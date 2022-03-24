Người chủ 'tậu luôn' hai giải xổ số ĐỘC ĐẮC nhờ hành động kỳ lạ của thú cưng đã nuôi 10 năm

Một câu chuyện đã được tiết lộ về hành động kỳ lạ của chú chó bị tật ở chân đã giúp chủ nhân may mắn trúng cả hai giải cao nhất của xổ số hưu trí khiến dân tình không khỏi bất ngờ.
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Doanh nghiệp ủy thác xổ số cho biết vào ngày 24 vừa qua, đã xuất hiện khách hàng may mắn trúng cả giải nhất và giải nhì của xổ số hưu trí 720+ kỳ thứ 97 nhờ hành động kỳ lạ của cún cưng.
Chú chó mang lại may mắn cho chủ nhân có tên là ‘Daebak’ – cún cưng đã chung sống cùng với người trúng giải trong suốt 10 năm.
Vào ngày người nọ mua vé số, Daebak đã liên tục theo sát chủ nhân trên đường đi làm, đây là việc chưa từng xảy ra trước đó.
Hành động kỳ lạ của Daebak đã khiến người trúng giải quyết định mua vé số ở một cửa hàng khác với mọi hôm và cuối cùng tờ vé số này đã đem lại vận may giúp người chủ ‘tậu’ về cả hai giải nhất nhì.
Vị khách hàng may mắn chia sẻ cảm nghĩ: “Vì chân Daebak hơi bất tiện nên em ấy không hay đi lại nhưng thật thần kỳ khi hôm đó em ấy đã làm những chuyện mà bình thường không làm. Tôi rất vui khi Daebak đem lại vận may cho tôi như chính cái tên của em ấy”.
Người trúng giải dự định sẽ sử dụng số tiền này để trả nợ.
Người trúng giải nhất của giải xổ số hưu trí 720+ sẽ được nhận 7 triệu won mỗi tháng trong vòng 20 năm và giải nhì sẽ nhận 1 triệu won mỗi tháng trong vòng 10 năm.