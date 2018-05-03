Vòng 1 tăng size tự nhiên không cần đi bơm nhờ thường xuyên ăn trứng gà theo những cách này

Chuyên gia nói gì 03/05/2018 16:26

Bạn tự ti vì vòng 1 phẳng lì chẳng chút gợi cảm? Đừng lo lắng, hãy thử ăn trứng gà theo những cách này, ngực sẽ tăng size tự nhiên mà chẳng cần tốn kém chi phí để phẫu thuật.

Chắc hẳn, bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn sở hữu vòng 1 căng tròn, đầy đặn và quyến rũ. Thế nhưng do cơ địa hoặc chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học cộng với việc thiếu hụt protein trầm trọng đã khiến vòng 1 trở nên lép xẹp.

Thay vì nhờ đến sự can thiệp của dao kéo, bạn hãy sử dụng trứng gà để giúp vòng 1 nảy nở tự nhiên và tăng kích thước nhanh chóng.

Vòng 1 tăng size tự nhiên không cần đi bơm nhờ thường xuyên ăn trứng gà theo những cách này - Ảnh 1
Ăn trứng gà có thể giúp tăng kích thước vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng gà chứa hàm lượng lớn protein và nhiều loại vitamin như vitamin A, D, E, B1, B6 và B12… Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của vòng 1, đồng thời giúp ngực săn chắc và đầy đặn hơn.

Đặc biệt khi kết hợp trứng gà với các nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong, sữa… sẽ giúp tăng size “núi đôi” hiệu quả. Vòng 1 khiêm tốn giờ đây sẽ trở nên quyến rũ hơn nhờ ăn trứng gà theo những cách sau:

Cách ăn trứng gà giúp tăng size vòng 1 tự nhiên

Trứng gà hấp mật ong, sữa đặc

Nguyên liệu:

- 1 quả trứng gà

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa sữa đặc

Cách làm:

Đập trứng gà vào bát rồi dùng dụng cụ đánh trứng bông lên. Tiếp tục cho thêm sữa đặc, mật ong nguyên chất vào khuấy đều liên tục đến khi hỗn hợp hòa tan là được.

Sau đó cho hỗn hợp trứng gà, mật ong và sữa vào nồi hấp cách thủy khoảng 15 phút là có thể thưởng thức.

Kiên trì sử dụng món ăn này mỗi tuần 3 lần sẽ giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng.

Vòng 1 tăng size tự nhiên không cần đi bơm nhờ thường xuyên ăn trứng gà theo những cách này - Ảnh 2
Món ăn này rất dễ thực hiện và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Soda trứng gà sữa

Nguyên liệu:

- 2/3 lon soda

- 1 quả trứng gà

- 1 thìa sữa đặc

Cách làm:

Trứng gà tách lấy lòng đỏ, bỏ phần lòng trắng. Cho phần lòng đỏ đã tách vào ly rồi thêm vào soda và sữa đặc. Sau đó dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau, khi hỗn hợp thu được màu vàng đều là có thể thưởng thức ngay. Bạn có thể thêm đá nếu thích uống lạnh.

Vòng 1 tăng size tự nhiên không cần đi bơm nhờ thường xuyên ăn trứng gà theo những cách này - Ảnh 3
Soda trứng gà sữa không chỉ giúp tăng kích thước vòng 1 mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà luộc

Nguyên liệu:

- 2 quả trứng gà

- 1 ít muối

Cách làm:

Bắc nồi nước lên bếp, cho trứng gà vào luộc chín với lửa lớn. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa, bỏ thêm một chút muối vào để giúp việc bóc trứng dễ dàng hơn. Mỗi ngày, bạn nên ăn 2 quả vào bữa trưa và bữa tối để giúp vòng ngực nảy nở tự nhiên.

Vòng 1 tăng size tự nhiên không cần đi bơm nhờ thường xuyên ăn trứng gà theo những cách này - Ảnh 4
Nếu bạn không có thời gian thì có thể dùng trứng gà luộc mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những món ăn từ trứng gà giúp tăng kích thước vòng 1 an toàn và hiệu quả, chị em có thể thử áp dụng để nhanh chóng sở hữu khuôn ngực gợi cảm.

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