Chồng bất ngờ "ỉu xìu" khi vợ đưa ra một vật trong lúc cả hai đang hừng hực nhập cuộc 'vui'

Chuyện thầm kín 29/07/2021 21:19

Sử dụng bao cao su không chỉ giúp phòng tránh thai mà còn có tác dụng phòng tránh những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, chị em cũng nên lưu ý để cuộc "yêu" không bị gián đoạn và khiến cả hai mất hứng.

Đối với các cặp vợ chồng, chuyện chăn gối là cả một nghệ thuật từ lúc dạo đầu cho tới khi kết thúc. Vậy nên, để cho cuộc yêu trở nên thăng hoa và giữ được lửa xuyên suốt hành trình "yêu" cũng cần tới cả sự tinh tế.

Đôi khi, chỉ vì một vài hành động, lời nói, cử chỉ trong lúc quan hệ cũng khiến đối phương hiểu lầm xa hơn là khiến vợ chồng tranh cãi gay gắt. Câu chuyện của gia đình V. dưới đây tuy không khiến vợ chồng cô "canh không lành, canh không ngọt" nhưng lại là bài học đắt giá cho chính V. trong việc giữ lửa "yêu".

Chồng bất ngờ 'ỉu xìu' khi vợ đưa ra một vật trong lúc cả hai đang hừng hực nhập cuộc 'vui' - Ảnh 1
 Trước đó, vợ chồng V. có đời sống 'yêu' thăng hoa - Ảnh: Internet

Trước khi kết hôn, cô và chồng đã yêu nhau khá lâu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn được 4 năm, cô chưa bao giờ cô nghĩ vợ chồng sẽ trục trặc về chuyện chăn gối. Bởi trước đó chồng và V. đều đưa nhau đến cảm xúc thăng hoa.

Trong 4 năm đầu hôn nhân, V. mang thai, và sinh liên tiếp 2 con. Khi cô mang thai chồng cũng biết ý mà "tự xử" để giải tỏa nhu cầu của cá nhân. Tới lúc các con cứng cáp hơn, cô bắt đầu hâm nóng tình cảm trở lại. Vợ chồng V. cũng thống nhất sẽ dùng đồ bảo hộ để tránh việc có con ngoài ý muốn. Tuy nhiên, V. không thể ngờ được nó lại khiến cả hai vợ chồng cô gặp rất nhiều vấn đề. 

Chồng bất ngờ 'ỉu xìu' khi vợ đưa ra một vật trong lúc cả hai đang hừng hực nhập cuộc 'vui' - Ảnh 2
 Hai vợ chồng khá hợp trong chuyện chăn gối - Ảnh: Internet

Ngày chờ đợi bao lâu của hai vợ chồng cũng đến, sau màn dạo đầu với ông xã và chuẩn bị nhập cuộc, V. lại không nhớ đã bỏ quên "bảo hộ" ở đâu. Sau vài phút tìm được nó thì chồng đã "ỉu xìu" không còn nhiệt huyết tham gia tiếp. Lúc đó V. vẫn chưa hiểu lý do vì sao. Lần tiếp theo cô vợ trẻ đã chủ động hơn, đặt bao cạnh giường nhưng V. tiếp tục mắc sai lầm. Cô đã đeo ngược đầu bao và phải bỏ luôn chiếc bao nên ông xã lại gặp tình trạng như lần trước. 

Sau cùng, V. quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng, cô muốn hỏi chồng có gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không mà đang hừng hực lâm trận mà bỗng nhiên hết hứng và lười yêu. Ông xã cô tâm sự, bản thân anh vẫn bình thường, chỉ là bao cao su khiến anh gặp trở ngại và làm anh mất hứng, không còn cảm giác muốn tiếp tục cuộc vui nữa. Hóa ra, ông xã khi nhìn thấy cô mang bao cao su ra thì cảm thấy mất hứng vui vẻ. May sao, chồng cô không nói dừng việc sử dụng bao cao su mà tìm cách để cả hai vợ chồng thích nghi với nó. 

Chồng bất ngờ 'ỉu xìu' khi vợ đưa ra một vật trong lúc cả hai đang hừng hực nhập cuộc 'vui' - Ảnh 3
V. nhận ra việc sử dụng biện pháp an toàn cũng cần phải thật khéo léo - Ảnh: Internet 

Sau "tai nạn" đó, V. nhận ra việc sử dụng biện pháp an toàn cũng cần phải thật khéo léo để giữ được nhịp độ yêu giữa hai người. Cô đã biết "nâng cấp" khả năng đeo "bảo hộ", vừa khích thích giác quan của ông xã nhưng không để anh tụt hứng. Điều này giúp hai vợ chồng cô thăng hoa hơn. 

V. nhận ra: "Em nhận ra sử dụng biện pháp an toàn cũng cần chú ý để giữ được nhịp độ yêu, không chỉ với ông xã mà còn với chính bản thân mình. Em biết cách vừa đeo bao cho anh, vừa kích thích các giác quan khác để anh không bị tụt hứng. Như vậy khi chồng 'nhập cuộc', vợ cũng chẳng còn cảm giác lạ lẫm, khó chịu. Mấy chị em khi 'ân ái' cần đặc biệt lưu tâm vấn đề này nhé".

V. cũng khuyên các chị em đừng nên để thao tác quá lâu khiến chồng và mình bị có thể nguội dần cảm xúc "yêu". Bên cạnh đó, sử dụng bao cao su cũng cần cẩn thận để không xảy ra các sự cố. Chính sự cố đó sẽ làm giảm nhiều ham muốn và cảm xúc. 

Sử dụng bao cao su khi “yêu” không chỉ giúp bạn tránh thai mà còn giúp bạn và đối tác phòng ngừa được rất nhiều căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục một cách hiệu quả. Nói một cách đơn giản, bao cao su có tác dụng như một công cụ bảo vệ bạn khỏi mọi căn bệnh lây nhiễm từ “đối tác”. 

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Sau khi phát hiện bị gã chồng tồi "cắm sừng", cô vợ liệu có dứt khoát đưa đơn ly hôn và bế con rời khỏi nhà?

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Từ khóa:   chuyện phòng the bao cao su ân ái

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