Nữ sinh buồn rũ rượi vì thi trật tủ, anh người yêu chộp ngay cơ hội đưa ba mẹ sang nhà gái 'rước nàng về dinh'

Cô nữ sinh trút bầu tâm sự "não nề" với người yêu vì làm bài thi không tốt như mong đợi. Thấy vậy, chàng trai liền giục bố mẹ sang nhà gái hỏi cưới "liền tay".
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Vừa qua, hơn 1 triệu sĩ tử đã bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia. Mỗi năm trong kỳ thi đều có những câu chuyện "dở khóc dỏ cười" gây nhiều chú ý của cư dân mạng. Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebooker đã đăng tải bài viết khiến dân tình "dậy sóng" và thu hút hơn hàng ngàn lượt người thả cảm xúc, bình luận. Cụ thể, người này cho biết nhà mình có cô em gái sinh năm 2003 vừa trải qua 2 ngày thi THPT. Thế nhưng sau khi thi xong, cô em này cứ tâm trạng buồn "rười rượi" vì làm bài không tốt như mong đợi và đã than thở, trút bầu tâm sự với người yêu của mình. Không đành lòng thấy bạn gái lo lắng, buồn bực, anh chàng người yêu đã quyết định an ủi bằng cách dẫn bố mẹ qua nhà gái để xin cưới liền tay.
Câu chuyện còn hấp dẫn hơn khi người đăng tải kể về độ chịu chơi, yêu chiều con dâu của mẹ chồng tương lai: “Đến lúc về, mẹ chồng còn vẫy nó ra một góc dúi cho vài triệu bảo bố mẹ cho, mua sắm ăn uống bồi bổ, mấy nữa làm cô dâu cho xinh. Từ lúc nhà người ta sang đến giờ mặt nó vui vẻ hẳn lên, em bảo vui duyên mới không quên nhiệm vụ thi nốt môn ngày mai thì nó kêu em biết rồi, mà dù có đỗ hay không đỗ thì cũng có người hốt rồi.”
Sau khi đọc bài viết, nhiều người không biết nên khóc hay cười trước tình huống này. Dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến tranh cãi của dân mạng được để lại. Một số người cho rằng cô gái quá may mắn khi gặp được một anh người yêu lý tưởng và tâm lý như vậy. Tuy nhiên nhiều người lại phản đối và nhận định cô gái còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn không nên "bỏ cuộc chơi" để bước vào hôn nhân vì vốn dĩ cuộc sống không màu hồng như mình nghĩa. Họ còn khuyên rằng con gái nên tập trung học hành, tự nuôi bản thân, độc lập kinh tế rồi mới nên lập gia đình.