Chồng chán vợ phải làm sao? Làm gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng?

Chuyện vợ chồng 14/04/2018 21:04

Sau những va chạm của cuộc sống thì tình cảm vợ chồng có thể bị “sứt mẻ” đôi chút. Chồng sẽ sinh ra tâm lý chán vợ và ngại gần gũi, khiến cho bạn hụt hẫng và buồn tủi. Để cải thiện tình hình này, bạn nên có sự tìm hiểu, cần biết chồng chán vợ phải làm sao để hâm nóng tính cảm, giữ vững hạnh phúc gia đình.

Khi bạn nhận thấy chồng có những dấu hiệu như: thường xuyên gây sự, cáu kỉnh, quan tâm thứ khác hơn vợ, lảng tránh vợ, so sánh vợ với người khác… thì có nghĩa là anh ấy đang rất chán bạn. Khi nhận thấy những dấu hiệu này thì bạn cần phải:

Chăm chút để thay đổi bản thân

Thay đổi bản thân để hấp dẫn chồng hơn
Thay đổi bản thân để hấp dẫn chồng hơn. Ảnh internet

Khi chồng chán bạn thì tốt nhất việc đầu tiên bạn nên làm đó là nhìn nhận lại bản thân mình, sau đó thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bạn tự hoàn thiện bản thân giúp mình đẹp hơn, để người chồng nhận ra cố gắng đó, yêu thương vợ hơn.

Hâm nóng tình cảm với chồng

Ngày nay, phụ nữ thường rất bận rộn với công việc xã hội và gia đình vì thế nhiều chị em sao nhãng, thiếu quan tâm người chồng, khiến cho anh ấy chán. Bởi cũng giống như các chị em, đàn ông có đi đâu chăng nữa thì khi về mái ấm của mình họ cũng rất cần được quan tâm và yêu thương. Vì thế, là người hậu phương vững chắc bạn hãy tạo cho anh ấy những bất ngờ như một buổi hẹn hò lãng mạn để ôn lại những kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng.

Hoặc đơn giản hơn là buổi tối trước khi đi ngủ bạn hãy hôn và nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy, trò chuyện để cả hai người có sự gắn kết hơn.

Hãy bỏ những thói quen xấu khiến chồng phải phiền lòng

Khi chung sống cùng nhau, ai cũng sẽ bộc lộ hết những thói hư tật xấu. Tuy nhiên, đừng để những thói hư tật xấu đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Cuốc sống hôn nhân đầy những mâu thuẫn, vì thế muốn hạnh phúc và lấy lại tình cảm của chồng thì bạn cần phải thay đổi những quen xấu của mình để đôi bạn gần nhau hơn.

Hay quan tâm đến những món anh ấy thích

Nấu những món anh ấy thích
Nấu những món anh ấy thích. Ảnh internet

Chồng chán vợ thì phải làm sao? Thực ra rất đơn giản, bởi người ta có câu con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày. Vì thế khi nhận ra anh ấy chán bạn thì ngay lập tức bạn hãy sử dụng tuyệt chiêu này. Hãy nấu những món ăn ngon mà anh ấy yêu thích, bởi dù có giận hay chán vợ thì cái bụng của anh ấy cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của những món ăn, nhất là những món anh ấy yêu thích thì càng dễ dàng hạ gục anh ấy hơn.

Thường xuyên khen chồng hơn

Bất cứ ai cũng thích được khen, được nghe những lời có cánh. Vì thế, khi được khen, tâm trạng của anh ấy sẽ vui vẻ hơn, cảm thấy được quan tâm. Hơn nữa, những lời khen luôn được tiếp nhận bằng thái độ nồng hậu và hạnh phúc nhất, vì thế sẽ làm chồng bạn vui và yêu bạn hơn.

Hãy lắng nghe tâm sự của anh ấy

Hãy lắng nghe tâm sự của anh ấy
Hãy lắng nghe tâm sự của anh ấy. Ảnh internet

Lắng nghe là một nghệ thuật, là bước giao tiếp quan trọng giúp cho hôn nhân hạnh phúc. Có lắng nghe anh ấy chia sẻ bạn mới biết được anh ấy chán gì, cần gì để mình thay đổi và bù đắp cho anh ấy.

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng không chán vợ hoặc vợ không chán chồng thì đôi bạn phải biết thay đổi vì nhau, quan tâm, lo lắng. Đặc biệt là hãy hạ cái tôi xuống và dành cho nhau thật nhiều những lời quan tâm và cử chỉ âu yếm mỗi ngày. Điều này sẽ là giải pháp hữu hiệu để nhắc nhở đối phương về thứ tình cảm gắn kết giữa 2 người, luôn trân trọng người bên cạnh. 

Chán chồng và gia đình nhà chồng, tôi rơi vào bẫy tình lúc nào không hay

Chán chồng và gia đình nhà chồng, tôi rơi vào bẫy tình lúc nào không hay

Giờ đây tôi bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi chán chồng và gia đình nhà chồng, đồng thời thấy bản thân thật “ghê tởm”, rồi không biết, cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chán vợ phải làm sao chồng chán ngấy vợ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 43 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?