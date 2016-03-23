Nếu bạn nắm được 7 điểm G đặc biệt trên cơ thể của các chàng, bạn sẽ nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa "yêu" mãnh liệt giúp cả hai thăng hoa trong chuyện giường chiếu.

1. Tai

Đôi tai chứa nhiều dây thần kinh nhục dục của cơ thể. Vì vậy, chỉ cần một nụ hôn nhẹ, vuốt ve mướn trớn hay mãnh liệt hơn là cắn yêu từ bạn tình, nam giới nhanh chóng nhập cuộc và sẽ trở thành "người hùng" trên giường ngay. Hãy thử cắn nhẹ hay day day ở tai chàng, bạn sẽ khám phá cảm giác thèm sex của phái mạnh đấy.

2. ​Cổ

Phần này được hình thành bởi các sụn của thanh quản, có vai trò lớn trong việc trao đổi chất và quan hệ tình dục. Chỉ cần hôn nhẹ hoặc vuốt ve ở phần nhô ra ở cổ là đủ kích thích chàng thèm được "yêu".

3. Rốn

Ban sẽ không ngạc nhiên rốn cũng chính là điểm G của nam giới. Những hành động như vuốt ve, hôn nhẹ vùng bụng quanh rốn hay vùng xương chậu giúp máu lưu thông tốt hơn, khiến chàng hưng phấn và thích thú.

4. Đùi

Dùng môi và tay vuốt nhẹ từ đằng sau ra đằng trước đùi của chàng hoặc đi theo hình vòng tròn từ dưới lên, chị em sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt cảm hứng hưng phấn cao độ của các chàng.

5. Bàn chân

Massage chân không chỉ làm giảm mệt mỏi cho nam giới mà giúp họ cảm thấy thích thú hơn trong chuyện chăn gối. Bởi gót chân được cho chứa nhiều điểm kích thích tình dục.

6. Đầu gối

Bạn sẽ ngạc nhiên vì đầu gối cũng mang lại cảm hứng cho đàn ông. Bạn chỉ cần đặt nhẹ những cái hôn và vuốt ve hoặc massage vòng tròn ở vùng khoẹo chân, thế là quá đủ để kích thích họ.

7. “Cậu nhỏ”

Tất nhiên điểm G của nam giới không thể thiếu “cậu nhỏ”. Ở bộ phận nhạy cảm mang nhiều khoái cảm nhất này, bạn tình có thể chỉ cần tác động nhẹ nhàng có thể khiến chàng “lên đỉnh”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-diem-nhay-cam-khoi-day-ham-muon-manh-liet-tren-co-the-cua-chang-66001.html