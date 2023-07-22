Người bán thịt kỳ cựu tiết lộ, chị em đi chợ mà thấy thịt lớn có những dấu hiệu này thì né ngay lập tức, vì có thể chúng đã bị nhiễm bệnh hoặc tiêm hóa chất.
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Tránh mua miếng thịt ít mỡ và mỏng bất thường
Đây có thể là thịt đã được tiêm chất tạo nạc, gây nguy hại cho sức khỏe nếu ăn vào.
Không mua thịt có màu đỏ đậm
Màu đỏ đậm có thể là do lợn trước khi mổ đã được tiêm thuốc an thần, dẫn đến máu đọng trong tế bào và tạo ra màu sắc thẫm hơn. Tránh mua những miếng thịt như vậy.
Thịt nhớt, dính tay
Với miếng thịt tươi, khi sờ vào sẽ có cảm giác thịt dẻo, hơi dính tay. Tuy nhiên, thịt cũ, thịt ôi, sờ vào sẽ có cảm giác nhớt. Khi ngửi, thịt lợn có mùi hơi hôi chứng tỏ vi khuẩn đã xâm nhập. Tốt nhất không nên mua miếng thịt này, vừa không ngon lại ảnh hưởng tới sức khỏe.
Thịt có mùi hôi
Khi mua thịt, cần phải tinh ý nhận ra mùi của miếng thịt để chọn được miếng thịt tươi ngon. Thịt tươi sẽ có mùi thơm đặc trưng. Những người mổ và bán thịt lợn lâu năm đều cho rằng khi ngửi, nếu thấy thịt có mùi hôi chứng tỏ lợn bị bệnh.
Hơn hết, người mua cần mua thịt ở những cơ sở uy tín, đảm bảo. Trong trường hợp không xác định được rõ nguồn gốc của thịt, khi mua về cần trần qua nước sôi. Nếu thấy có các biểu hiện bất thường như khi thái thịt, các thớ thịt, bắp thịt nếu có bọc nhỏ màu trắng phải loại bỏ ngay vì đó là kén sán.
Thịt lợn xỉn màu
Nếu bề mặt thịt lợn có mảng màu khác thường như xám đen, đỏ đậm... thì đó là thịt lợn kém tươi. Những miếng thịt có vết máu, mỡ hồng, mạch máu sẫm màu là lợn bệnh, lợn chết.
Nhiều người tưởng rằng vết máu dính trên bề mặt thịt lợn nghĩa là thịt còn tươi. Thực ra, khi mổ lợn, những vệt máu sẽ được người mổ lau sạch sẽ. Miếng thịt dính máu trên bề mặt có thể chỉ là chiêu thức bán hàng đánh vào tâm lý thích mua đồ tươi của khách.
Thông thường, những miếng thịt như vậy thái ra sẽ có màu thâm, mùi hôi, ăn không ngon, không tốt cho sức khỏe.