Bí thuật ái ân: Phụ nữ giữ chồng trên giường bằng '4 có 2 không', đảm bảo chẳng chàng nào thoát 'lưới tình', không dám 'thèm của lạ'

Phụ nữ luôn cho rằng, đàn ông thích những người hiền lành, nhu mì và dễ bảo. Đối với chuyện phòng the , phụ nữ cũng e dè không chủ động vì sợ bị người bạn đời của mình đánh giá mà không biết rằng chính điều đó đã gây sự nhàm chán cho đàn ông.

Do đó, muốn níu giữ đàn ông, việc đầu tiên là giữ chân anh ta trong phòng ngủ. Và nếu như bạn đang muốn chồng mê mệt mình, đừng ngại ngùng mà hãy lột xác ngay ngày hôm nay. Hãy chủ động làm chủ cuộc yêu để đối phương thấy được sự tự tin và quyến rũ của bạn. Khi nào đạt đến độ thuần thục giữa phụ nữ ngoan và phụ nữ hư, chắc chắn bạn sẽ không còn e dè chuyện chồng ngoại tình nữa.

2. Luôn tự tin với cơ thể của mình

Có nhiều người phụ nữ thường tự ti với số đo 3 vòng hoặc cơ thể không nóng bỏng như những người khác. Vì thế, họ luôn bước vào cuộc yêu với tâm thế không tự tin và cho rằng đối phương sẽ chê bai mình.

Đây là một quan niệm sai lầm, bởi lẽ đàn ông thường không quan tâm đến những số đo cơ thể của bạn. Những gì bạn thể hiện trong cuộc yêu mới là điều mà anh ta quan tâm nhất. Dĩ nhiên, họ sẽ đặc biệt ấn tượng với người phụ nữ luôn tự tin với cơ thể mình hơn là người luôn che giấu và phủ nhận khuyết điểm cơ thể.

3. Nói những lời ngọt ngào

Cho dù bạn đã ở độ tuổi nào thì việc nói những lời ngọt ngào trong lúc yêu cũng rất quan trọng. Không chỉ mang lại hưng phấn, kích thích đối phương, những câu nói như rót mật vào tai sẽ tăng thêm sự gắn kết giữa hai người. Bí quyết này là một phần không thể thiếu của một cuộc yêu hoàn hảo, bạn đã thử chưa?

Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn thay đổi mình trong chuyện ấy

Nếu bạn mãi “một màu” trong chuyện ấy, chắc chắn chồng bạn sẽ cảm thấy chán chường. Tác hại của việc này dẫn đến việc chán cơm thèm phở. Điểm cốt yếu trong vấn đề này chính là sự mới mẻ. Người phụ nữ biết “thiên biến vạn hóa” trong phòng ngủ chính là người phụ nữ mà đàn ông ao ước.

Muốn chồng toàn tâm toàn ý bên mình, bạn phải luôn thay đổi và tạo được sự tươi mới. Khi đó, bạn sẽ chẳng cảm thấy việc giữ chồng là mệt mỏi vì đó chính là niềm vui.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài 4 điều trên, phụ nữ có những điểm yếu chí mạng rất dễ mắc phải trong phòng ngủ. 2 trong số đó sẽ phá hoại cả cuộc yêu.

1. Không nhập tâm vào cuộc yêu

Mặc dù phụ nữ có nhiều mối lo toan nhưng lời khuyên dành cho bạn là tuyệt đối đừng mang những nỗi lo ấy lên giường. Đàn ông rất tinh tế, họ sẽ nhận biết được bạn đang dành bao nhiêu phần trăm suy nghĩ cho cuộc yêu. Vì thế, dù mệt mỏi đến đâu, bạn cũng không nên để lộ điều đó trước mặt đàn ông. Bởi chỉ cần nhận ra, họ sẽ mất hứng thú và cuộc yêu sau đó trở nên khiên cưỡng vô cùng.

2. Bỏ rơi chồng sau khi gần gũi

Những tưởng cuộc yêu sẽ kết thúc ngay sau khi gần gũi. Nhưng thực tế cho thấy, khoảng thời gian ấy mới chính là khoảng thời gian để gắn kết cả 2. Thay vì sử dụng điện thoại hoặc làm việc, bạn hãy nán lại vài phút và tâm sự, tỉ tê với chồng. Chắc chắn khi ấy, bạn có thể hưởng thành quả của cuộc yêu mà mình vừa trải qua.