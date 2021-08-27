Nghe âm thanh lạ, người đàn ông kinh hồn bạt vía khi thấy đàn cá trê sống trong quan tài

Chuyện lạ 27/08/2021 08:05

Hàng loạt câu chuyện thêu dệt về loài cá trê ăn thịt và sống trong quan tài khiến nhiều người thất kinh và sự thật ít ai ngờ. 

Từ trước tới nay, trong dân gian vẫn truyền tai nhau về việc cá trê sống trong quan tài. Thậm chí, có những câu chuyện được thêu dệt như cá trê chui vào quan tài để sống khiến bất cứ ai khi nghe xong cũng rùng mình khiếp đảm. Tuy nhiên, đối với nhưng người sống tại vùng trũng, đầm lầy ngập nước thì đây không phải chuyện hiếm mà hoàn toàn được xem là chuyện bình thường.

Theo Người đưa tin dẫn lời kể của ông Vũ Hữu B. (56 tuổi, ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), vào tháng 3 âm lịch năm 1992, gia đình ông thực hiện việc bốc mộ sang cát cho cụ cố (ông nội của ông).

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 Ông B. kể lại câu chuyện phát hiện đàn cá trê trong mộ của người cụ cố - Ảnh: Đất Việt

Ông B. nhớ lại, thời tiết lúc đó vẫn lạnh căm, giữa đêm cả đoàn gồm 12 người đi bốc mộ lội tiến vào khu nghĩa địa của làng ở giữa cánh đồng, cách bờ sông khoảng 100m. Ông cho biết, đất vùng này là dạng sình lầy do ngập nước quanh năm.

Sau khi đội thợ bốc mộ tay, cuốc tay xẻng hì hục đào từ lớp đất này đến lớp đất khác, thì nắp quan tài bắt đầu hiện ra. “Thông thường, khi nhìn thấy áo quan, người ta sẽ tiến hành các thủ tục kéo quan, thu hài cốt và sang tiểu. Tuy nhiên, điều làm cả đám người ngạc nhiên là dưới lớp áo quan liên tục phát ra tiếng động khiến mọi người sợ hãi. Giữa đêm khuya, ngoài đồng không quạnh vắng, đám người không ai bảo ai, nín thở nép vào nhau” – ông B. kể lại.

Tiếp lời, ông B cho hay lúc đó thân sinh của ông (chủ dẫn đoàn đào mộ) cũng hơi “lạnh gáy”  nhưng ông vẫn trấn an mọi người bằng suy đoán phía dưới có thể là một con rắn hổ trâu chui vào hang đất nên mới có tiếng động như vậy. 

Nghe âm thanh lạ, người đàn ông kinh hồn bạt vía khi thấy đàn cá trê sống trong quan tài - Ảnh 2
Sau khi mở nắp quan và phát hiện đàn cá trê ông B và đám mộ phu thất kinh bạt vía - Ảnh: Internet

Sau khi mọi người tản ra thành một vòng tròn quanh mộ, cụ ông từ từ mở nắp áo quan. Khi cỗ ván được lật, ông kêu lên thất kinh. Nghe tiếng kêu của ông cụ, đám người đào mộ cũng chạy lại và cùng ngó xuống huyệt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, một đàn cá trê vàng bò lúc nhúc trong quan tài khiến ai nấy đều thất kinh. 

Nghe âm thanh lạ, người đàn ông kinh hồn bạt vía khi thấy đàn cá trê sống trong quan tài - Ảnh 3
Cá trê thường gắn liền với những câu chuyện được thêu dệt - Ảnh: Internet 

Sau khi lấy hết can đảm đưa đàn cá ra khỏi mộ phần, đám người bốc mộ mới tiếp tục phần việc cho người đã khuất. Xong xuôi mọi việc mới phát hiện phần đáy của chiếc quan tài bị thủng lỗ, thông với phía dưới là mấy cái hang nhỏ, mỗi hang to bằng 4-5 lỗ cua. 

Theo suy đoán của ông B. vì nghĩa đại là khu sình lầy, quanh năm ngập nước nên hòm gỗ bị mục rỗng. Còn cá trê lại là loài ưa sống đầm lầy và sống thành từng đàn trong hang hốc. Có lẽ vì thế mà khi quan tài có khe hở thì chúng chui vào. "Có điều, chúng tôi không ngờ chúng lại có thể sống dưới mộ nhiều đến vậy”, ông B. nói.

Nghe âm thanh lạ, người đàn ông kinh hồn bạt vía khi thấy đàn cá trê sống trong quan tài - Ảnh 4
 Chuyện bắt được cá trê trong quan tài không phải là chuyện hiếm đối với những người dân sống ở vùng đầm lầy, sình trũng - Ảnh: Internet

Ông B. kể số cá được lấy ra từ mộ ước chừng phải đến gần 2 chục kg, to nhỏ đủ loại. Con lớn nhất nặng khoảng 6-7 lạng. Sau đó, các phu mộ đem số cá này ra gần ruộng để thả. Cũng theo ông B. chuyện cá trê dưới mộ người chết ở trong làng ông không phải chuyện hiếm. Đôi thi là một vài con, có khi bắt gặp cả lươn.

Như vậy, có thể thấy những lời truyền miệng cá trê ăn thịt, hay những lời đồn ám ảnh về loài cá trê chỉ là lời đồn thổi, thêu dệt. Thực chất, đặc tính của cá trê thích chỗ ẩm ướt, bùn lầy mà nơi chôn cất người đã khuất lại là vùng đất như vậy nên mới có những câu chuyện cá trê sống trong quan tài.

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