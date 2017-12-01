Chị em cứ áp dụng những bí quyết này khi 'yêu', đảm bảo chàng say như điếu đổ

“Chuyện ấy” nhàm chán và tẻ nhạt sẽ khiến cuộc hôn nhân của bạn dần trở nên nguội lạnh, hạnh phúc gia đình có thể đứng trên bờ vực tan vỡ. Chính vì vậy, những bí quyết giữ lửa tình yêu dưới đây sẽ giúp cả hai "hâm nóng" lại tình cảm, “ chuyện ấy ” thăng hoa như thuở ban đầu.

Các cặp vợ chồng thông minh sẽ thường xuyên lên lịch cho cuộc “yêu” của họ. Thay vì chờ đợi “chuyện ấy” sau khi kết thúc công việc, cả hai có thể lên một lịch hẹn dành riêng cho nhau. Hãy dành thời gian để gửi những tin nhắn yêu thương và khiêu khích chàng như: “Em không thể chờ đợi lâu hơn để gặp anh tối nay”, “Em có nên mặc bộ đồ này tối nay không?”…

Tất cả điều này sẽ giúp cả hai có một khoảng thời gian chờ đợi đầy khao khát, điều này sẽ khiến cuộc “yêu” trở nên hưng phấn và thăng hoa hơn bao giờ hết.

Mạnh dạn yêu cầu chàng làm những điều bạn muốn

Tiến sĩ Joy Davidson – một nhà trị liệu tình dục học ở New York chia sẻ: “Nói ra những gì mình muốn không phải là 'đặt hàng' chàng mà điều đó sẽ khiến bạn gợi cảm hơn trong mắt chàng”.

Đừng quá thụ động khi “yêu” vì nó có thể khiến đàn ông dễ mất hứng. Bạn nên chủ động hơn trong mỗi cuộc “yêu” để làm tăng ham muốn ở chàng.

Đàn ông thường không giỏi trong việc đọc suy nghĩ người khác nên đừng bắt chàng phải đoán đúng ý và thực hiện điều bạn muốn. Thay vào đó, bạn hãy thẳng thắn nói ra những điều bạn muốn ở chàng khi “yêu”. Sự chủ động của bạn sẽ khiến cánh mày râu cảm thấy đầy mới mẻ và kích thích, dễ dàng đạt cực khoái hơn.

Nếu bạn thấy ngại ngùng khi phải nói ra những yêu cầu của mình khi đang “lâm trận” thì có thể chia sẻ điều này khi cả hai đang cùng xem phim hoặc ăn tối. Sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp cả hai dễ dàng tìm được sự đồng điệu giữa tâm hồn và thể xác, giúp những cuộc “yêu” sau trở nên thú vị hơn.

Sống lạc quan, vui vẻ

Đời sống tinh thần của bạn cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc “yêu”. Nếu bạn luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng thì chắc hẳn “chuyện ấy” đối với bạn sẽ như một nghĩa vụ chứ không còn là một cuộc vui đúng nghĩa.

Theo nhiều kết quả nghiên cứu, những phụ nữ có tính cách thoải mái, vui vẻ, luôn lạc quan thường có đời sống tình dục thăng hoa, viên mãn hơn.

Để cải thiện chất lượng cuộc “yêu”, bạn nên tập cách sống lạc quan, vui vẻ… Nếu cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, hãy tìm cách chia sẻ với bạn đời của mình, điều này sẽ giúp tâm trạng của bạn tốt hơn.

Ngủ ngon, đủ giấc

Ngủ đủ giấc có thể làm tăng ham muốn khi “yêu”, đặc biệt là ở phụ nữ. Bạn nên ngủ từ 6 - 8 tiếng mỗi ngày. Điều này sẽ giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, tinh thần thoải mái và chắc chắn bạn luôn sẵn sàng trước mỗi cuộc “yêu”.