Các nhà khoa học đã chụp được khoảnh khắc tinh trùng gặp trứng sẽ tạo ra một luồng sáng bí ẩn

Một nhóm các nhà khoa học khi đang quan sát quá trình thụ tinh của một tế bào trứng đã bất ngờ phát hiện khi một tế bào trứng của con người chấp nhận tinh trùng thì sẽ tạo ra một ánh sáng.

Mới đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Northwestern cho rằng, nếu coi tế bào trứng là một hành tinh, thì trận pháo hoa lớn này thậm chí còn mạnh hơn vụ nổ của tiểu hành tinh trong kỷ Phấn trắng đâm vào Trái Đất và tiêu diệt tất cả loài khủng long - tia chớp này có thể lan rộng ra toàn bộ "hành tinh". Hình ảnh trứng gặp tinh trùng được các nhà khoa học từ Đại học Northwestern chụp lại - Ảnh: Internet Trong quá trình phát triển của tế bào trứng, hàng trăm tỷ nguyên tử kẽm được lưu trữ trong các túi trên bề mặt tế bào trứng, chiếm 90% hàm lượng kẽm của toàn bộ tế bào trứng. Khi tinh trùng được chấp nhận, những túi trên bề mặt này sẽ bùng ra như một vụ nổ, ngay lập tức phóng ra hàng tỷ nguyên tử kẽm, kèm theo một tia sáng chói lóa phát ra xung quanh tế bào trứng.

'Vụ nổ' này không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà cần tới sự hỗ trợ của kỹ thuật hình ảnh tiên tiến nhất - Ảnh: Internet Loại ánh sáng này con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng ngày nay, với sự hỗ trợ của các kỹ thuật hình ảnh mạnh mẽ như kính hiển vi huỳnh quang tia X và kính hiển vi điện tử, các nhà nghiên cứu có thể quan sát được màn bắn pháo hoa ngoạn mục này trong thế giới của tinh trùng và trứng. Các nhà khoa học vẫn chưa rõ cơ chế gây ra hiện tượng này là gì. Khi tinh trùng gặp trứng sẽ tạo ra 'vụ nổ' - Ảnh: Internet Nghiên cứu này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2014 trong nghiên cứu hợp tử chuột và vào năm 2016 khi quan sát trong quá trình thụ tinh trứng ở khỉ và sau đó được tìm thấy ở gia súc và người, nghiên cứu gần đây cho thấy ở Xenopus laevis (có nghĩa là trong số động vật lưỡng cư và động vật có vú, ngay cả với những loài có chung tổ tiên trong quá trình tiến hóa của chúng cách đây 300 triệu năm), đều có hiện tượng vụ nổ kinh hoàng về sự ra đời của sự sống khi trứng gặp tinh trùng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng kích thước của vụ nổ “kẽm” này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng thụ tinh của phôi, vì vậy điểm khác biệt duy nhất trong vụ nổ kinh hoàng này là độ mạnh của vụ nổ, nhưng đây không phải là điều bạn có thể làm hay kiểm soát được. Bởi vậy nhóm nghiên cứu đã đưa ra lời khuyên cho những cặp vợ chồng đang có kế hoạch sinh con thì nên cân nhắc việc bổ sung kẽm trong khẩu phần ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-nha-khoa-hoc-da-chup-duoc-khoanh-khac-tinh-trung-gap-trung-se-tao-ra-mot-luong-sang-bi-an-415581.html