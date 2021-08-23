Đi leo núi, người đàn ông nhặt được vòng đá kỳ lạ, hỏi chuyên gia mới biết giá trị bằng cả kho báu

Một người đàn ông cùng bạn đi leo núi, trên đường đi thì vô tình thấy "chiếc vòng" kỳ lạ nằm lẫn trong đống đất đá trên đường. Chiếc vòng nhưng kích thước chỉ vừa tay trẻ em và hình dáng khá đặc biệt. Mặt ngoài của "chiếc vòng" khá sần sùi nhưng thành bên trong rất mịn. Mặc dù cái vòng khá bẩn vì dính đất cát nhưng nhìn qua vẫn có thể nhận thấy nó không phải được làm từ đá thông thường, vì vậy người đàn ông đã quyết định bỏ túi mang về.

Hình ảnh 'chiếc vòng lạ' mà người đàn ông đi leo núi vô tình tìm thấy - Ảnh: Kknews

Sau khi mang về tới nhà, người đàn ông đã chụp lại "chiếc vòng" và đăng lên mạng nhờ mọi người tư vấn. Sau đó, một chuyên gia tại Hiệp hội đá quý và đồ trang sức Trung Quốc đã chia sẻ thông tin rằng chiếc vòng đó thực chất là một miếng mã não tự nhiên có hình thù tương tự mà thôi.