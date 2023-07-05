Những ‘KỸ THUẬT YÊU’ khiến chàng 'gào thét' mỗi lần nhập cuộc, nàng nên biết để dễ bề 'đổi gió'

Nếu hội chị em biết một số kỹ thuật này khi yêu, chắc chắn anh chàng nào cũng phải gào thét mỗi lần ái ân.

Tận dụng chiếc lưỡi để khiêu khích

Điểm quyến rũ nhất của phụ nữ chính là sự mềm mại, uyển chuyển. Các đấng mày râu sẽ muốn thể hiện sự vững chắc, nam tính của mình. Chiếc lưỡi mềm mại sẽ khiến chàng dễ dàng bị kích thích. Nếu bạn tận dụng vũ khí này điêu luyện để kích thích các điểm G của chàng chắc chắn sẽ tạo ra hưng phấn nhanh nhất.

Bạn có thể bắt đầu bằng việc hôn chàng cuồng nhiệt, dùng lưỡi luồn lách đến những vùng nhạy cảm chết người của chàng đảm bảo chàng sẽ nhanh chóng đè bạn ra mà chinh chiến.

Ảnh minh họa: Internet

Bỏ đói để chàng khát khao

Đàn ông thường có tư tưởng cả thèm chóng chán nên nếu bạn cho chàng hưởng thụ quá thường xuyên, chẳng mấy chốc chàng sẽ nhanh chán. Bạn hãy tinh tế bỏ đói chàng thật khéo léo và khiêu khích chàng ngay sau đó, điều này sẽ nuôi dưỡng khát khao được chinh phục ở chàng.

Nhưng nên nhớ, bạn hãy cho chàng một bữa ăn thật “ngon miệng” sau thời gian bị bỏ đói. Chàng sẽ nhanh chóng nuốt chửng lấy bạn trong vòng một nốt nhạc, thậm chí có thể chiến đấu từ 2-3 hiệp mà vẫn sung sức.

Massage để kích thích hưng phấn ở chàng

Hãy dịu dàng massage cho chàng để chàng cảm nhận được sự âu yếm và yêu chiều của bạn. Massage cũng giúp kích thích cơ thể sản xuất hormone tình dục testosterone khi tác động ở những khu vực nhạy cảm như đùi, ngực, thắt lưng và xung quanh cậu nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng thêm tinh dầu tạo bầu không khí lãng mạn, gợi dục giúp chàng nhanh chóng chìm đắm vào đê mê. Dùng ngón tay day nhẹ vào những đốt sống cổ, từ từ mơn man đến cánh tay, lòng bàn tay, sau lưng và chốt hạ tại đôi chân của chàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ky-thuat-yeu-khien-chang-gao-thet-moi-lan-nhap-cuoc-nang-nen-biet-e-de-be-oi-gio-598758.html