Kì lạ người đàn ông có "chiếc lưỡi dài nhất thế giới", độ dài khiến ai cũng ngỡ ngàng!

Kỷ lục Guinness cho chiếc lưỡi dài nhất thế giới hiện tại thuộc về một người Mỹ. Liệu kỉ lục này có bị phá vỡ?

Người đàn ông Ấn Độ có chiếc lưỡi dài hơn 10 cm từ gốc đến đầu lưỡi tuyên bố sẽ tranh kỷ lục thế giới.

Một người đàn ông Ấn Độ có chiếc lưỡi dài hơn 10 cm từ gốc đến đầu lưỡi tuyên bố sẽ tranh kỷ lục thế giới. Đây là K Praveen, 21 tuổi, người tuyên bố có chiếc lưỡi với đọ dài có thể phá kỷ lục Guinness hiện tại, mặc dù chưa được chứng nhận kỷ lục nhưng người đàn ông này tự tin rằng anh ta sẽ sớm đạt được sự công nhận của thế giới.

Chàng sinh viên chế tạo này đã luyện tập một số kỹ năng mà anh ta chỉ có thể làm với lưỡi của mình như di chuyển đồ vật, vẽ, viết một số bài thơ và nhiều văn bản khác nhau bằng lưỡi. “Tôi đã thấy nhìn thấy con mình viết 217 từ bằng lưỡi trước mặt tôi ”, bố cuae anh ấy nói với truyền thông địa phương.

Theo xác nhận của địa phương, lưỡi của K Praveen dài 10,8 cm; cao hơn mức trung bình của thế giới. K Praveen nói với báo giới địa phương rằng: "Mặc dù thành tích của tôi chỉ được ghi nhận ở Ấn Độ, nhưng tôi có ý định mang tài năng của mình ra toàn thế giới".

Được biết kỷ lục Guinness cho chiếc lưỡi dài nhất thế giới hiện tại thuộc về một người Mỹ với số đo là 10,1 cm.

Theo Encancha

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