Chẳng cần luyện tập vất vả, cứ ăn những thực phẩm này mỗi ngày đảm bảo eo thon, dáng đẹp bất ngờ

Chuyên gia nói gì 25/07/2018 10:48

Nếu bạn cho rằng việc nhịn ăn có thể giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng thì hoàn toàn sai lầm rồi đấy. Thay vì ăn kiêng nghiêm ngặt, bạn hãy lựa chọn những thực phẩm lành mạnh để giảm cân an toàn và hiệu quả.

Vóc dáng kém thon gọn, vòng eo ngấn mỡ… và làm thế nào để giảm cân luôn là những vấn đề khiến chị em quan tâm hàng đầu. Nhiều chị em lựa chọn cách nhịn ăn để loại bỏ mỡ thừa nhưng việc ăn kiêng nghiêm ngặt có thể khiến cơ thể thiếu dưỡng chất, gây hại sức khỏe.

Bên cạnh đó, nếu bạn là người quá bận rộn chẳng thể đến phòng tập mỗi ngày thì đừng quá lo lắng, chỉ cần bổ sung những thực phẩm lành mạnh này vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn uống khoa học không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện vóc dáng, ngăn ngừa lão hóa da.

Dưới đây là những thực phẩm giúp giảm cân nhanh chóng bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến”:

Những thực phẩm giúp giảm cân nhanh chóng

Khoai tây luộc

Đây là thực phẩm rất giàu chất xơ và kali giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, đồng thời giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn chỉ nên sử dụng khoai tây luộc để bảo toàn những dưỡng chất vốn có.

Chẳng cần luyện tập vất vả, cứ ăn những thực phẩm này mỗi ngày đảm bảo eo thon, dáng đẹp bất ngờ - Ảnh 1
Hãy bổ sung khoai tây luộc vào thực đơn mỗi bữa sáng nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Ca cao

Chắc hẳn không nhiều người biết rằng ca cao chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ dây thần kinh, ngăn ngừa tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, cải thiện làn da… Đặc biệt, ca cao tạo cảm giác no lâu, từ đó giảm thiểu lượng calo mà cơ thể hấp thụ, rất phù hợp với những người đang muốn giảm cân.

Mật ong

Mật ong chứa những dưỡng chất giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Thường xuyên sử dụng mật ong còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát lượng đường huyết và phòng ngừa nhiều căn bệnh.

Chẳng cần luyện tập vất vả, cứ ăn những thực phẩm này mỗi ngày đảm bảo eo thon, dáng đẹp bất ngờ - Ảnh 2
Mật ong giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm chứa nhiều tinh bột nhưng lượng tinh bột trong khoai lang chỉ bằng một phần ba so với cơm trắng. Chính vì vậy, khoai lang là sự lựa chọn hoàn hảo để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, vừa đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể vừa giúp giữ dáng hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng vitamin B6, kali, vitamin C và chất xơ trong thực phẩm này còn giúp loại bỏ mỡ thừa vùng bụng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Sữa chua

Sữa chua không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp cải thiện các vấn đề về da và vóc dáng. Thực phẩm này rất giàu các chất dinh dưỡng như canxi, protein, chất béo thực vật… giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, giữ cho lượng đường trong máu ổn định, giúp ngăn chặn các cơn đói.

Chỉ với 1 hũ sữa chua mỗi ngày cũng có thể giúp bạn giảm cân một cách an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, bạn nên chọn sữa chua không đường để đạt kết quả như mong muốn.

Chẳng cần luyện tập vất vả, cứ ăn những thực phẩm này mỗi ngày đảm bảo eo thon, dáng đẹp bất ngờ - Ảnh 3
Sữa chua vừa giúp dẹp da vừa giúp giữ dáng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước.

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