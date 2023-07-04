Ngày 'đèn đỏ' chớ dại mà ái ân kẻo rước họa vào thân: Chuyên gia phòng the nêu rõ 6 tổn hại khó lường

Những ngày đèn đỏ là những ngày nhạy cảm của chị em. Niêm mạc tử cung rất mỏng manh, yếu ớt. Nếu quan hệ trong ngày đèn đỏ, chỉ cần va chạm mạnh một chút cũng có thể gây rách, chảy máu và tổn thương vùng niêm mạc này. Điều này sẽ khiến các vi khuẩn có hại tấn công vào trong và gây viêm nhiễm.

Mặt khác, cũng trong những ngày này, cổ tử cung cũng mở rộng hơn bình thường để máu kinh nguyệt có thể chảy ra ngoài. Nếu quan hệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong gây viêm nhiễm phụ khoa. Nặng hơn có thể gây ung thư cổ tử cung.

Hầu hết chị em trong thời kỳ đèn đỏ đều khó chịu và mệt mỏi bởi cơ thể mất một lượng máu khá lớn. Nhiều chị em còn phải chịu các cơn co tử cung để đẩy máu ra ngoài gây nên hiện tượng đau bụng, đau lưng, toàn thân rã rời, mệt mỏi… Có người còn trở nên cáu gắt, tính tình khó chịu trong thời kỳ đèn đỏ.

Nếu quan hệ trong thời gian này bạn có thể sẽ không đủ sức để kéo dài cuộc yêu, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng vì mất sức gây hụt hẫng cho cả hai. Điều này thật không nên chút nào.

Bạn sẽ phải gánh chịu những cơn đau đớn hơn bình thường

Như đã biết, trong những ngày này cơ thể phụ nữ rất nhạy cảm, khả năng chịu đau của bạn cũng kém hơn, các mạc bao phủ trong bị phù nề rất dễ bị tổn thương. Sự cọ xát khi quan hệ sẽ khiến bạn đau đớn hơn so với việc quan hệ trong những ngày bình thường.

Một số trường hợp sẽ bị tức bụng, đau phần bụng dưới do cổ tử cung co thắt khi quan hệ trong ngày đèn đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn vẫn có thể có thai như thường

Nhiều người lầm tưởng quan hệ trong ngày đèn đỏ sẽ tránh thai an toàn. Điều này hoàn toàn sai lầm, bạn sẽ vẫn có thai như bình thường nếu không sử dụng các biện pháp tránh thai. Trứng vẫn có thể rụng sớm trong kỳ kinh. Đặc biệt đối với những người có vòng kinh không đều thì khả năng có thai trong ngày đèn đỏ lại càng cao hơn.

Giảm cảm hứng khi yêu

Khi quan hệ trong ngày đèn đỏ, đương nhiên lượng máu kinh vẫn tiết ra như thường. Điều này sẽ gây nên cảm giác ái ngại hay ghê sợ cho cả hai. Tình trạng “máu me” trong khi làm tình sẽ khiến cho đối tác của bạn giảm hứng thú, một số cảm thấy mất vệ sinh nên tự dưng mất hứng.

Nếu bạn vẫn muốn quan hệ trong những ngày này thì hãy cùng nhau nói chuyện, chuẩn bị tâm lý và vệ sinh thật sạch sẽ trước khi nhập cuộc.

Ảnh hưởng đến sự điều tiết kinh nguyệt

Khi quan hệ, các cơn cơ tử cung liên tục co thắt sẽ khiến dòng chảy kinh nguyệt bị ảnh hưởng, có thể ra nhiều hơn hoặc ít hơn.

Nếu bạn quan hệ cuối kỳ kinh sẽ gây tổn thương đến tử cung dẫn đến hiện tượng rong kinh kéo dài hơn mức bình thường. Điều này sẽ khiến cơ thể mất một lượng máu lớn khiến bạn trở nên mệt mỏi hơn.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn tuyệt đối không nên quan hệ trong ngày đèn đỏ. Nếu muốn, các bạn vẫn có thể tiến hành nhưng cần chú ý những điều sau đây:

- Trước khi quan hệ, phải vệ sinh sạch sẽ cả “cô bé” và “cậu bé” bằng các dung dịch vệ sinh chuyên dụng. Không dùng xà phòng sẽ gây kích ứng bởi thời kỳ này da rất nhạy cảm.

- Nên sử dụng các tư thế phù hợp, ít gây áp lực như tư thế nằm nghiêng hay nằm sấp. Tránh áp dụng những tư thế mới lạ, nhiều áp lực lên khung chậu hay tiến quá sâu vào âm đạo, tư thế truyền thống vì người nam nằm đè lên trên người nữ gây áp lực lớn không tốt. Cách hành sự cũng nên nhẹ nhàng, không sử dụng những hành động mạnh bạo sẽ gây đau đớn cho người phụ nữ.

- Nên sử dụng bao cao su để bảo tránh viêm nhiễm, ngăn ngừa các vi khuẩn cũng như tránh thai ngoài ý muốn.

- Nên chia sẻ thẳng thắn với nhau nếu thực sự muốn quan hệ trong những ngày này. Nói rõ những gì mình muốn và không muốn cho chồng biết. Mình bị đau chỗ nào và cần làm nhẹ nhàng ra sao. Các bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý cho cảnh máu me trên giường không mấy mỹ quan trong quá trình hành sự.