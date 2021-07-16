Nhan sắc xinh đẹp, body bốc lửa của cô nàng 1999 trong chuyện tình 'chú cháu' với người yêu U40 gây sốt MXH

Tính tới thời điểm hiện tại, Trinh và Đông đã bên nhau nhau gần 3 năm. Ngày đó, nhìn thấy cô gái trên facebook, Đông đã bắt chuyện làm quen. Rồi một dịp tình cờ, anh có chuyến công tác về quê Trinh ở Sóc Trăng, cả hai gặp gỡ lần đầu.

Mới đây, câu chuyện tình yêu của cặp đôi đũa lệch Phương Trinh và Phương Đông đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, Phương Trinh sinh năm 1999, hiện đang học năm cuối đại học ở Cần Thơ. Bạn trai cô tên Phương Đông, sinh năm 1982, hơn cô 17 tuổi, đang công tác ở TP.HCM.

Trong ấn tượng của cô khi đó, Đông rất hiền, nói chuyện dịu dàng và lễ độ với mọi người. Anh hơn mình nhiều tuổi nhưng rất phong độ. Ngay lần đầu tiên gặp mặt cả hai đã có ấn tượng tốt về nhau.

Cuộc gặp mặt đầu tiên của cả hai diễn ra trong chính nhà của Phương Trinh với sự có mặt của ông bà và bố mẹ Trinh, cô kể: “Anh ấy có chuyến công tác nên đi xe khách từ Sài Gòn về Cần Thơ. Lúc đó mình học ở Cần Thơ cũng định về quê, anh ấy thấy vậy nên ngỏ ý đi nhờ xe. Mình đã đi xe qua bến xe miền Tây cho anh quá giang. Anh cũng loay hoay kiếm nhà trọ, khách sạn từ trước rồi. Chỗ anh đi công tác có ngang qua nhà mình. Mình bảo tiện thì anh vào nhà em chơi, khi đó anh cũng vào, ngồi nói chuyện với ông bà, cha mẹ mình rồi mới đi. Vậy là lần gặp đầu tiên của hai đứa đã như về ra mắt vậy đó”.

Hôm đó trước khi ghé nhà, Trinh đã báo trước với gia đình việc có người bạn từ Sài Gòn về đây công tác, ghé qua nhà ngồi chơi chút xíu rồi đi. “Nhà mình nói chung biết anh hơn tuổi như thế, cũng sợ anh ‘dụ’ mình nên có nói này nói kia. Nhưng anh đàng hoàng lắm, gia đình mình chỉ có khen anh hiền, nói chuyện lễ phép”, Trinh chia sẻ.

Phương Trinh và người yêu đã bên nhau gần 3 năm - Ảnh: Internet

Sau lần gặp mặt đó, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn và một thời gian sau, Đông tỏ tình với cô. Lúc đó, Phương Trinh cũng tiếp xúc nhiều với anh, cảm thấy cũng đáng để thử có một mối quan hệ với người đàn ông này. Đông rất chững chạc, đáng tin và khiến Trinh thấy an toàn. Từ đó, cả hai chính thức ở bên nhau.

Thời gian đầu yêu nhau, Phương Trinh chỉ mới học năm nhất đại học, bắt đầu học năm 2. Sau khi gia đình biết chuyện thì rất lo lắng rất bởi Đông nhiều tuổi, số tuổi của Đông còn gần bằng tuổi ba mẹ Trinh. Cả gia đình cô dặn dò con gái rất nhiều.

Bản thân Đông cũng chứng tỏ độ đáng tin cậy của mình. Anh xuống nhà Trinh chơi, gặp mặt và nói chuyện vô cùng nghiêm túc với người lớn. Sau này, Đông cũng đưa người nhà mình xuống để xin phép hai người được qua lại, tìm hiểu nhau.

Bình thường Đông làm việc ở Sài Gòn, Trinh học tại Cần Thơ. Họ vẫn thường gặp nhau vào cuối tuần. Tình yêu cứ vậy được vun đắp và ngày càng vững chắc.

Nhiều người đặt câu hỏi về chuyện tình yêu của Phương Trinh. Họ cho rằng cô yêu người hơn nhiều tuổi vì tiền bạc hay vật chất. Bản thân Trinh cũng có những giãi bày thẳng thắn về vấn đề này.

Cô tâm sự: “Ban đầu hai đứa đến với nhau vì hứng thú, mình đâu biết anh có gì hay không có gì. Mỗi lần xuống gặp mình anh đi xe khách, sống rất đơn giản. Anh ấy đã ở tuổi đó rồi, nếu mình quen vì tiền thì anh biết rồi bỏ mình thôi chứ làm sao mà có chuyện qua mặt. Hai đứa đến với nhau rồi duy trì tình cảm bằng sự tôn trọng. Còn những lời nói của người ngoài mình không quan tâm nhiều, chuyện tình cảm người trong cuộc mới hiểu thôi”.

Đông nhiều tuổi hơn Trinh, bởi vậy anh cũng chu toàn, chu đáo hơn và giúp đỡ cô nhiều trong cách sống, kiến thức cuộc sống. Bản thân anh cũng rất quan tâm đến gia đình Trinh.

“Anh ấy để ý người thân mình nhiều. Ba mình làm nông dân hay đi ruộng phun thuốc, anh để ý thấy rồi đặt mua mặt nạ chống độc cho ba đeo. Bà mình bị nhức, anh cũng tìm hiểu rồi mua các bài thuốc về cho bà. Những hành động đó tuy nhỏ nhưng cũng phải quan tâm, chú ý mới biết được đó”, Trinh nói thêm.

Hiện tại, cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian. Họ cũng tính toán đến chuyện kết hôn khi mà hai bên gia đình đã gặp mặt, nói chuyện người lớn xong xuôi.

Trinh chia sẻ: “Anh nói rằng khi nào mình muốn đám cưới thì cho mình quyết định. Hiện tại mình cũng chưa ra trường. Anh bảo mình gật đầu là cưới luôn nhưng mình thấy bản thân vẫn còn trẻ, chưa sẵn sàng nên chắc là phải trong thời gian tới mới có kế hoạch hôn lễ”.

Suốt thời gian yêu nhau, Phương Trinh cảm thấy bạn trai đã giúp mình sống tích cực hơn rất nhiều. Từ thói quen sinh hoạt, đến ứng xử cho đến mục tiêu cuộc sống, anh đều góp ý cho bạn gái. Người thân cô cũng nhận xét rằng Trinh đã trưởng thành hơn nhiều, tốt hơn so với hồi còn độc thân.

Phương Trinh sở hữu vóc dáng xinh đẹp sau khi nỗ lực giảm cân - Ảnh: Internet

Và thêm một điều khác, chính Đông đã giúp cho Phương Trinh có động lực giảm cân, thay đổi hoàn toàn vóc dáng của mình. Trinh kể lại: “Lúc mình bắt đầu biết đến anh ấy là 70kg, lúc yêu nhau là 72kg và hiện tại chỉ có 55kg thôi. Trong thời gian đầu, anh khuyên mình giảm cân.

Anh bảo: "Em đang trong độ tuổi đẹp nhất sao không thử cố gắng làm cho mình đẹp, tự tin hơn. Cái chính là sức khỏe tốt hơn nữa". Nghe nói vậy nên mình bắt đầu giảm.

Thời điểm Phương Trinh có cân nặng 72kg - Ảnh: Internet

Anh tạo động lực bằng cách "treo quà". Anh bảo khi nào đạt đến số kí đề ra thì anh sẽ làm theo điều kiện mà em muốn như đã giao kèo. Anh ấy cũng nhờ bạn bè người thân động viên mình nữa. Vậy là sau 1 năm mình đã hoàn thành việc bỏ bớt đi gần 20kg trên người”.

Hiện tại câu chuyện tình yêu của Phương Trinh và Phương Đông khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi khoảng cách tuổi khá lớn nhưng cả hai luôn cố gắng để thấu hiểu và dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.