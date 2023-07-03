Nhiều chị em thường xuyên mất tập trung khi cả hai đang "âu yếm". Điều này khiến người chồng bức xúc vì thái độ hời hợt của vợ và thái độ coi việc giường chiếu là nghĩa vụ, trách nhiệm cần phải làm.

Thường xuyên cảm thấy bất an khi ái ân, nhiều phụ nữ bị phân tâm, không thể thăng hoa trong cuộc yêu cùng đối tác.

Nguyên nhân khiến phụ nữ gặp các vấn đề về cực khoái ngoài việc không nhận đủ kích thích, mất tập trung khi yêu là một trong các yếu tố khiến chị em dễ rơi vào trạng thái bức bối. Tuy nhiên, cũng có trường hợp phụ nữ quá chiều chuộng bạn đời mà quên mất cảm xúc cá nhân. Lo lắng và thiếu tự tin cũng có thể khiến bạn mất hứng thú với tình dục.

Những phiền nhiễu trong mối quan hệ của một người phụ nữ bao gồm những ý nghĩ muốn làm hài lòng đối tác của mình, bất an về ngoại hình của mình, nghĩ về công việc ngày hôm sau, đánh giá về bạn tình... Trong trường hợp này, quá lo nghĩ về mọi thứ đã vô tình tạo ra bức tường ngăn cách trong chuyện chăn gối.

Thực ra, không chỉ riêng câu chuyện này mà nhiều cặp vợ chồng khác cũng phạm phải sai lầm này. Và bạn tình không tập trung là "sát thủ" số 1 làm dập tắt ham muốn tình dục, và chuyện chăn gối ngày càng trở nên lạnh nhạt dần. Đây có thể sẽ là nguyên nhân khiến tình cảm hôn nhân đổ vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Để cả hai có được một cuộc yêu nồng nàn, ngọt ngào thì hãy lưu ý đến những điều sau đây:

Thẳng thắn trao đổi

Hành trình cởi bỏ thút thắt trong suy nghĩ sẽ tốt hơn, nếu có sự thấu hiểu, đồng hành của người thân bên cạnh. Hãy thẳng thắn trao đổi những suy nghĩ để cả hai cùng nhau tìm ra hướng giải quyết hợp lý.

Cân bằng công việc và cuộc sống khoa học

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không thể tập trung vào " cuộc yêu" . Để khắc phục tình trạng này , bạn nên sắp xếp công việc hợp lý và dành thời gian bên bạn tình để hâm nóng lại cảm xúc nồng cháy trong " cuộc yêu".