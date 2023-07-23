Phần thịt 'ngon nhức cái nách' của heo, ai chưa từng thử tiếc hùi hụi cả đời

Có quá nhiều món có thể chế biến từ thịt heo và có nhiều bộ phận được tận dụng để chế biến đa dạng phục vụ bữa ăn và nhu cầu của mỗi gia đình.

Thịt heo là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình Việt. thịt heo được chuộng tới nỗi mà gia đình nào cũng ăn, hàng ngày và hàng tuần. Các phần thịt heo được mua nhiều nhất có thể kể tới như xương để nấu canh, ninh làm nước lẩu. Thịt nách, thịt đầu rồng, thịt mông dùng để rang hay thịt vai dùng để xào. Hoặc dùng chân giò để hầm thuốc bắc, nấu đông,... Thịt ba chỉ thì dùng để áp chảo, nạc thăn, nạc mông thì có thể làm ruốc,...

Con heo có một phần thịt cực ngon, chất lượng "đẳng cấp 5 sao". Vì quá ngon nên thường bị tranh mua hết từ sáng sớm, đây cũng là lý do khiến nhiều người không biết tới sự tồn tại của nó.

Thịt má đào nghe qua thì thấy khá lạ vì nhiều người chỉ quen nghe thịt má heo thôi. Thịt má của con heo sẽ có hai phần, bên ngoài là thịt má ngoài còn bên trong là thịt má đào. Má ngoài cũng ngon nhưng hơi nhiều mỡ và đặc biệt là không ngon được bằng má đào.

Đặc điểm vàng của thịt má đào chính là nhiều gân, gân xen kẽ với thịt nhưng gân rất mềm, không hề cứng hay dai. Đây là kiểu thịt siêu siêu thích đối với những ai vừa không thích ăn thịt khô xơ xác lại không muốn quá béo ngậy gây ngán. Cắn một miếng thịt má đào là "bao phê" vì vừa đủ sự mềm, không cứng, phần gân thì tơ tơ chứ không kiểu "sựt sựt mắc vào răng".

Ảnh minh họa: Internet

Điều cần chú ý khi mua thịt má đào

Phần thịt má đào này rất hiếm, do đó nếu muốn mua, chị em phải đến chợ sớm hoặc thậm chí phải dặn trước người bán để đảm bảo có hàng. Khi lựa chọn, cần chú ý những đặc điểm sau đây:

Bề mặt miếng thịt má đào phải khô ráo, không có dấu hiệu ẩm ướt. Nếu chạm vào miếng thịt mà cảm thấy nước ẩm, có thể nó đã bị bơm nước hoặc đông lạnh.

Màu sắc của thịt phải tươi sáng, màu đỏ hồng, không có dấu hiệu thâm đen.

Thịt không được có mùi lạ, không chảy nước và không bị mất đàn hồi.

Thịt thăn (nạc thăn lưng)

Miếng thịt thăn gần với thịt vai ở trên lưng lợn. Mỗi con lợn chỉ có 1 miếng thăn dài, cũng là miếng thịt được xem là đắt nhất trên thân con lợn. Đứng ở vị trí số 2 về chất lượng thịt.

Thịt thăn thuần nạc, thớ nhỏ, đặc thịt, độ kết dính cao, mùi thịt thơm ngon, khô ráo. Cách phù hợp nhất để chế biến là luộc, hấp, xào, nấu kiểu ninh nhừ, cắt lát mỏng để cuốn. Đây cũng là miếng thịt có thể nấu dạng nướng bỏ lò nguyên miếng, rán hoặc băm nhỏ nấu canh.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt vai

Miếng thịt vai ở vị trí trên gần sống lưng chân trước, ngay sát miếng thịt thủ. Thịt ở vị trí này có cả nạc lẫn chút mỡ, nhưng phần nạc nhiều hơn, thớ thịt chia thành từng mảng nhỏ.

Chất thịt trơn mềm, ăn vào rất hợp khẩu vị, ăn nhiều không chán, có mỡ nhưng không ngấy. Món ăn ngon nhất khi chế biến miếng thịt này làm băm nhỏ làm thịt viên và các món ăn cần băm, hấp, chiên rán…