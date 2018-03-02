Bạn đang tự tay ‘đầu độc’ cả nhà mà không hề hay biết vì thói quen chế biến thịt lợn theo cách này

Chuyên gia nói gì 02/03/2018 17:22

Thịt lợn là món ăn quen thuộc thường được dùng trong những bữa cơm thường ngày. Tuy nhiên, nếu chế biến sai cách thì rất dễ khiến thực phẩm bị mất chất, thậm chí gây biến chất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thịt lợn rất dễ sử dụng nhưng không phải ai cũng biết cách để bảo toàn những dưỡng chất có trong thực phẩm này. Đôi khi những thói quen tưởng bình thường khi chế biến thịt lợn lại chính là nguyên nhân khiến thực phẩm bị biến chất, gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng.

Dưới đây là những cách chế biến thịt lợn bạn cần tránh để đảm bảo an toàn cho cả gia đình:

Những cách chế biến thịt lợn cần tránh

Rã đông thịt bằng nhiệt độ phòng

Nhiều người có thói quen rã đông thịt lợn bằng cách lấy thực phẩm từ ngăn lạnh ra ngoài nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, cách rã đông này hoàn toàn sai lầm. Nguyên nhân là do thực phẩm sau khi được làm lạnh và tiếp xúc với nhiệt độ bình thường sẽ rất dễ bị ôi thiu, tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi gấp nhiều lần.

Nếu sử dụng thực phẩm này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe do thực phẩm đã bị biến chất. Chính vì vậy, bạn nên rã đông thực phẩm bằng ngăn mát tủ lạnh hoặc trực tiếp bằng nước thay vì chỉ để ngoài nhiệt độ phòng.

Bạn đang tự tay ‘đầu độc’ cả nhà mà không hề hay biết vì thói quen chế biến thịt lợn theo cách này - Ảnh 1
Bạn nên rã đông thịt lợn bằng nước, vừa nhanh vừa an toàn - Ảnh: Internet

Chần thịt qua nước sôi

Nhiều chị em có thói quen chần thịt lợn qua nước sôi để khử mùi hôi và chất bẩn, sau đó mới đem luộc chín hoặc chế biến bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng Thị Thúy Hà (Viện Dinh dưỡng Lâm sàng) cho biết, việc cho thịt chưa rửa sạch vào chần nước sôi sẽ làm thực phẩm bị biến tính, mất chất dinh dưỡng và khiến thực phẩm ngậm nhiều chất bẩn hơn.

Để khử mùi hôi của thịt lợn, bạn chỉ cần rửa nhiều lần mới nước muối loãng hoặc chà xát với gừng.

Sử dụng thớt gỗ mòn để thái thịt

Thớt gỗ quá cũ hoặc bị mòn thường chứa nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Nếu sử dụng loại thớt này để thái thịt sẽ vô tình khiến thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, gây hại cho sức khỏe. Bạn nên thay thớt khoảng 6 tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng nên rửa thớt thật sạch và phơi khô.

Bạn đang tự tay ‘đầu độc’ cả nhà mà không hề hay biết vì thói quen chế biến thịt lợn theo cách này - Ảnh 2
Bạn nên tránh dùng thớt gỗ đã cũ để thái thịt - Ảnh: Internet

Luộc thịt quá kĩ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, luộc thịt trong suốt thời gian dài có thể khiến axit amin, creatinin, đường và các hợp chất trong thực phẩm xảy ra phản ứng hóa học và hình thành các axit amino aromatic.

Axit amino aromatic có chứa đến 9 loại hợp chất hóa học có khả năng gây ra ung thư. Vì vậy, bạn chỉ cần luộc đến khi thịt vừa chín mềm là được, đồng thời nên hớt bọt khi đun để giảm thiểu sự xuất hiện của các axit amino aromatic.

Thêm nước lạnh khi đang luộc

Rất nhiều chị em nội trợ có thói quen thêm nước lạnh vào khi đang luộc mà không hề biết rằng đây là hành động hoàn toàn sai lầm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi thịt đang luộc dở ở nhiệt độ cao, việc thêm nước lạnh sẽ làm các protein và chất béo trong thịt bị kết tủa ngay lập tức, làm mất đi những dưỡng chất vốn có và khiến món ăn mất ngon.

Bạn đang tự tay ‘đầu độc’ cả nhà mà không hề hay biết vì thói quen chế biến thịt lợn theo cách này - Ảnh 3
Thêm nước lạnh khi đang đun có thể làm phần thịt bị mất chất dinh dưỡng - Ảnh: Internet

Trên đây là những cách chế biến thịt lợn sai cách bạn cần tránh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

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