Những người bán dứa không bao giờ nói điều này với bạn, nhưng...

Chuyên gia nói gì 09/08/2016 20:19

Sau khi đọc bài này, bạn sẽ có thêm lí do để ăn dứa mỗi ngày - hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Những người bán dứa không bao giờ nói điều này với bạn, nhưng... - Ảnh 1
Ăn dứa có vô số lợi ích sức khỏe - Ảnh minh họa

Dứa (thơm) giàu chất dinh dưỡng, bảo vệ chúng ta khỏi nhiều bệnh tật. Dứa cực kỳ thơm ngon và chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ, phốt pho, kali và canxi. Đây là 1 loại trái cây mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn hàng ngày. 

Vì sao họ lại đưa ra khuyến nghị như vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá những công dụng tuyệt vời của dứa mà rất ít người nói cho bạn biết nhé.

Phòng ngừa ung thư

Dứa chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp phá hủy các gốc tự do và ngăn tổn hại tế bào. Nó cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ trước nhiều căn bệnh, gồm xơ vữa động mạch, tim mạch, viêm khớp và nhiều loại bệnh ung thư.

Chống viêm nhiễm

Dứa giàu vitamin C và bromelain. Những enzyme này phá vỡ các protein và cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ trước bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn. Hãy ăn nhiều dứa để giảm các triệu chứng cảm và ho.

Xương chắc khỏe

Loại trái cây này giàu mangan, khoáng chất cực kỳ quan trọng cho cấu trúc xương và mô liên kết. Một ly nước dứa cung cấp khoảng 73% lượng mangan cơ thể cần mỗi ngày.

Bảo vệ thị lực

Dứa chứa bera carotene, khoáng chất quan trọng cho mắt. Hãy ăn nhiều dứa để có thị lực tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Dứa giàu chất chống oxy hóa chống các gốc tự do và giảm cholesterol xấu. Hãy ăn dứa thường xuyên để tăng sức mạnh cơ tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tiêu hóa tốt hơn

Dứa chứa bromelain, vitamin C, và chất xơ, vốn quan trọng cho hoạt động của hệ tiêu hóa.

Giảm cao huyết áp

Hãy ăn nhiều dứa nếu bạn bị cao huyết áp. Trái cây này giàu kali và natri, vốn có khả năng điều chỉnh huyết áp.

Trị mụn

Hàm lượng vitamin C dồi dào của dứa cực kỳ hiệu quả cho những ai đang muốn trị thâm và mụn. Nó tăng cường sản xuất collagen và giúp trị mụn. Nó cũng giảm sưng tấy, giúp da săn chắc và đàn hồi hơn. 

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Từ khóa:   dinh dưỡng trái cây Sức khỏe

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