Người đàn ông Việt Nam chèo thuyền cao su từ Thái Lan sang Ấn Độ để gặp vợ đã được giải cứu sau 18 ngày lênh đênh trên biển

Một người đàn ông Việt Nam đã lâu không gặp vợ do đại dịch Covid trong 2 năm , cô ấy đang làm việc ở Ấn Độ, và anh ta đã quyết định vượt qua mọi khoảng cách để đến gặp cô. Nghe giống như một cốt truyện phim Bollywood!

Người đàn ông 37 tuổi, được xác định là Hồ Hoàng Hùng, đã cố gắng chèo 2.000 km trên một chiếc thuyền bè từ Thái Lan. Anh Hồ đã lên kế hoạch băng qua Vịnh Bengal vào gần đầu mùa bão để gặp vợ mình đang làm việc ở Mumbai.

Một tàu đánh cá phát hiện anh Hồ đang chèo thuyền cao su gần Quần đảo Similan, cách đất liền Thái Lan khoảng 80 km và báo cho đơn vị an ninh hàng hải của hải quân đến để giải cứu anh ta. Hồ có một va li, một chai nước gần cạn và khoảng 10 gói mì ăn liền - nhưng không có bản đồ, la bàn, GPS hay quần áo.

Anh bay từ TP.HCM đến Bangkok vào ngày 2/3 và phát hiện ra rằng không thể đáp chuyến bay đến Ấn Độ vì không có visa. Vì vậy, anh đã đi đường vòng và bắt xe buýt từ Bangkok đến Phuket. Anh ấy đã mua một chiếc thuyền bơm hơi và đi ra biển vào ngày 5 tháng 3 để chèo thuyền đến Ấn Độ - cách đó khoảng 2.000 km.

Các ngư dân Thái Lan đã tìm thấy anh sau 18 đêm một mình lênh đênh trên biển. Các quan chức Thái Lan cho biết anh Hồ sẽ được đưa về Phuket để thẩm vấn thêm.

Thuyền trưởng Pichet Songtan từ Trung tâm chỉ huy thực thi hàng hải Thái Lan nói với AFP."Chúng tôi đã liên lạc với đại sứ quán Việt Nam cũng như đại sứ quán Ấn Độ nhưng chưa có hồi âm".

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