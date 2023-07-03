Cánh mày râu 'khai thật' nhưng điểm 'chạm là mê', luôn muốn chị em mơn trớn mỗi lần lâm trận

Chuyện thầm kín 03/07/2023 08:08

Nếu chạm vào hoặc tác động lên những chỗ kích thích đàn ông có thể tăng hưng phấn và ham muốn chuyện ấy ở nam giới.

Tai

Tai chứa một số lượng lớn các dây thần kinh, do đó tai là điểm nhạy cảm. Ở cả nam và nữ, khi chạm vào tai đều có thể gây kích thích các thụ thể cảm giác trên da và giúp nam giới nhanh chóng đạt được cảm giác cực khoái khi được chạm và kích thích tai.

Để kích thích tai, bạn có thể hôn, cắn hoặc ma sát dái tai bằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể thì thầm vào tai nửa kia những điều ngọt ngào hoặc những điều bạn muốn thực hiện với anh ấy. Kể cả những mong muốn ngoài chuyện ấy cũng dễ được chấp thuận hơn.

Vì tai liên kết với phần điều khiển hạnh phúc của não bộ. Do đó nam giới dễ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được kích thích ở tai.

Cánh mày râu 'khai thật' nhưng điểm 'chạm là mê', luôn muốn chị em mơn trớn mỗi lần lâm trận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cổ

Mặc dù cổ của nam giới không nhạy cảm như ở nữ giới.

Tuy nhiên, cổ vẫn được xếp hạng khá cao ở các điểm kích thích nam giới. Cổ nam giới có một độ nhạy nhất định với tần số rung động nhẹ. Do đó, kích thích ở cổ có thể mang lại một cảm giác phấn khích nhất định.

Điểm kích thích trên cổ nam giới có thể ở xương đòn hoặc ở phần cuối của chân tóc. Bạn có thể đặt những nụ hôn mềm mại xung quanh cổ lên đến dái tai. Trong khi đó, tay có thể massage hoặc xoa bóp những chỗ kích thích đàn ông khác.

Đầu ngực

Cũng như nữ giới, ngực ở nam giới là một trong những điểm có tác dụng kích thích chuyện ấy. Mặc dù đầu vú ở nam giới dường như không phục vụ bất cứ mục đích nào trên cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn xoa, hôn hoặc mút nhẹ đầu ngực có thể làm nam giới hứng thú và hưng phấn chuyện ấy.

Cánh mày râu 'khai thật' nhưng điểm 'chạm là mê', luôn muốn chị em mơn trớn mỗi lần lâm trận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đáy chậu

Đáy chậu là khu vực ở giữa hậu môn và cậu nhỏ, được nối với các dây thần kinh đáy chậu. Kích thích vùng đáy chậu có thể khiến nam giới đạt một khoái cảm chuyện ấy nhất định từ bộ phận sinh dục đến não bộ.

Bạn có thể sử dụng các đầu ngón tay để massage, vuốt ve khu vực đáy chậu. Điều này có thể dẫn đến sự thăng hoa ở cậu nhỏ nam giới hoặc kéo dài tình trạng thăng hoa.

Mặt sau ở đầu gối

Mặc dù điều này thường không phổ biến nhưng khu vực phía sau đầu gối nam giới có thể là một vùng kích thích chuyện ấy hiệu quả. Da ở khu vực này rất nhạy cảm, vì vậy bạn có thể thử đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên vùng da này.

Điều này đôi khi có thể giúp nam giới giảm bớt căng thẳng, thả lỏng và tăng ham muốn chuyện ấy.

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