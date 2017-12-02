Đây là những điều đàn ông cực để tâm khi 'yêu' nhưng các nàng thường bỏ lỡ

Chuyện vợ chồng 02/12/2017 14:03

Đôi khi những điều tưởng chừng đơn giản này lại là thứ đàn ông cực chú trọng và quan tâm trong mỗi cuộc “yêu”, chị em đừng lơ là nhé!

Đàn ông có thể quan tâm đến nhan sắc, ngoại hình hay phong cách thời trang của bạn khi đang hẹn hò. Nhưng khi đã thuộc về nhau, họ ít khi bận tâm đến những điều đó.  

Ngược lại trong mỗi cuộc “yêu”, đàn ông thường để tâm đến những điều rất nhỏ nhặt mà đôi khi chị em lại vô tình bỏ qua. Nếu hiểu được những điều chàng muốn, cuộc “yêu” của cả hai sẽ tràn đầy hưng phấn và thăng hoa.

Đây là những điều đàn ông cực để tâm khi 'yêu' nhưng các nàng thường bỏ lỡ - Ảnh 1
Hiểu điều chàng muốn để "chuyện ấy" ngọt ngào hơn - Ảnh: Internet

Dưới đây là những điều đàn ông thường quan tâm khi “yêu”, chỉ cần bạn biết cách chiều chàng thì cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc, mặn nồng.

Sự mới lạ và chủ động

“Chuyện ấy” sẽ dần trờ nên tẻ nhạt nếu không có sự mới lạ và sáng tạo. Cả hai có thể thử thay đổi tư thế, địa điểm quan hệ hoặc đơn giản là cách bạn chủ động khi gần gũi chàng.

Thay vì thụ động chờ đợi, bạn hãy thử là người khơi mào cuộc “yêu”. Sự táo bạo của bạn sẽ khiến chàng cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều.

Đây là những điều đàn ông cực để tâm khi 'yêu' nhưng các nàng thường bỏ lỡ - Ảnh 2
Sự chủ động đầy táo bạo của bạn sẽ kích thích chàng mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, để cải thiện chất lượng cuộc “yêu”, bạn hãy thử tạo bất ngờ nho nhỏ cho anh ấy như trang trí phòng ngủ thật lãng mạn hay bịt mắt chàng lại và chơi trốn tìm… Những chiêu trò này sẽ khiến chàng “phát cuồng” vì bạn.

Ánh mắt của bạn

Đàn ông thường rất thích ngắm nhìn khuôn mặt của người phụ nữ mình yêu, nhất là khi cả hai đang gần gũi. Chính vì vậy, hãy thử trao đổi ánh mắt với chàng thay vì chỉ nhắm mắt hưởng thụ. Chính những chi tiết nhỏ nhặt này sẽ khiến chàng yêu bạn nhiều hơn, giúp cả hai dễ đạt cực khoái trong mỗi cuộc “yêu”.

Đây là những điều đàn ông cực để tâm khi 'yêu' nhưng các nàng thường bỏ lỡ - Ảnh 3
Hãy dành cho chàng ánh mắt đầy âu yếm và gợi cảm - Ảnh: Internet

Cách bạn điều khiển cơ thể

Khi quan hệ, đàn ông rất để tâm đến trạng thái cơ thể của đối phương. Những cử chỉ và hành động của bạn sẽ tiết lộ bạn có thực sự cảm thấy thoải mái và hài lòng về chàng hay không.

Nhiều phụ nữ chưa có kinh nghiệm hoặc thường xấu hổ khi “yêu” thường khó làm chủ được hành động, cơ thể sẽ trở nên cứng nhắc, thậm chí “đơ như khúc gỗ”. Điều này sẽ khiến chàng hiểu lầm bạn đang khó chịu hoặc không hào hứng với cuộc “yêu” này. Chàng sẽ dễ cảm thấy tự ti và mất hứng khi yêu.

Đây là những điều đàn ông cực để tâm khi 'yêu' nhưng các nàng thường bỏ lỡ - Ảnh 4
Chị em nên học cách tự tin và làm chủ cơ thể khi "yêu" - Ảnh: Internet

Hơi thở của bạn

Nhịp độ thở của bạn là điều chàng vô cùng quan tâm khi đang “lâm trận”. Thông thường khi “yêu” và hưng phấn, phụ nữ có xu hướng thở gấp và mạnh hơn. Điều này sẽ chứng tỏ bạn đang rất hào hứng với cuộc “yêu” và cũng là một cách thông báo với chàng rằng anh ấy đang làm rất tốt.  

Chị em cứ áp dụng những bí quyết này khi 'yêu', đảm bảo chàng say như điếu đổ

Chị em cứ áp dụng những bí quyết này khi 'yêu', đảm bảo chàng say như điếu đổ

“Chuyện ấy” luôn mặn nồng chính là cách thông minh để bạn “trói chân” người đàn ông của mình. Chị em chỉ cần áp dụng những bí quyết này khi yêu, đảm bảo chàng sẽ luôn đê mê như lần đầu.

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