Chồng chán vợ phải làm sao? Làm gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng?

Khi chồng chán bạn thì tốt nhất việc đầu tiên bạn nên làm đó là nhìn nhận lại bản thân mình, sau đó thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bạn tự hoàn thiện bản thân giúp mình đẹp hơn, để người chồng nhận ra cố gắng đó, yêu thương vợ hơn.

Khi bạn nhận thấy chồng có những dấu hiệu như: thường xuyên gây sự, cáu kỉnh, quan tâm thứ khác hơn vợ, lảng tránh vợ, so sánh vợ với người khác… thì có nghĩa là anh ấy đang rất chán bạn. Khi nhận thấy những dấu hiệu này thì bạn cần phải:

Hoặc đơn giản hơn là buổi tối trước khi đi ngủ bạn hãy hôn và nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy, trò chuyện để cả hai người có sự gắn kết hơn.

Ngày nay, phụ nữ thường rất bận rộn với công việc xã hội và gia đình vì thế nhiều chị em sao nhãng, thiếu quan tâm người chồng, khiến cho anh ấy chán. Bởi cũng giống như các chị em, đàn ông có đi đâu chăng nữa thì khi về mái ấm của mình họ cũng rất cần được quan tâm và yêu thương. Vì thế, là người hậu phương vững chắc bạn hãy tạo cho anh ấy những bất ngờ như một buổi hẹn hò lãng mạn để ôn lại những kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng.

Hãy bỏ những thói quen xấu khiến chồng phải phiền lòng

Khi chung sống cùng nhau, ai cũng sẽ bộc lộ hết những thói hư tật xấu. Tuy nhiên, đừng để những thói hư tật xấu đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Cuốc sống hôn nhân đầy những mâu thuẫn, vì thế muốn hạnh phúc và lấy lại tình cảm của chồng thì bạn cần phải thay đổi những quen xấu của mình để đôi bạn gần nhau hơn.

Hay quan tâm đến những món anh ấy thích

Nấu những món anh ấy thích. Ảnh internet

Chồng chán vợ thì phải làm sao? Thực ra rất đơn giản, bởi người ta có câu con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày. Vì thế khi nhận ra anh ấy chán bạn thì ngay lập tức bạn hãy sử dụng tuyệt chiêu này. Hãy nấu những món ăn ngon mà anh ấy yêu thích, bởi dù có giận hay chán vợ thì cái bụng của anh ấy cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của những món ăn, nhất là những món anh ấy yêu thích thì càng dễ dàng hạ gục anh ấy hơn.

Thường xuyên khen chồng hơn

Bất cứ ai cũng thích được khen, được nghe những lời có cánh. Vì thế, khi được khen, tâm trạng của anh ấy sẽ vui vẻ hơn, cảm thấy được quan tâm. Hơn nữa, những lời khen luôn được tiếp nhận bằng thái độ nồng hậu và hạnh phúc nhất, vì thế sẽ làm chồng bạn vui và yêu bạn hơn.

Hãy lắng nghe tâm sự của anh ấy

Hãy lắng nghe tâm sự của anh ấy. Ảnh internet

Lắng nghe là một nghệ thuật, là bước giao tiếp quan trọng giúp cho hôn nhân hạnh phúc. Có lắng nghe anh ấy chia sẻ bạn mới biết được anh ấy chán gì, cần gì để mình thay đổi và bù đắp cho anh ấy.

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng không chán vợ hoặc vợ không chán chồng thì đôi bạn phải biết thay đổi vì nhau, quan tâm, lo lắng. Đặc biệt là hãy hạ cái tôi xuống và dành cho nhau thật nhiều những lời quan tâm và cử chỉ âu yếm mỗi ngày. Điều này sẽ là giải pháp hữu hiệu để nhắc nhở đối phương về thứ tình cảm gắn kết giữa 2 người, luôn trân trọng người bên cạnh.