Nếu phạm phải sai lầm khi ăn khoai lang này đồng nghĩa với việc bạn đang đe dọa tính mạng của chính mình và gia đình.

Là thực phẩm giàu tinh bột, chất xơ, vitamin A,... và các vi chất rất tốt cho sức khỏe khác nên khoai lang được rất nhiều người yêu thích. Chị em nội trợ có thể nấu rất nhiều món ngon với khoai lang mà chẳng cần mất quá nhiều công sức.

Khoai lang là vị thuốc quý trong Đông y - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, nếu quá lạm dụng thực phẩm này, hoặc cố ăn khi thấy vỏ khoai lang có những dấu hiệu này thì bạn đang phạm phải sai lầm khi ăn khoai lang cực nghiêm trọng, có thể rước độc tố vào người.

Dấu hiệu phải vứt khoai lang vào thùng rác ngay

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, nếu thấy vỏ khoai lang xuất hiện những đốm đen, mốc trắng và có mùi khó chịu thì những củ khoai ấy đã bị hà.

Khoai lang bị hà là do đã bị nhiễm khuẩn vằn đen. Dù có luộc chín thì nước sôi cũng không thể tiêu diệt được độc tố có trong khoai. Ai ăn phải khoai bị hà sẽ xuất hiện những triệu chứng trúng độc như buồn nôn, đi ngoài và khó thở...

Những đốm đen xuất hiện trên vỏ khoai báo động khoai đã bị nhiễm khuẩn vằn đen - Ảnh minh họa: Internet

Việc nạp vào cơ thể những củ khoai đã bị hà đồng nghĩa với việc bạn đang tự gây hại cho sức khỏe của mình, khiến gan phải làm việc cật lực. Nếu ăn quá nhiều khoai bị nhiễm khuẩn vằn đen, bạn còn có thể bị co giật, nôn ra máu, thậm chí tử vong.

Vậy nên, nếu thấy khoai xuất hiện những dấu hiệu trên bạn đừng tiếc của, hãy bỏ ngay kẻo tự làm hại chính mình và gia đình.

Khi ăn khoai lang bạn cũng cần cẩn thận kẻo rước thêm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn khoai lang

Để tránh phạm phải sai lầm khi ăn uống trên, bạn cần lưu ngay những ghi chú này.

- Khoai lang cần được nấu chín kỹ để tránh gây đầy bụng, tiêu chảy và khó chịu.

- Bạn không nên ăn khoai lang khi đói kẻo lâu ngày sẽ gây viêm loét dạ dày.

- Vì có lượng tinh bột khá nhiều nên nếu đã ăn khoai bạn nên cắt giảm những món ăn khác kẻo thừa tinh bột.

5 sai lầm khi luộc rau vừa mất chất, vừa độc hại nhiều người mắc Nếu không bỏ ngay những sai lầm khi luộc rau này bạn đang tự nạp thêm chất độc hại vào cơ thể mỗi ngày mà chẳng hay biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-khoai-lang-co-dau-hieu-la-nay-hay-nem-bo-ngay-co-an-se-sinh-benh-347065.html