Những "vùng riêng tư" siêu nhạy cảm của phụ nữ, đàn ông càng yêu nhiều càng khát khao được chạm tay tới

Khi đàn ông yêu thật lòng, đứng trước người phụ nữ của mình anh ấy luôn có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt, càng yêu nhiều anh ấy càng muốn được chạm vào "vùng riêng tư'' của người mình yêu.

Chạm tới những "vùng riêng tư" trên cơ thể của người mình yêu Tình yêu có sức mạnh vô hình biến đổi tâm tính của một người đàn ông từ khô khan, cộc cằn trở nên trầm ấm, lãng mạn. Nếu yêu chơi bời thì sau khi đã được thỏa mãn dục vọng, bước xuống giường đàn ông sẽ quay về với cuộc sống riêng của anh ta. Cảm xúc của bạn thế nào không còn là mối quan tâm của họ. Trong cuộc yêu anh ta có thể nói lời đường mật, ngọt ngào nhưng sau giây phút ấy, bạn sẽ bị bỏ lại chơ vơ một mình. Thế nhưng khi yêu thật lòng, ngoài những phút quấn quýt bạn trong phòng ngủ thì chàng còn muốn "quấn" lấy bạn ở khắp mọi nơi trong tổ ấm của chàng. Ảnh minh họa: Internet Khi yêu, đàn ông luôn thấy người phụ nữ của mình đẹp hoàn hảo. Bạn sẽ giống như 1 thỏi nam châm thu hút mọi sự quan tâm của chàng. Hễ nhìn thấy bạn là chàng ấy muốn tiến lại mà âu yếm, vuốt ve. Khi bạn đứng nấu ăn, phơi quần áo chàng sẽ tìm cách lại gần, có cơ hội là "đụng chạm" tới những nơi "riêng tư" trên cơ thể vợ. Chàng thích thể hiện tình yêu của mình qua những cử chỉ thân mật bằng cách chạm tới những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể bạn như eo, mông, ngực hoặc vuốt má, nắm tay bạn.

Phái mạnh chia sẻ rằng, những "vùng nhạy cảm" này của phụ nữ luôn đem lại cho họ nguồn cảm hứng, say mê. Họ muốn chạm tay tới để tạo sự gần gũi với đối phương cũng là thể hiện cho bạn thấy, chàng luôn khao khát có được bạn. Vậy nên khi được chàng "thổ lộ" tấm chân tình của mình qua những hành động yêu thương ấy, bạn nhớ đáp lại chàng bằng cử chỉ ngọt ngào để hai người thêm gắn kết nhé. Muốn ôm hôn vợ mọi lúc Khi yêu chân thành, đàn ông luôn muốn giữ chặt người phụ nữ ấy bên cạnh mình để yêu thương che chở. Đặc biệt không phải chỉ khi trên giường mà ở bất cứ chỗ nào như trong phòng bếp, gian giặt đồ, phòng làm việc, chỉ cần nhìn thấy bạn là chàng sẽ muốn chạy tới ôm hôn.

Đàn ông là vậy, khi chưa yêu họ thường cứng nhắc nhưng yêu rồi lại nũng nịu như đứa trẻ con. Họ thích thể hiện tình cảm với vợ ở mọi thời điểm, miễn có cơ hội. Đây không chỉ là cách chàng thể hiện tình yêu của mình với vợ mà còn là cách để họ có thêm năng lượng tích cực sau những giờ làm việc căng thẳng. Phụ nữ đừng nghĩ hành động này của chồng là trẻ con nhé vì trong cuộc sống hôn nhân, chính những cử chỉ thân mật ấy sẽ tạo ra những dư vị ngọt ngào giúp tình cảm vợ chồng thăng hoa hơn đó. Ảnh minh họa: Internet Muốn rút ngắn khoảng cách với bạn và có những hành động tiếp xúc Khi ham muốn, chàng sẽ tìm cơ hội rút ngắn khoảng cách và chạm vào cơ thể bạn. Cụ thể, chàng có thể vờ như vô tình tiếp xúc, ghé tai lại gần hơn và đối mặt khi trò chuyện. Ngoài ra, tín hiệu còn đi kèm một số hành động như khẽ vuốt tóc bạn, nắm tay, sờ đùi, choàng tay qua eo hoặc ôm từ phía sau. Hư hỏng hơn, chàng sẽ trao nụ hôn nồng cháy và dùng tay sờ soạng người bạn. Ảnh minh họa: Internet Hơi thở của chàng gấp gáp và nhiệt độ cơ thể tăng Khi thực hiện những cử chỉ tiếp xúc, động chạm, bạn sẽ nhận thấy ham muốn của đàn ông khi yêu qua hơi thở gấp và nhiệt độ cơ thể tăng. Bởi khi ham muốn dâng cao, lượng máu lưu thông trong cơ thể được kích thích khiến tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Não bộ cũng kích tăng sinh hormone testosterone khiến nhiệt độ cơ thể tăng từ 0.5 đến 1 độ. Bên cạnh đó, làn da của chàng cũng có thể đỏ ửng trong lúc này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-vung-rieng-tu-sieu-nhay-cam-cua-phu-nu-an-ong-cang-yeu-nhieu-cang-khat-khao-uoc-cham-tay-toi-598075.html