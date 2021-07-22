Khai quật lăng mộ cổ niên đại hơn 2000 năm gần biên giới Mông Cổ, nhà khoa học bất ngờ khi tìm thấy 'điện thoại iPhone'

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy chiếc iPhone này trong một lăng mộ của người phụ nữ có niên đại 2137 năm.

Vào năm 2009, một nhóm khảo cổ học khi nghiên cứu tại địa điểm được gọi là "Atlantis của Nga" đã phát hiện được một loại phụ kiện kiểu cách thời xa xưa với hình dạng và kích thước vừa vặn lòng bàn tay, gần giống với chiếc điện thoại iPhone của “nhà Táo”. Địa điểm tìm thấy chiếc "điện thoại iPhone" là tại nghĩa địa Ala-Tey ở nước Cộng hòa Tuva (một chủ thể Liên bang của Nga), giáp biên giới với Mông Cổ. Món phụ kiện này được các nhà khảo cổ học tìm thấy trong ngôi mộ của một phụ nữ có niên đại 2.137 năm. "Chiếc điện thoại iPhone" này có hình chữ nhật, kích thước 18x9cm, được làm từ một loại vật liệu màu đen xám. Nó còn được đính đá bán quý lấp lánh như ngọc lam, hồng ngọc tủy và xà cừ.

'Chiếc điện thoại' được tìm thấy trong lăng mộ có niên đại hơn 2000 năm - Ảnh: Internet Vì thế các nhà khảo cổ học gọi vui cổ vật này là một chiếc "điện thoại iPhone". Còn chủ nhân của nó, người phụ nữ an nghỉ trong lăng mộ, được đặt tên là "Natasha". Đồ vật trên nhiều khả năng là chiếc khóa thắt lưng đeo trên thắt lưng của phụ nữ thời đó. "Việc chôn cất Natasha cùng với một chiếc “iPhone” thời Hung Nô là một trong những điều thú vị nhất tại địa điểm này", Tiến sĩ Pavel Leus, một người trong nhóm khảo cổ, nói.

'Chiếc điện thoại iPhone' được tìm thấy trong lăng mộ của người phụ nữ - Ảnh: Internet Những đồng tiền Ngũ Thù (một loại tiền xu Trung Quốc được sản xuất từ triều đại nhà Hán) được đính vào chiếc thắt lưng đã giúp các chuyên gia xác định được chúng có từ cách đây 2.137 năm. Bên cạnh lăng mộ "Natasha", ngôi mộ của một người gia công đồ da cũng được tìm thấy. Khu vực Ala-Tey thuộc Cộng hòa miền núi Tuva, nơi tìm thấy "chiếc điện thoại iPhone" còn được gọi là "Atlantis của Nga" vì tọa lạc tại đáy Sayan, một hồ chứa nước lớn được tạo thành do hoạt động của nhà máy thủy điện Sayano-Shushenskaya. Vào mùa hè, khi nước rút đi trong khoảng vài tuần, các nhà khoa học có thể tận dụng để tiếp cận nhiều báu vật có từ thời đại đồ đồng cho tới thời Thành Cát Tư Hãn. Những di sản quý giá nằm trên biển Sayan - hồ chứa khổng lồ ở thượng nguồn của đập Sayano-Shushenskaya, nhà máy điện lớn nhất của Nga, trên sông Yenisei dài hơn 5.500 km. Hồ chứa nước này bao gồm 386 km vuông, trong mùa Hè mực nước có thể ở khoảng hơn 20 mét, với 110 ngôi mộ xuất hiện trên hòn đảo ở hồ chứa nước ở khu vực Ala-Tey. Một địa điểm khác của Atlantis có tên Terezin có ít nhất 32 ngôi mộ và gần bờ hơn.

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