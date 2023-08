Những tình huống xấu hổ mà các cặp đôi thường gặp phải trong lúc 'ái ân': Chàng đỏ mặt, nàng ngại ngùng, chẳng dám hé mắt nhìn

Phát ra những âm thành như tiếng “xì hơi”

Tình trạng “cô bé” phát ra tiếng kêu khi quan hệ khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” khiến cả hai cảm thấy ngượng ngùng và đặc biệt là phụ nữ như muốn tìm chỗ để trốn vì xấu hổ. Thực ra đây là chức năng bình thường của cơ thể người. Một số chị em cũng gặp phải tình trạng trong khi quan hệ, do dương vật di chuyển bên trong âm đạo tạo áp lực lên hậu môn đẩy khí ra ngoài. Ngoài ra, khi các đôi sinh hoạt "chăn gối" đạt cực khoái kèm theo âm thanh xì hơi, do các cơ ở vùng kín đang hoạt động co giãn được thả lỏng, gây giải phóng khí gas ở bộ phận cạnh vùng kín.