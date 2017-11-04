Đừng biến tỏi từ vị thuốc quý thành 'độc dược' chỉ vì những sai lầm này

Chuyên gia nói gì 04/11/2017 14:33

Tỏi là vị thuốc quý chữa được nhiều loại bệnh, tuy nhiên nếu bạn mắc phải những sai lầm này thì sẽ gây phản tác dụng, biến tỏi thành “độc dược”.

Mặc dù là thực phẩm quen thuộc nhưng không ít người vẫn mắc sai lầm khi dùng tỏi, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tỏi được xem là thuốc kháng sinh tự nhiên vì chứa hàm lượng cao allicin, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và phòng bệnh hiệu quả.

Bên cạnh đó, tỏi cũng chứa các chất như liallyl sulfide, ajoene… có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh có liên quan tới tim mạch, huyết áp, não bộ, giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và phòng chống nhiều loại ung thư.

Để tỏi phát huy hết lợi ích tuyệt vời của tỏi, bạn nên tránh những sai lầm sau khi sử dụng:

Ăn tỏi khi bụng đói

Tỏi vốn chứa nhiều allicin, một hợp chất kháng sinh mạnh. Nếu ăn lúc đang đói hoặc chỉ ăn tỏi mà không kết hợp với các loại thực phẩm khác thì rất dễ dẫn đến nóng trong dạ dày, từ đó gây viêm loét, ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

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Không nên ăn tỏi khi bụng đói - Ảnh: Internet

Ăn tỏi khi đang bị tiêu chảy

Tỏi sống rất có lợi đối với dạ dày nhưng nếu bạn đang mắc bệnh tiêu chảy thì không nên sử dụng. Nguyên nhân là vì allicin trong tỏi sẽ tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Kết hợp tỏi sai cách

Không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn kèm với tỏi, nếu bạn kết hợp sai cách sẽ tạo thành chất độc gây nguy hại cho sức khỏe. Những loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn với tỏi là thịt gà, trứng, cá trắm và thịt chó.

Khi kết hợp với trứng, tỏi có thể biến thành chất độc gây hại cho cơ thể. Đối với thịt gà và thịt chó, ăn kèm tỏi với 2 thực phẩm này sẽ gây khó tiêu, dễ sinh ra kiết lỵ. Tỏi cũng không nên ăn chung với cá trắm vì dễ gây chướng bụng hoặc có thể sinh ra sán.

Đừng biến tỏi từ vị thuốc quý thành 'độc dược' chỉ vì những sai lầm này - Ảnh 2
Không kết hợp tỏi với trứng - Ảnh: Internet

Ăn tỏi quá nhiều

Mặc dù tỏi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên đều sẽ gây phản tác dụng.

Tỏi được xếp vào nhóm gia vị cay, ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, dẫn tới chán ăn, mệt mỏi, giảm cân, thậm chí còn ảnh hưởng tới thận, tổn thương khí huyết và tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Lưu ý: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tốt nhất bạn chỉ nên ăn khoảng 10g mỗi ngày để phát huy hết tác dụng trị bệnh của tỏi.

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