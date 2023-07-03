Những tình huống xấu hổ mà các cặp đôi thường gặp phải trong lúc 'ái ân': Chàng đỏ mặt, nàng ngại ngùng, chẳng dám hé mắt nhìn

Chuyện thầm kín 03/07/2023 10:04

Không thể phủ nhận rằng sự gần gũi và tình dục lành mạnh, thăng hoa có thể giúp con người hưng phấn và sôi nổi hơn. Nhưng cũng có những khoảnh khắc " khó nói " khiến cả hai đều ngượng ngùng và mất hứng thú.

Phát ra những âm thành như tiếng “xì hơi”

Tình trạng “cô bé” phát ra tiếng kêu khi quan hệ khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” khiến cả hai cảm thấy ngượng ngùng và đặc biệt là phụ nữ như muốn tìm chỗ để  trốn vì xấu hổ. Thực ra đây là chức năng bình thường của cơ thể người. Một số chị em cũng gặp phải tình trạng trong khi quan hệ, do dương vật di chuyển bên trong âm đạo tạo áp lực lên hậu môn đẩy khí ra ngoài. Ngoài ra, khi các đôi sinh hoạt "chăn gối" đạt cực khoái kèm theo âm thanh xì hơi, do các cơ ở vùng kín đang hoạt động co giãn được thả lỏng, gây giải phóng khí gas ở bộ phận cạnh vùng kín.

Những tình huống xấu hổ mà các cặp đôi thường gặp phải trong lúc 'ái ân': Chàng đỏ mặt, nàng ngại ngùng, chẳng dám hé mắt nhìn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể trò chuyện với bạn đời để cảm thấy thoải mái hơn. Đây là chức năng cơ địa tự nhiên ở nữ giới. Vì thế, chị em không phải ái ngại về điều này.

Có nhu cầu đi vệ sinh

Đang quan hệ thì mắc tiểu là một tình huống dở khóc dở cười không ai muốn gặp phải trong mỗi cuộc yêu . Để khắc phục tình trạng đang quan hệ thì buồn tiểu, cả nam giới và nữ giới nên:

Đi tiểu trước khi quan hệ để không bị buồn tiểu giữa chừng.

Thử thay đổi các tư thế quan hệ khác nhau để tránh tạo áp lực đè lên trên bàng quang.

Tránh xa đồ uống có cồn và chất kích thích vì chúng được xếp vào hàng chất lợi tiểu, rất dễ kích thích bàng quang và gây ra buồn tiểu khi đang quan hệ.

Tạo tâm lý thoải mái cho cả hai bên khi sinh hoạt tình dục.

Những tình huống xấu hổ mà các cặp đôi thường gặp phải trong lúc 'ái ân': Chàng đỏ mặt, nàng ngại ngùng, chẳng dám hé mắt nhìn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau rát khi quan hệ

Nhiều chị em chịu đựng cơn đau dần sinh ra tâm lý sợ hãi mỗi khi quan hệ tình dục,cũng là một trong những nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm đôi lứa. Cơn đau có thể được gây ra do không đủ ẩm ướt để quan hệ tình dục mạnh mẽ.

Hoặc cơn đau có thể do bệnh phụ khoa như là nhiễm trùng nấm men hoặc viêm âm hộ. Hãy chia sẻ điều này với bạn tình để có bước dạo đầu đủ lâu hoặc sử dụng chất bôi trơn sẽ giúp khắc phục dễ dàng.

Mùi hôi từ những khu vực nguy hiểm

Phụ nữ thường tự ý thức rất cao về mùi âm đạo của mình , khi vùng kín hay cô bé có mùi, họ có thể cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ về điều đó. Tuy nhiên mùi này có thể làm tăng sức hấp dẫn tình dục nếu nó có mùi nhẹ, nhưng không phải lúc nào cũng giúp bạn quyến rũ đối phương, nhất là ở những khu vực nhạy cảm. Bạn đừng gợi trí tò mò của anh ấy bằng cách bắt anh ta đoán được mùi đó là gì, hoặc bạn đã làm gì trước khi lên giường.

Những tình huống xấu hổ mà các cặp đôi thường gặp phải trong lúc 'ái ân': Chàng đỏ mặt, nàng ngại ngùng, chẳng dám hé mắt nhìn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khắc phục: Nếu muốn một đêm đầy quyến rũ, bạn có thể ngâm mình trong sữa hoặc tắm với sữa tắm, xịt nước hoa.

Cánh mày râu 'khai thật' nhưng điểm 'chạm là mê', luôn muốn chị em mơn trớn mỗi lần lâm trận

Cánh mày râu 'khai thật' nhưng điểm 'chạm là mê', luôn muốn chị em mơn trớn mỗi lần lâm trận

Nếu chạm vào hoặc tác động lên những chỗ kích thích đàn ông có thể tăng hưng phấn và ham muốn chuyện ấy ở nam giới.

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