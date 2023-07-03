Tiết lộ bí mật vì sao đàn ông thích 'động chạm' đôi gò bồng đảo, đặt nụ hôn lên 'cô bé': Chị em nghe mà đỏ mặt vì ngượng

Với mỗi người đàn ông họ thích khám phá tất cả cơ thể người phụ nữ mà họ nâng niu, yêu quý theo cách riêng của mình, tất nhiên là không ngoại trừ bộ phận hay phần nào cả. Ở nhiều người đàn ông không ngoại trừ ngay cả sự khám phá "cửa hậu" cũng không bỏ sót.

Thích hôn "cô bé" đơn thuần vì bản chất của đàn ông

Đó là phương thức để cho nàng sẵn sàng nhập cuộc

Điều thứ 2, đó là phương thức người đàn ông giúp cho người bạn tình hay người vợ cảm thấy sướng, ngất ngây, hăng say hơn khi nhập cuộc. Nếu bạn thích và sung sướng thì người đàn ông cũng không kém. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó khi có rất nhiều người chồng không bao giờ quan tâm đến cảm giác của người vợ, người tình và chuyện đó sẽ không có chuyện người chồng thích hôn chỗ kín của bạn đâu. Xoay quanh những câu chuyện hôn nhân gia đình, tình yêu và giới tính nhưng từ những điều giản đơn nhất từ cuộc sông thường ngày từ sinh hoạt thường ngày đến chuyện chăn gối bạn hãy cảm nhận tình yêu của người đàn ông qua những khía cạnh nhạy cảm nhất, những điều mà người đàn ông làm và mang đến cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Ở một khía cạnh khác giữa ranh giới tình yêu và giới tính không còn là chồng mà là người bạn trai của mình thì sao? Các bạn gái sẽ nghĩ như thế nào? Qua nhiều cuộc đấu tranh đã đi đến kết luận thì đi đến 2 trường hợp đó là:

- Thứ nhất đó là hai người là người yêu của nhau, việc chàng muốn khám phá như hôn ngực, hôn mông hay chàng thích hôn chỗ kín của nàng thì đây cũng là bản năng cùng với chuyện dễ hiểu sau thời gian tìm hiểu và yêu nhau, sự khao khát khám phá những gì thuộc về một người con gái mình yêu thương.

- Thứ hai đó là ở người đàn ông từng trải, vững vàng về kinh nghiệm trong tình trường yêu. Thông thường họ có khát khao đốt cháy thời gian, khi bắt đầu yêu nhau một thời gian nhất định, họ muốn bổ đén thân thể bạn, ngỏ ý tới chuyện ấy. Ở trường hợp này không xác định hay định hướng được là tốt hay xấu bởi đó có thể là bản năng ở họ, tuy nhiên người con gái cũng nên đề phòng hơn vì nhiều người đàn ông chỉ thích đi săn tình ái đê thỏa mãn chuyện yêu.

Hôn vùng nhạy cảm của phụ nữ có bình thường không?

Trong những lần "lâm trận" đối với người con trai, chuyện này là hoàn toàn bình thường khi quan hệ bởi đó là một cách thể hiện tình cảm yêu thường giữa hai người và cũng là một trong những bước quan trọng khi chuyện ấy mà hai vợ chồng có thể tăng khoái cảm khi tiến tới chuyện chăn gối, bạn thử nghĩ đơn thuần người con trai chỉ biết hỳ hục với cậu nhỏ thì thật là nhàm chán và hơi vô vị trong khi quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Đa phần phụ nữ cho rằng việc được chồng hôn chỗ kín giúp họ tăng khoái cảm, rất sung sướng. Không những vậy họ còn cảm thấy được người đàn ông đó tôn trọng, yêu thương, sự thèm khát bạn.

Vấn đề này đa phần đều xảy ra trong các cặp tình nhân vợ chồng, nhằm giúp nhau khám phá, đạt hưng phấn trong chuyện ấy tốt hơn.