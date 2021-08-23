Vào 4/ 2014, tại vùng Siberia, rìa của Bắc Cực, một số nhà khảo cổ học của viện Zeleniy Yar, Nga đã phát hiện ra một nghĩa địa thời trung cổ bí ẩn. Qua khai quật, các nhà khảo cổ học đã tìm được 34 ngôi mộ gồm 11 xác ướp 800 năm tuổi, nhiều mảnh xương vỡ, một kho đồ trang sức và nhiều loại đồ dùng của người cổ đại sống cách đây hàng nghìn năm trước.

Tờ The Siberian Times khi ấy đưa tin: "Nghĩa địa thời Trung cổ bao gồm 11 thi thể với hộp sọ bị vỡ hoặc mất tích, và những bộ xương bị đập nát. 5 xác ướp được tìm thấy bọc trong đồng, đồng thời cũng được phủ một cách công phu bằng lông tuần lộc, hải ly, sói hoặc gấu. Trong số các ngôi mộ chỉ có một phụ nữ, một đứa trẻ, khuôn mặt được che bởi những tấm đồng.Không có phụ nữ trưởng thành".

Các nhà khoa học cho biết, bàn chân của những người đã khuất đều hướng về phía sông Gorny Poluy gần đó, một đặc điểm được coi là có ý nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, các chuyên gia khảo cổ học vẫn chưa thể tìm hiểu sâu về các nghi lễ chôn cất ở đây.

Trong số đó, đáng chú ý là xác ướp của một người đàn ông có mái tóc màu vàng dường như còn nguyên vẹn, từ phần ngực tới chân đều được mạ đồng. Bên cạnh xác ướp là một chiếc rìu sắt, bộ lông thú và cái khóa bằng đồng. Bộ răng của xác ướp vẫn còn nguyên vẹn trông như thể ông ta đang nở một nụ cười bí hiểm.

Một vài xác ướp được tìm thấy bọc trong đồng, được phủ bằng lông tuần lộc, hải ly, sói hoặc gấu - Ảnh: Internet

Cũng theo The Siberian Times một trong những ngôi mộ trên có niên đại năm 1282, theo một nghiên cứu về vòng cây. Còn những ngôi mộ khác được cho là lâu đời hơn. Một số hiện vật như dao sắt, tấm huy chương bằng bạc và bức tượng chim bằng đồng có niên đại từ thế kỷ thứ VII - IX. Các nhà khảo cổ cho rằng việc bảo quản các thi thể là "một sự cố vô tình" gây ra bởi sự kết hợp của đồng, ngăn cản quá trình oxy hóa của hài cốt, và nhiệt độ giảm xuống trong nhiều thế kỷ sau khi nhóm người này được chôn cất.

Một nhà khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết: "Không nơi nào trên thế giới lại có nhiều xác ướp được tìm thấy ngoài lớp băng vĩnh cửu hoặc đầm lầy như vậy. Đó là một địa điểm khảo cổ độc đáo. Chúng tôi là những người đi tiên phong trong mọi thứ từ việc lấy đi vật thể là đất cát (điều chưa được thực hiện trước đây) và kết thúc với khả năng nghiên cứu sâu hơn".

Nhà nghiên cứu cho rằng việc đập vỡ những hộp sọ có thể được thực hiện ngay sau khi chết là để bảo vệ khỏi những phép thuật bí ẩn được cho là xuất phát từ người đã khuất.

Sau khi bị người dân địa phương phản đối vì họ sợ các chuyên gia đã làm "kinh động" tới linh hồn của tổ tiên nên vào năm 2002, các nhà khảo cổ buộc phải tạm dừng công việc nghiên cứu tại địa điểm này.