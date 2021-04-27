Bạn trai lương tháng 40 triệu nhưng bắt bạn gái chi trả 6 triệu khi đi du lịch, cô gái đăng đàn chỉ trích: 'Có ai rủ người yêu đi chơi lần đầu mà bắt trả tiền chưa?'

Mới đây, một nữ sinh viên đã đăng đàn gay gắt chỉ trích người bạn trai 29 tuổi của mình khi không "lo lắng" cho bạn gái. Cụ thể, bạn trai cô lương tháng 40 triệu nhưng lại bắt bạn gái chi trả 6 triệu khi đi du lịch, còn anh ta chỉ lo 2 triệu tiền vé.

Mạng xã hội đang xôn xao việc cô gái bức xúc kể về chuyện tình cảm của mình. Theo đó, cô nàng này đang là sinh viên, sinh năm 1999. Bạn trai cô là người đi làm, sinh năm 1992. Theo tiết lộ của cô, khoản thu nhập hàng tháng của bạn trai là 30-40 triệu/tháng. Sau 7 tháng yêu nhau, cặp đôi quyết định đi du lịch chung. Tuy nhiên, người yêu của cô gái chỉ bỏ ra 2 triệu để đặt vé, trong khi đó, mọi chi tiêu ăn uống ngủ nghỉ cho chuyến đi khoảng 6 triệu thì cô gái trong câu chuyện phải chịu hết.

Hậu chia tay, cô gái quyết định tung đoạn tin nhắn của cả hai người. Cụ thể, cô gái nhắn tin cho người yêu: ''Thế em nói thẳng nhé, lần đầu đi du lịch với nhau nếu anh không lo được cho người yêu để đi thì thôi, 2 đứa không đi nữa. Em không biết anh thử lòng hay không đủ tiền thật, nhưng anh tìm nhầm đối tượng rồi. Em vẫn đủ tiền để đi chơi nhưng với kiểu chủ động mọi việc mà đến khoản thanh toán là anh cứ im im thì em không thích. Anh nghĩ anh chuyển khoản cho em 2 triệu để đặt phòng, đặt vé mà đủ à? Em cứ hy vọng hôm đó đi vui lắm ý, nhưng đến giờ thì em hiểu tại sao anh bảo anh không có bạn bè rồi. Từ hôm đi về, tâm trạng em thật sự tệ, tệ đến nỗi em chỉ muốn bỏ về Hà Nội thôi. Anh thử hỏi xem ai rủ người yêu đi chơi lần đầu mà bắt người yêu trả tiền chưa. Nó không nhiều nhưng cũng đánh giá được con người như thế nào. Có đi cùng nhau, ở cùng nhau mới biết được tính cách của nhau. Em cũng nhận ra tính cách từ nhiều lần rồi nhưng em vẫn cố nghĩ rằng anh không để ý, anh bận, anh nhiều việc phải lo. Nhưng thực sự em không phải con ngốc''.

Sau đó, chàng trai này nhắn lại với lời lẽ không thể "đàn ông" hơn: ''Anh nói ngắn gọn thế này thôi. Anh không phải coi thường em nhưng em đừng nghĩ mình đủ trình, đủ tuổi để nói chuyện tiền bạc, nói chuyện tiêu tiền, chuyện share tiền với anh. Anh mới là người nhìn nhận em chứ không phải là em''. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm là khi cô gái quyết định chia tay, chàng trai này còn đòi cô gái 1 triệu trước đó đã vay, đồng thời đòi ''ship trả anh cái áo anh trả tiền ship''. Đoạn tin nhắn của cô gái và người yêu - Ảnh: Internet Tin nhắn của người bạn trai khiến cư dân mạng 'sốc' về bản tính đàn ông của anh chàng - Ảnh: Internet Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Bên dưới bài viết, cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc về chàng trai keo kiệt này: ''Thằng này lương 3, 4 triệu tao còn tin chứ bọn 3, 4 chục triệu bọn nó không cư xử như thế này đâu. Lom dom gì vài đồng chi cho bạn gái'', ''Lương 3x 4x triệu mà còn thua con mình 5 tuổi. Đấm lưng cho bố suốt 1 tiếng để xin 20 nghìn mua kẹo bông cho bạn'', ''Mình sợ mấy thằng kẹt sỉ. Đã kẹt sỉ lại còn chỉ thích 1 phía từ người con gái phải chiều chuộng thì ối dời ơi'',...

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