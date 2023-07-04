Mỗi lần lâm trận, đàn ông thích phụ nữ như thế nào? Mạnh bạo hay rụt rè, câu trả lời khiến nhiều chị em bất ngờ

Các ông chồng muốn vợ của họ là người chủ động gợi ý chuyện ấy thay vì lần nào cũng anh ấy phải khởi xướng. Cả hai vợ chồng cùng là người chủ động gợi mở chuyện ấy sẽ đảm bảo cho một đời sống tình dục luôn hấp dẫn và bền vững.

Nhiều phụ nữ ngại ngùng khi nghĩ tới chuyện bày tỏ ham muốn tình dục của mình. Bạn cần hiểu rằng, điều đấy là hoàn toàn lành mạnh và cần phải loại bỏ những định kiến để tự tin thể hiện điều mình mong muốn.

Các chàng luôn muốn được phụ nữ khám phá cơ thể mình với sự chủ động cũng như những nghệ thuật chiều chồng trên giường mà chúng tôi khám phá ở phần trên để họ luôn cảm thấy được một phần bản lĩnh đàn ông.

Luôn “tấn công” bằng những lời mật ngọt

Khi ở trên giường, ngoài thân hình quyết rũ của mình thì bạn cũng luôn phải “rót mật” vào tai chồng bằng những lời khen ngợi.

Hãy thủ thỉ bên tai chồng vài câu đường mật, chẳng hạn như khen chồng giỏi giang, là người biết quan tâm, chiều chuộng vợ…

Hoặc đơn giản là khen chồng giỏi về chuyện ấy làm vợ thỏa mãn. Những lời nói ấy có sức mạnh mãnh liệt hơn cả liều thuốc kích dục, cuộc yêu sẽ rất nồng nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Tạo bất ngờ bằng khoảng cách

Nếu nhìn nhau mãi sẽ... chán thì cách tốt nhất để tạo hưng phấn là... xa nhau. Xa ở đây không nhất thiết phải là khoảng cách địa lý. Bạn vẫn có thể gặp gỡ nhau thường xuyên nhưng hãy "xa" nhau bằng việc chăm sóc bản thân nhiều hơn, tạo cho chàng không gian riêng tư. Khi bạn "mải yêu" chính mình thì cũng là lúc chàng sẽ cảm thấy thiếu, thấy cần và ham muốn nhiều hơn.

Chàng sẽ cảm thấy "ngờ vực" khi bạn ngày càng đẹp hơn, ngày càng hấp dẫn hơn và bớt phụ thuộc chàng. Việc bạn ít "quấn quýt" chàng hơn cũng sẽ giúp anh ấy dễ thở hơn để có thời gian cho những việc riêng tư, cho bạn bè, cho những thú vui riêng. Khi ấy nhìn lại, sau "khoảng trống" mà bạn để lại, chàng sẽ thấy cần bạn, hưng phấn hơn và nồng nàn hơn khi bên nhau.