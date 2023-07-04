Sau khi gần gũi, người đàn ông có 2 biểu hiện này chứng tỏ bạn đã yêu phải sở khanh chính hiệu, chị em tránh ngay

Người đàn ông thật sự yêu bạn mặc kệ cả hai người đã xảy ra chuyện gì thì trước sau đều sẽ đối xử tốt với bạn. Sau khi đã gần gũi anh ấy sẽ không có suy nghĩ rằng điều đó có nghĩa là cả hai đã thuộc về nhau, bạn đã thuộc về anh ấy mà lơ là việc phải theo đuổi bạn, làm cho bạn vui. Nếu đã gần gũi với nhau chứng tỏ quan hệ của cả hai có thể gần hơn trước, anh ấy càng cần phải quan tâm, chăm sóc bạn hơn sẽ chứng minh được rằng sâu trong lòng anh ấy là thật sự yêu thương bạn.

Nếu như sau khi lgần gũi, anh ấy liền ngay lập tức thay đổi 180 độ khác hẳn với trước đó, thái độ lạnh nhạt với bạn thì có thể chắc chắn 9 phần rằng trong lòng anh ấy không hề thật lòng yêu bạn mà mục đích của anh ấy chính là muốn gần gũi với bạn mà thôi. Vì vậy mà anh ấy cũng sẽ không có suy nghĩ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt là khi anh ấy đối với bạn lúc lạnh lúc nóng chính là muốn bạn càng phải quan tâm, để ý đến anh ấy nhiều hơn khiến bạn càng yêu anh ấy đến mức anh ấy muốn gì cũng được.

Bạn không có trong kế hoạch cuộc đời anh ấy, bên cạnh còn có quan hệ mập mờ với rất nhiều người phụ nữ khác

Nếu như một người đàn ông nói rằng anh ta thật sự yêu bạn nhưng lại không nỡ vì bạn bỏ ra một đồng, đặc biệt là không nghĩ đến bạn trong kế hoạch tương lai của mình thì nói rõ rằng trong lòng anh ấy căn bản không hề có bạn. Bởi vì trong kế hoạch cuộc đời anh ấy không hề có bạn nên cũng sẽ không cam lòng vì bạn bỏ ra một đồng. Có một vài người đàn ông còn vịn vào tình yêu để lợi dụng bạn, lấy tiền của bạn phục vụ cho sở thích riêng của anh ấy. Những người đàn ông như vậy dù bạn có bỏ ra bao nhiêu cũng vô ích, anh ta thực chất chỉ muốn gần gũi với bạn, lợi dụng tình cảm của bạn chứ không hề thật lòng với bạn.

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Ngoài ra, nếu người đàn ông ở bên cạnh bạn vẫn còn giao du với những người phụ nữ khác một cách cực kỳ mập mờ, không rõ ràng và rất không bình thường thì càng chứng minh rằng bạn đã yêu sai người. Anh ta có thể chính là dựa vào bề ngoài của mình cùng những lời trót lưỡi đầu môi không chỉ lừa gạt tình cảm của bạn mà còn rất nhiều người phụ nữ khác. Khi đã có được bạn rồi thì chắc chắn sẽ không còn quan tâm đến cảm nhận của bạn nữa. Đối với người đàn ông này thì phụ nữ đừng ngu ngốc để mình càng tổn thương, hao tốn tiền bạc, tình cảm vô ích.