Điểm danh 7 thực phẩm 'vàng' đánh thức ham muốn 'yêu' ở phụ nữ, trước đêm xuân cứ bổ sung đảm bảo đê mê quên lối

Chuyện thầm kín 04/07/2023 03:18

Theo các chuyên gia phòng the, 7 thực phẩm này hỗ trợ tăng ham muốn ái ân ở chị em phụ nữ.

Cá hồi: Đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo đối với phụ nữ. Như chúng ta đã biết, các axit béo omega-3 có trong cá hồi rất tốt cho việc lưu thông máu đến bộ phận sinh dục và tăng mức độ dopamine trong não, kích thích tâm trạng hưng phấn. Chỉ cần một tuần ăn một bữa cá hồi thì tình hình của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Hàu: Không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng cần bồi bổ hàu. Bởi hàu có nhiều chất kẽm, có tác dụng kiểm soát hóc môn tình dục ở phụ nữ. Đây cũng là loại hóc môn đóng vai trò quan trọng trong di trì chức năng tình dục ở cả hai giới.

Điểm danh 7 thực phẩm 'vàng' đánh thức ham muốn 'yêu' ở phụ nữ, trước đêm xuân cứ bổ sung đảm bảo đê mê quên lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm từ đậu nành: Đây là món ăn đơn giản của cuộc sống hàng ngày nhưng chúng ta lại vô tình bỏ qua nó. Hãy chế biến những món ăn từ các sản phẩm đậu nành vì nó kích thích sản sinh hormon estrogen. Mà estrogen giúp cơ thể phụ nữ quyến rũ hơn, đặc biệt tốt trong việc giải “hạn hán” cho âm đạo khi giao hợp.

Quả dưa hấu: Loại quả dễ ăn và nhiều chất đối với phụ nữ. Dưa hấu chứa những thành phần cần thiết cho sức khỏe tình dục dù nó có 92% là nước.

Trứng gà: Các loại trứng gia cầm đều giàu vitamin B5 và B6, cả hai đều có tác dụng duy trì thăng bằng hoóc-môn và giảm stress. Ngoài ra, trứng còn giúp chị em cải thiện “núi đôi” khi hấp với sữa đặc và mật ong. Thậm chí, trứng gà còn giúp đẹp da. Đừng bỏ qua loại thực phẩm đang ở quanh ta này.

Điểm danh 7 thực phẩm 'vàng' đánh thức ham muốn 'yêu' ở phụ nữ, trước đêm xuân cứ bổ sung đảm bảo đê mê quên lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả sung: Ít người biết, đây là loại quả khơi dậy sự “yêu” cho các cặp đôi. Bởi, quả sung chứ nhiều glucose, saccarose, quinic acid, shikimic acid, oxalic acid, citric acid, malic acid, auxin….quả sung còn giúp tăng cường quá trình lưu thông máu trong cơ thể, duy trì sức khỏe hệ tim mạch.

Điểm danh 7 thực phẩm 'vàng' đánh thức ham muốn 'yêu' ở phụ nữ, trước đêm xuân cứ bổ sung đảm bảo đê mê quên lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả chuối: Chuối là loại quả đặc biệt có tác dụng kích thích sự ham muốn của phụ nữ. Chuối chứa nhiều vitamin B2 và kali đều có tác dụng sản sinh ra testosterone. Nên hãy ăn chuối mỗi ngày và bạn đừng lo tăng cân.

Ngoài ra, bạn có thể ăn thêm bơ, nhân sâm, bông cải xanh, giá đỗ, thịt bò…để giúp bạn có một sức khỏe tốt mới khơi dậy được ham muốn. Ăn đầy đủ, đúng giờ và rèn luyện sức khỏe một cách có khoa học là tự bạn đã lấy lại được ham muốn  tình dục vốn có từ trước.

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