Sửng sốt với xác ướp 800 tuổi có mái tóc vàng, khuôn miệng đang cười bí ẩn

Chuyện lạ 23/08/2021 23:16

Nghĩa địa thời trung cổ tại vùng Siberia vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khảo cổ học. Đáng chú ý là xác ướp 800 tuổi của người đàn ông có mái tóc màu vàng, khuôn miệng như đang cười.

Vào 4/ 2014, tại vùng Siberia, rìa của Bắc Cực, một số nhà khảo cổ học của viện Zeleniy Yar, Nga đã phát hiện ra một nghĩa địa thời trung cổ bí ẩn. Qua khai quật, các nhà khảo cổ học đã tìm được 34 ngôi mộ gồm 11 xác ướp 800 năm tuổi, nhiều mảnh xương vỡ, một kho đồ trang sức và nhiều loại đồ dùng của người cổ đại sống cách đây hàng nghìn năm trước.

Uớc tính hiện vật bao gồm chiếc bát bằng đồng có nguồn gốc ở Ba Tư, khoảng 3.700 dặm về phía Tây Nam, có niên đại từ thế kỷ thứ X hoặc XI.

Các nhà khoa học cho biết, bàn chân của những người đã khuất đều hướng về phía sông Gorny Poluy gần đó, một đặc điểm được coi là có ý nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, các chuyên gia khảo cổ học vẫn chưa thể tìm hiểu sâu về các nghi lễ chôn cất ở đây.

Sửng sốt với xác ướp 800 tuổi có mái tóc vàng, khuôn miệng đang cười bí ẩn - Ảnh 1
 Xác ướp người đàn ông có mái tóc màu vàng được tìm thấy trong khu mộ tập thể vùng Siberia, rìa của Bắc Cực - Ảnh: Internet

Tờ The Siberian Times khi ấy đưa tin: "Nghĩa địa thời Trung cổ bao gồm 11 thi thể với hộp sọ bị vỡ hoặc mất tích, và những bộ xương bị đập nát. 5 xác ướp được tìm thấy bọc trong đồng, đồng thời cũng được phủ một cách công phu bằng lông tuần lộc, hải ly, sói hoặc gấu. Trong số các ngôi mộ chỉ có một phụ nữ, một đứa trẻ, khuôn mặt được che bởi những tấm đồng.Không có phụ nữ trưởng thành".  

Trong số đó, đáng chú ý là xác ướp của một người đàn ông có mái tóc màu vàng dường như còn nguyên vẹn, từ phần ngực tới chân đều được mạ đồng. Bên cạnh xác ướp là một chiếc rìu sắt, bộ lông thú và cái khóa bằng đồng. Bộ răng của xác ướp vẫn còn nguyên vẹn trông như thể ông ta đang nở một nụ cười bí hiểm.

Xac uop
Một vài xác ướp được tìm thấy bọc trong đồng, được phủ bằng lông tuần lộc, hải ly, sói hoặc gấu - Ảnh: Internet 

Cũng theo The Siberian Times một trong những ngôi mộ trên có niên đại năm 1282, theo một nghiên cứu về vòng cây. Còn những ngôi mộ khác được cho là lâu đời hơn. Một số hiện vật như dao sắt, tấm huy chương bằng bạc và bức tượng chim bằng đồng có niên đại từ thế kỷ thứ VII - IX. Các nhà khảo cổ cho rằng việc bảo quản các thi thể là "một sự cố vô tình" gây ra bởi sự kết hợp của đồng, ngăn cản quá trình oxy hóa của hài cốt, và nhiệt độ giảm xuống trong nhiều thế kỷ sau khi nhóm người này được chôn cất.  

 

Một nhà khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết: "Không nơi nào trên thế giới lại có nhiều xác ướp được tìm thấy ngoài lớp băng vĩnh cửu hoặc đầm lầy như vậy. Đó là một địa điểm khảo cổ độc đáo. Chúng tôi là những người đi tiên phong trong mọi thứ từ việc lấy đi vật thể là đất cát (điều chưa được thực hiện trước đây) và kết thúc với khả năng nghiên cứu sâu hơn".

 

Nhà nghiên cứu cho rằng việc đập vỡ những hộp sọ có thể được thực hiện ngay sau khi chết là để bảo vệ khỏi những phép thuật bí ẩn được cho là xuất phát từ người đã khuất.

 

Sau khi bị người dân địa phương phản đối vì họ sợ các chuyên gia đã làm "kinh động" tới linh hồn của tổ tiên nên vào năm 2002, các nhà khảo cổ buộc phải tạm dừng công việc nghiên cứu tại địa điểm này. 

Gấu trúc con có 1 triệu người theo dõi được 'người hâm mộ' tổ chức tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi trong thời điểm dịch Covid-19

Gấu trúc con có 1 triệu người theo dõi được 'người hâm mộ' tổ chức tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi trong thời điểm dịch Covid-19

Tại vườn thú của Mỹ, gấu trúc con Xiao Qi Ji đã đón sinh nhật 1 tuổi với sự tham gia của nhiều du khách sau khi nơi này được dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   xác ước mỉm cười khu mộ tập thể xác ướp thời trung cổ

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 47 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm