Có cần ngâm xoài trước khi ăn không? Các chuyên gia dinh dưỡng giải đáp!

Xoài được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” trong mùa hè, nên chẳng lạ gì khi loại trái cây này luôn được yêu thích và chế biến thành đủ món ngon hấp dẫn, từ món ngọt tới món mặn, món nào cũng khiến người thưởng thức bất ngờ bởi hương vị tuyệt vời này hết. Nhưng có một vấn đề vẫn khiến nhiều chị em bối rối về loại trái cây này là “ có cần ngâm xoài trước khi ăn không? ” và nên ngâm trong bao lâu? Các chuyên gia dinh dưỡng sẽ đưa ra lời giải đáp chi tiết cho bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Ngoài ra, một số nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy lợi ích của loại trái cây mùa hè tuyệt vời này đối với sức khỏe tim mạch và hỗ trợ làm giảm mức cholesterol. Quả là một loại trái cây “thần kỳ” và thơm ngon mà chúng ta không thể bỏ qua phải không nào?!

Ngoài danh xưng là “vua của các loại trái cây” trong mùa hè, xoài còn là kho chứa chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất xơ, có thể tăng cường năng lượng và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như táo bón cho người thưởng thức. Không chỉ vậy, loại trái cây có lượng vitamin A và C dồi dào này cũng có tác dụng kỳ diệu cho làn da và mái tóc của các chị em nữa đấy nhé.

Có nên ngâm xoài trước khi ăn không?

Trong khi nhiều người cho ngay xoài vào tủ lạnh sau khi mua từ chợ về, thì nhiều người khác lại thường đem ngâm xoài trước khi bảo quản và thưởng thức. Liệu có ích lợi gì khi ngâm trái cây trong vài giờ hay đó chỉ là một việc làm vô bổ?

Quá trình ngâm xoài trước khi ăn sẽ giúp phân hủy axit phytic - một chất kháng dinh dưỡng!

Về việc làm này, các chuyên gia dinh dưỡng có nhận xét: "Xoài không chỉ ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng. Chúng cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe. Điều quan trọng là phải ăn trái cây đúng cách. Ngâm xoài trước khi sử dụng sẽ giúp bạn có được chế độ dinh dưỡng phù hợp.” Cụ thể, trong xoài bao gồm axit phytic - một chất kháng dinh dưỡng và làm giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể chúng ta. Và việc ngâm xoài sẽ giúp tăng cường hoạt động của enzyme, giúp phân hủy loại axit phytic này.

Bên cạnh đó, Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cấp cao cũng cho biết: "Ngâm xoài trước khi ăn là một truyền thống lâu đời mà mọi người làm theo và có một lý do chính đáng đằng sau nó. Về cơ bản, nếu chúng ta ngâm xoài thì quá trình này sẽ giúp loại bỏ các chất kháng dinh dưỡng. Các chất kháng dinh dưỡng cản trở sự hấp thụ một số chất dinh dưỡng như sắt, canxi,...Không chỉ vậy, ngâm xoài trong 3-4 giờ cũng đủ để loại bỏ thuốc trừ sâu. Bạn có thể ngâm xoài trong nước máy bình thường."

Để chi tiết hơn, chúng ta hãy cùng đi khám phá tất cả các lợi ích tuyệt vời từ việc ngâm xoài trước khi ăn nhé!

Mọi lợi ích tuyệt vời của việc ngâm xoài trước khi ăn

Loại bỏ axit phytic

Như đã nói ở trên, xoài chứa một phân tử tự nhiên được gọi là axit phytic được tìm thấy trong một số loại trái cây, rau và thậm chí cả các loại hạt. Vì vậy, khi ngâm xoài trong nước trong vài giờ, nó sẽ giúp loại bỏ lượng axit phytic dư thừa tạo ra nhiệt trong cơ thể.

Thuốc giảm béo tự nhiên

Xoài có rất nhiều chất hóa học thực vật. Do đó, việc ngâm chúng sẽ làm giảm nồng độ chất hóa học, khiến chúng hoạt động như một loại 'chất giảm béo tự nhiên'.

Ngăn ngừa bệnh tật

Ngâm xoài sẽ giúp loại bỏ hết thuốc trừ sâu và hóa chất!

Ngâm xoài trong nước sẽ loại bỏ hết thuốc trừ sâu và hóa chất. Ngoài ra, bụi bẩn, đất bám trên xoài cũng được loại bỏ hoàn toàn. Với việc làm nhỏ này, bạn đã có thể bảo vệ mình khỏi nhiều bệnh tật.

Bên cạnh đó, ăn xoài còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, cải thiện tiêu hóa và sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, xoài cũng đã được chứng minh là rất có lợi cho mắt, tóc và da. Chính vì vậy, để nhận được tất cả các lợi ích của xoài, bạn cần ngâm xoài trong nước một thời gian trước khi ăn nhé.

Ngăn ngừa đầy hơi

Việc ngâm xoài trước khi ăn sẽ giúp giảm mức độ đầy hơi do oligosaccharides không tiêu hóa được. Nó sẽ giúp rửa xoài thật kỹ và loại bỏ bất kỳ loại thuốc trừ sâu và thuốc diệt côn trùng nào được sử dụng trên cây trồng.

Ngoài ra, việc ngâm xoài còn giúp làm giảm tác dụng sinh nhiệt của xoài và do đó làm giảm nhiệt sinh ra khi ăn.

Trên đây là tất tần tật lợi ích từ việc ngâm xoài trước khi ăn. Qua những thông tin này, hẳn các chị em đã có câu trả lời cho câu hỏi “có nên ngâm xoài trước khi ăn không?” rồi phải không nào?! Chỉ một hành động nhỏ nhưng lợi ích thu được lại không hề nhỏ đâu. Các chị em nhất định đừng bỏ qua tip nhỏ này khi ăn xoài nhé!