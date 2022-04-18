Mới đây, một cụ già ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời, người thân đã tổ chức tang lễ tại nhà, trong khoảng thời gian này, một con sếu đầu đỏ từ từ bước vào nhà. Vào ngày 18 tháng 4, ông Zhang, người nhà của ông cụ, đã chia sẻ với phóng viên Jimu News rằng con sếu đầu đỏ ở nhà cả một buổi chiều, và họ cũng mua ngô, ít cá sống và thức ăn khác cho nó.

Ông Zhang nói với phóng viên Jimu News rằng vào trưa ngày 15 tháng 4, người thân và bạn bè phát hiện thấy một con sếu đầu đỏ bất ngờ xuất hiện trên đường ở bên ngoài ngôi nhà và nó đi hướng về chỗ tang lễ. Một lúc sau, sếu đầu đỏ bước tới cổng nhà anh, sau khi vào nhà, nó chậm rãi tiến về phía tang lễ. Người bác vội hét lên: “Không được vào, không được vào” nhưng con sếu đầu đỏ vẫn bước vào bên trong: “Lúc đó có rất nhiều người thân ở chỗ tang lễ nhưng có vẻ như nó không sợ người chút nào. "





Thông qua đoạn video trực tiếp do ông Zhang đăng lên , các phóng viên Jimu nhìn thấy một con sếu đầu đỏ, thân trắng, lông đuôi màu đen đang chậm rãi đi trong sân, sau đó bước lên ba bậc thang đi vào nhà tang lễ. Một đoạn video khác quay cảnh con sếu đầu đỏ đứng chỗ tang lễ và quan sát xung quanh, bất ngờ cúi đầu trước vị trí của bức chân dung ông cụ, như thể đang "cúi lạy". Sau khi đoạn video nói trên được tung ra đã nhanh chóng làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi của cư dân mạng, một số netizen đã bình luận rằng: “Có thể là bỏ tiền ra mời tới đấy”, “Cũng có thể là nó được nuôi ở tại địa phương”