa tiếng sau khi tắm nước nóng.

Bí quyết giúp cuộc yêu thăng hoa

- Đừng bỏ qua màn dạo đầu vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu” của bạn. Màn dạo đầu hoàn hảo sẽ dễ dàng kích thích ham muốn của cả hai, kéo dài cuộc “yêu” và khiến “chuyện ấy” thăng hoa hơn.

- Thường xuyên sáng tạo và làm mới cuộc “yêu” để tạo cảm giác mới lạ và hưng phấn. Bạn có thể thay đổi địa điểm “yêu”, tạo bất ngờ cho chàng hoặc trang trí phòng ngủ thật lãng mạn.

- Cùng nhau chia sẻ những mong muốn của bản thân để giúp “chuyện ấy” ngọt ngào hơn.

- Phụ nữ nên chủ động hơn trong mỗi lần quan hệ để tăng hưng phấn cho đối tác và giúp cả hai dễ đạt cực khoái. 

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