Đi leo núi, người đàn ông nhặt được vòng đá kỳ lạ, hỏi chuyên gia mới biết giá trị bằng cả kho báu

Người đàn ông Trung Quốc vô tình nhặt được "chiếc vòng lạ", lên mạng hỏi ra mới biết là cả gia tài.
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Một người đàn ông cùng bạn đi leo núi, trên đường đi thì vô tình thấy "chiếc vòng" kỳ lạ nằm lẫn trong đống đất đá trên đường. Chiếc vòng nhưng kích thước chỉ vừa tay trẻ em và hình dáng khá đặc biệt. Mặt ngoài của "chiếc vòng" khá sần sùi nhưng thành bên trong rất mịn. Mặc dù cái vòng khá bẩn vì dính đất cát nhưng nhìn qua vẫn có thể nhận thấy nó không phải được làm từ đá thông thường, vì vậy người đàn ông đã quyết định bỏ túi mang về.
Sau khi mang về tới nhà, người đàn ông đã chụp lại "chiếc vòng" và đăng lên mạng nhờ mọi người tư vấn. Sau đó, một chuyên gia tại Hiệp hội đá quý và đồ trang sức Trung Quốc đã chia sẻ thông tin rằng chiếc vòng đó thực chất là một miếng mã não tự nhiên có hình thù tương tự mà thôi.
Vị chuyên gia cũng cho biết, người đàn ông đã nhặt được một kho báu vì mã não tự nhiên rất quý hiếm. Ngoài ra, hình dáng tự nhiên của viên mã não cũng tạo nên giá trị lớn. Khi biết được giá trị của miếng mã não, người đàn ông vui mừng tới mất ăn mất ngủ vì không biết nên bán đi hay giữ lại.
Đá mã não có tên tiếng anh là Agate. Đá mã não là biến thể của đá thạch anh, thuộc nhóm Chalcedony. Đá mã não có độ cứng từ 6,5-7,0 (theo thang Mohs). Đá mã não đa màu sắc với nhiều cấp độ từ nâu, xanh, vàng, trắng, đỏ và cam. Cứng, màu sắc bắt mắt nên đá mã não thường được chế tác thành những sản phẩm trang sức cho con người.
Đá mã não tự nhiên thường có các đường nứt, vết rạn không giống nhau, độ trong suốt thấp trong khi những đá mã não nhân tạo lại khá hoàn hảo. Giá của một viên đá mã não tự nhiên sẽ phụ thuộc vào kích thước và chất lượng của đá. So với nhiều năm trước, giá của mã não đã tăng cao gấp 100 lần.