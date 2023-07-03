Tiết lộ bí mật vì sao đàn ông thích 'động chạm' đôi gò bồng đảo, đặt nụ hôn lên 'cô bé': Chị em nghe mà đỏ mặt vì ngượng

Chuyện thầm kín 03/07/2023 13:01

Có ý kiến cho rằng đàn ông thích hôn điểm "nhạy cảm" của phụ nữ là sở thích bình thường của nam giới vì đơn giản đó là bản năng. Vậy thực hư nó như thế nào hãy cùng khám phá thông qua bài viết dưới đây nhé!

Thích hôn "cô bé" đơn thuần vì bản chất của đàn ông

Với mỗi người đàn ông họ thích khám phá tất cả cơ thể người phụ nữ mà họ nâng niu, yêu quý theo cách riêng của mình, tất nhiên là không ngoại trừ bộ phận hay phần nào cả. Ở nhiều người đàn ông không ngoại trừ ngay cả sự khám phá "cửa hậu" cũng không bỏ sót.

Tiết lộ bí mật vì sao đàn ông thích 'động chạm' đôi gò bồng đảo, đặt nụ hôn lên 'cô bé': Chị em nghe mà đỏ mặt vì ngượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đó là phương thức để cho nàng sẵn sàng nhập cuộc

Điều thứ 2, đó là phương thức người đàn ông giúp cho người bạn tình hay người vợ cảm thấy sướng, ngất ngây, hăng say hơn khi nhập cuộc. Nếu bạn thích và sung sướng thì người đàn ông cũng không kém. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó khi có rất nhiều người chồng không bao giờ quan tâm đến cảm giác của người vợ, người tình và chuyện đó sẽ không có chuyện người chồng thích hôn chỗ kín của bạn đâu. Xoay quanh những câu chuyện hôn nhân gia đình, tình yêu và giới tính nhưng từ những điều giản đơn nhất từ cuộc sông thường ngày từ sinh hoạt thường ngày đến chuyện chăn gối bạn hãy cảm nhận tình yêu của người đàn ông qua những khía cạnh nhạy cảm nhất, những điều mà người đàn ông làm và mang đến cho bạn.

Tiết lộ bí mật vì sao đàn ông thích 'động chạm' đôi gò bồng đảo, đặt nụ hôn lên 'cô bé': Chị em nghe mà đỏ mặt vì ngượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở một khía cạnh khác giữa ranh giới tình yêu và giới tính không còn là chồng mà là người bạn trai của mình thì sao? Các bạn gái sẽ nghĩ như thế nào? Qua nhiều cuộc đấu tranh đã đi đến kết luận thì đi đến 2 trường hợp đó là:

- Thứ nhất đó là hai người là người yêu của nhau, việc chàng muốn khám phá như hôn ngực, hôn mông hay chàng thích hôn chỗ kín của nàng thì đây cũng là bản năng cùng với chuyện dễ hiểu sau thời gian tìm hiểu và yêu nhau, sự khao khát khám phá những gì thuộc về một người con gái mình yêu thương.

- Thứ hai đó là ở người đàn ông từng trải, vững vàng về kinh nghiệm trong tình trường yêu. Thông thường họ có khát khao đốt cháy thời gian, khi bắt đầu yêu nhau một thời gian nhất định, họ muốn bổ đén thân thể bạn, ngỏ ý tới chuyện ấy. Ở trường hợp này không xác định hay định hướng được là tốt hay xấu bởi đó có thể là bản năng ở họ, tuy nhiên người con gái cũng nên đề phòng hơn vì nhiều người đàn ông chỉ thích đi săn tình ái đê thỏa mãn chuyện yêu.

Hôn vùng nhạy cảm của phụ nữ có bình thường không?

Trong những lần "lâm trận" đối với người con trai, chuyện này là hoàn toàn bình thường khi quan hệ bởi đó là một cách thể hiện tình cảm yêu thường giữa hai người và cũng là một trong những bước quan trọng khi chuyện ấy mà hai vợ chồng có thể tăng khoái cảm khi tiến tới chuyện chăn gối, bạn thử nghĩ đơn thuần người con trai chỉ biết hỳ hục với cậu nhỏ thì thật là nhàm chán và hơi vô vị trong khi quan hệ.

Tiết lộ bí mật vì sao đàn ông thích 'động chạm' đôi gò bồng đảo, đặt nụ hôn lên 'cô bé': Chị em nghe mà đỏ mặt vì ngượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đa phần phụ nữ cho rằng việc được chồng hôn chỗ kín giúp họ tăng khoái cảm, rất sung sướng. Không những vậy họ còn cảm thấy được người đàn ông đó tôn trọng, yêu thương, sự thèm khát bạn.

Vấn đề này đa phần đều xảy ra trong các cặp tình nhân vợ chồng, nhằm giúp nhau khám phá, đạt hưng phấn trong chuyện ấy tốt hơn.

Những "vùng riêng tư" siêu nhạy cảm của phụ nữ, đàn ông càng yêu nhiều càng khát khao được chạm tay tới

Những "vùng riêng tư" siêu nhạy cảm của phụ nữ, đàn ông càng yêu nhiều càng khát khao được chạm tay tới

Khi đàn ông yêu thật lòng, đứng trước người phụ nữ của mình anh ấy luôn có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt, càng yêu nhiều anh ấy càng muốn được chạm vào "vùng riêng tư'' của người mình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện thầm kín chuyện ấy chuyện phòng the bí kíp yêu tư thế quan hệ mới mẻ

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 51 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 51 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ